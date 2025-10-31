अगर आप जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं तो आपको AI के रूप में बड़ा तोहफा मिलने वाला है, जिससे आपकी रोजाना की जिंदगी और आसान हो जाएगी. रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड और गूगल के बीच एआई सर्विस को लेकर बड़ी डील हुई है. इसके जरिए जियो यूजर्स को फ्री में गूगल एआई प्रो (Google AI Pro) का एक्सेस दिया जाएगा. हालांकि रिलायंस की कई प्रतिद्विंदी कंपनियां पहले से ही अपने यूजर्स को लिमिटेड वक्त के लिए AI सर्विसेस दे रही हैं.

किन यूजर्स को मिलेगा ऑफर का फायदा?

यह ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है. यानी कि पहले चरण में 5G अनलिमिटेड प्रीपेड या पोस्टपेड प्लान (349 रुपये से शुरू) वाले 18 से 25 साल के युवाओं को 18 महीने के लिए गूगल एआई प्रो (Google AI Pro) का एक्सेस फ्री में दिया जाएगा, जबकि इसके लिए प्रति यूजर फीस 35,100 रुपये है. फ्री एक्सेस का लाभ उठाने के लिए यूजर्स को MyJio ऐप में 'Claim Now' बैनर पर क्लिक करना होगा, जिससे यह ऑफर एक्टिव हो जाएगा. हालांकि शर्त यह है कि 18 महीने तक यूजर्स को लगातार अनलिमिटेड 5G प्लान पर बने रहना होगा.

कब से शुरू हो रहा ऑफर?

ऑफर एक्टिव होने के साथ यूजर्स को Gemini 2.5 Pro मॉडल, Notebook LM, Nano Banana और Veo 3.1 जैसे एडवांस्ड इमेज और वीडियो जनरेशन टूल्स का भी एक्सेस मिलेगा. इनमें से Notebook LM स्टूडेंट्स के साथ-साथ रिसर्चरों के लिए काम का साबित होगा. यह ऑफर 30 अक्टूबर से शुरू हो गया है. ऐसे में Gemini Pro के मौजूदा ग्राहक पेड सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद 'Google AI Pro – Powered by Jio' ऑफर में स्विच कर सकेंगे. ऑफर के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप jio.com पर जा सकते हैं.

तेजी से बाजार में अपनी पहुंच बढ़ा रही हैं एआई कंपनियां

रिलायंस ने यह कदम ऐसे समय बढ़ाया है, उसी प्रतिद्वंद्वी टेलीकॉम कंपनियों ने भी मुफ्त एआई सेवाएं पेश की हैं. Perplexity AI ने पहले ही एयरटेल के साथ मिलकर अपने प्रीमियम Perplexity Pro प्लान को लाखों यूज़र्स के लिए मुफ्त किया है. वहीं, OpenAI ने अपने पेड ChatGPT Go प्लान को एक साल के लिए भारत के सभी यूज़र्स को मुफ्त में देने की घोषणा की है. यानी अब भारत के बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ साझेदारी करके AI कंपनियां तेज़ी से बाजार में अपनी पहुंच बढ़ा रही हैं.

क्या है Gemini Ai Pro?

Gemini Pro गूगल का सबसे पावरफुल और मॉर्डन AI मॉडल है. इसके एक नहीं कई फायदे हैं. इसके जरिए डीप रिसर्च में मदद मिलेगी. कठिन से कठिन सवालों के जवाब ढूंढ़ने या किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जानकारी इकट्ठा करने और रिपोर्ट्स तैयार करने में इससे मदद मिलेगी. इसमें 2TB क्लाउड स्टोरेज की भी सुविधा मिलेगी, जिससे आप अपनी किसी फाइल या किसी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट में आसानी से सेव कर सकेंगे.

इसमें मौजूद वीडियो जेनरेशन टूल Veo 3.1 के जरिए टेक्स्ट और ईमेज के सहारे फोटोरियलिस्टिक वीडियो बनाया जा सकता है. आप चाहे तो इसमें डॉयलॉग जोड़ सकते हैं या साउंड इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं.

जेमिनी की तरह ही है Perplexity और Chatgpt

इसी तरह Perplexity और Chatgpt भी काम करते हैं. दोनों एआई सर्च इंजन हैं, जो यूज़र्स के सवालों को समझकर अलग-अलग सोर्स से जानकारी जुटाते हैं और संदर्भ के साथ सटीक-संक्षिप्त उत्तर देते हैं. यह अपने जवाबों के साथ सोर्स लिंक भी देते हैं, ताकि यूज़र जानकारी की विश्वसनीयता की पुष्टि कर सकें.