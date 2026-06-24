हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसोलर पैनल छत पर लगाएं या जमीन पर? जानिए कौन-सा विकल्प देगा ज्यादा बिजली और बचत

सोलर पैनल छत पर लगाएं या जमीन पर? जानिए कौन-सा विकल्प देगा ज्यादा बिजली और बचत

Rooftop Vs Ground-Mounted Solar: सोलर पैनल को छत के साथ-साथ जमीन पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है. दोनों जगह पैनल काम एक ही तरीके से करेंगे, लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन और लागत में काफी अंतर आ जाता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 24 Jun 2026 04:42 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • छत पर लगे सोलर कम जगह में, जमीन वाले बड़े क्षेत्र में लगते हैं।
  • जमीन पर लगे पैनल ज्यादा लचीले, रखरखाव और विस्तार में आसान होते हैं।
  • जमीन वाले पैनल अधिक ऊर्जा देते, छत पर लगाना सस्ता होता है।

Rooftop Vs Ground-Mounted Solar: सोलर पैनल लगाते समय कई लोग आसानी से यह डिसाइड नहीं कर पाते कि इन्हें छत पर लगाना चाहिए या जमीन पर. दोनों ही जगह लगे पैनल का काम और काम करने का तरीका एक जैसा होगा, लेकिन परफॉर्मेंस से लेकर लागत तक कई चीजों में अंतर देखने को मिलता है. आज हम आपके लिए एक आसान कंपेरिजन लेकर आए हैं, जिससे आपको यह यह फैसला लेने में आसानी होगी कि छत पर सोलर पैनल लगाने चाहिए या जमीन पर. 

Rooftop और Ground-Mounted Solar का क्या मतलब?

Rooftop solar system घरों, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंगों की छत पर लगाए जाते हैं. ये उन जगहों के लिए सही रहते हैं जहां पर खुली जगह कम होती है, लेकिन छतों पर पर्याप्त स्पेस होता है. इसलिए शहरी घरों और ऑफिसेस आदि के ऊपर आमतौर पर सोलर पैनल देखने को मिल जाते हैं. अगर Ground-Mounted Solar की बात करें तो जैसा नाम से जाहिर है, इन्हें जमीन पर माउंट किया जाता है. ये खेतों, इंडस्ट्रियल जोन और बड़े मैदानों वाले इंस्टीट्यूट आदि के लिए सही च्वॉइस होते हैं.

क्या है दोनों में अंतर?

फ्लेक्सिबिलिटी- ग्राउंड-माउंटेड पैनल ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं. इन्हें मैक्सिमम सनलाइट के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है. वहीं छत पर लगने वाले पैनल की कुछ लिमिटेशन होती हैं. लिमिटेड स्पेस के कारण डायरेक्शन और साइज के मामले में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ली जा सकती.

मेंटिनेंस- छत पर लगे सोलर पैनल को ऊंचाई के कारण साफ करना मुश्किल होता है. जमीन पर लगे पैनल में ऐसी दिक्कत नहीं आती और इन्हें ज्यादा मशक्कत के बिना भी साफ किया जा सकता है.

स्केबिलिटी- अगर स्केलिबिलिटी की बात करें तो छत पर लगे सोलर एनर्जी सिस्टम को एक्सपैंड करना मुश्किल होता है. जगह की कमी के कारण इसमें नए पैनल नहीं जोड़े जा सकते. जमीन पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती और जरूरत पड़ने पर कभी भी नए पैनल लगाए जा सकते हैं.

कौन-सा सेटअप देगा ज्यादा बिजली और किसकी लागत कम?

एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो जमीन पर लगे पैनल ज्यादा एफिशिएंट होते हैं. स्पेस अवेलेबल होने के कारण इन्हें सनलाइट के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है. वहीं छत पर लगे पैनल के साथ यह ऑप्शन नहीं है. इन्हें छत के ऑरिएंटेशन के हिसाब से सेट किया जाता है. इसलिए एनर्जी प्रोडक्शन में जमीन पर लगे पैनल बाजी मार जाते हैं. वहीं लागत के मामले में छत पर लगे पैनल सस्ते पड़ते हैं. छत पर पैनल इंस्टॉल करने की लागत कम है. जमीन पर पैनल लगाने के लिए पहले उस जगह को तैयार करना पड़ता है, जिसमें काफी खर्च आता है.

ये भी पढ़ें-

AC यूज करते समय नहीं रहेगी टेंशन, सिर्फ एक बटन दबाने से कम हो जाएगा बिजली बिल

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 24 Jun 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Solar Panel TECH NEWS Solar Energy System
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
सोलर पैनल छत पर लगाएं या जमीन पर? जानिए कौन-सा विकल्प देगा ज्यादा बिजली और बचत
सोलर पैनल छत पर लगाएं या जमीन पर? जानिए कौन-सा विकल्प देगा ज्यादा बिजली और बचत
टेक्नोलॉजी
बिना इस्तेमाल के भी बढ़ रहा है बिजली बिल! जानिए क्या है 1-Watt Rule और कैसे बचा सकता है हर महीने पैसे
बिना इस्तेमाल के भी बढ़ रहा है बिजली बिल! जानिए क्या है 1-Watt Rule और कैसे बचा सकता है हर महीने पैसे
टेक्नोलॉजी
AC यूज करते समय नहीं रहेगी टेंशन, सिर्फ एक बटन दबाने से कम हो जाएगा बिजली बिल
AC यूज करते समय नहीं रहेगी टेंशन, सिर्फ एक बटन दबाने से कम हो जाएगा बिजली बिल
टेक्नोलॉजी
हर Fire TV रिमोट में क्यों होता है ये छोटा सा Hole? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
हर Fire TV रिमोट में क्यों होता है ये छोटा सा Hole? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: पैसा वसूल या महा क्रिंज? 'तेरा पैसा मेरा पैसा' गाने पर भिड़े टोलर्स (24.06.26)
Mannat:😱Vikrant गुंडों के चंगुल में फंसा, Mannat को पाने के जूनून में Dhairya की सारी हदें पार #sbs
Ketan Agarwal Murder Case: फूल दिया, गले लगाया, साथ डांस और फिर खाई में फेंका! ये कहानी रुला देगी!
Kolkata Building Collapse: कोलकाता में मौत का तांडव! अचानक गिरा गोदाम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Bharat Tiwari Encounter Case: पीड़ित परिवार से मिले Prashant Kishor, सरकार को दी बड़ी चेतावनी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दिल्ली से अमृतसर के लिए निकला विमान, घुस गया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में मचा हड़कंप, जानें फिर क्या हुआ
दिल्ली से अमृतसर के लिए निकला विमान, घुस गया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में हड़कंप, जानें फिर क्या हुआ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव बोले- SIT का मतलब शेयर इन थेफ्ट, सपा चीफ ने लखनऊ अग्निकांड पर भी उठाए सवाल
अखिलेश यादव बोले- SIT का मतलब शेयर इन थेफ्ट, सपा चीफ ने लखनऊ अग्निकांड पर भी उठाए सवाल
क्रिकेट
ICC T20 रैंकिंग में भारत का जलवा, टॉप-7 बल्लेबाजों में चार भारतीय; अभिषेक हैं नंबर-1
ICC T20 रैंकिंग में भारत का जलवा, टॉप-7 बल्लेबाजों में चार भारतीय; अभिषेक हैं नंबर-1
ओटीटी
Avatar Fire And Ash OTT Release: साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
विश्व
Pakistan Politics: जाने वाली है PAK पीएम शहबाज शरीफ की कुर्सी? पूर्व मंत्री बोले- 2026 हो सकता है आखिरी साल
जाने वाली है PAK पीएम शहबाज शरीफ की कुर्सी? पूर्व मंत्री बोले- 2026 हो सकता है आखिरी साल
विश्व
Global Energy Crisis: तेल बाजार का नया बादशाह चीन! ईरान संकट में बिना मैदान में उतरे बदल दिया दुनिया का खेल
तेल बाजार का नया बादशाह चीन! ईरान संकट में बिना मैदान में उतरे बदल दिया दुनिया का खेल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सब 20-22 साल के थे...', लखनऊ आग्निकांड में जिंदा बचे बचे भुवन ने रो-रोकर बताया खौफनाक मंजर
'सब 20-22 साल के थे...', लखनऊ आग्निकांड में जिंदा बचे बचे भुवन ने रो-रोकर बताया खौफनाक मंजर
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget