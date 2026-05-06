ये वॉर्निंग साइन दिखे तो फट सकता है पावर बैंक, ट्रैवल करने वाले लोग जरूर रखें इन चीजों का ध्यान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पावर बैंक बिना इस्तेमाल के भी गर्म हो तो खतरा है।

पावर बैंक फूल जाए या उससे बदबू आए तो बंद करें।

फिजिकली डैमेज या मुड़ा हुआ पावर बैंक इस्तेमाल न करें।

हवाई सफर में पावर बैंक की जानकारी एयरलाइन से लें।

Power Bank Warning Sign: आप किसी सफर पर जा रहे हैं और आपके पास पावर बैंक है तो फोन चार्जिंग की टेंशन नहीं रहती. पहाड़, जंगल, समुद्र, कहीं भी बैठकर आप पावर बैंक से फोन और दूसरे गैजेट चार्ज कर सकते हैं. इसे यूज करना एकदम आसान है, लेकिन कई बार खराबी आने पर यह बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है. इसके खतरे को देखते हुए विमानों में पावर बैंक के इस्तेमाल पर रोक लग चुकी है. इसलिए अगर इसमें कुछ गड़बड़ नजर आए तो इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पावर बैंक में आग लगने से पहले क्या वॉर्निंग साइन नजर आते हैं.

Power Bank के इन Warning Sign को न करें अनदेखा

यूज न करने पर भी गर्म रहना- अगर पावर बैंक यूज न करने पर भी गर्म हो रहा है तो यह खतरे की घंटी है. इसका मतलब है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई है, जिससे हीट जनरेट हो रही है.

पावर बैंक का फूल जाना- पावर बैंक के अंदर गैस ट्रैप होने के कारण यह फूल सकता है. अगर आपको इसमें जरा भी स्वेलिंग नजर आए तो इसका यूज करना बंद कर देना चाहिए. इससे आग लगने का खतरा रहता है.

पावर बैंक से बदबू आना- अगर पावर बैंक से प्लास्टिक या किसी केमिकल की गंध आ रही है तो भी इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए. इंटरनल पार्ट में खराबी या लीक के कारण ऐसी गंध आती है.

फिजिकल डैमेज- अगर गिरने या किसी दूसरे कारणों से पावर बैंक फिजिकली डैमेज हो गया है तो भी इसके यूज से बचना चाहिए. अगर इसमें कोई क्रैक या यह कहीं से मुड़ा हुआ दिख रहा है तो इसे सुरक्षित जगह पर रख दें.

ट्रैवल करने वाले लोग रखें इन बातों का ध्यान

अगर आप हवाई सफर करते हैं तो लिथियम आयन बैटरी को लेकर खास सतर्कता बरतने की जरूरत है. एक सर्वे में सामने आया था कि हवाई सफर करने वाले 83 प्रतिशत लोग फोन, 60 प्रतिशत लैपटॉप और 44 प्रतिशत पावर बैंक के साथ यात्रा करते हैं. इन सभी में लिथिमय आयन बैटरी होती है. इसलिए कई बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है.

यात्रा करने से पहले बैटरी और पावर बैंक को लेकर एयरलाइन के नियमों की जानकारी जुटा लें.

सफर करते समय केवल जरूरी डिवाइसेस ही साथ लेकर जाएं.

अगर सफर के दौरान पावर बैंक या बैटरी में कुछ गड़बड़ दिखें तो तुरंत क्रू को सूचित करें.

फोन, लैपटॉप और पावर बैंक जैसे डिवाइसेस हमेशा हैंड लगेज में रखें.

अगर आपके पास लूज बैटरीज है तो उन्हें ठीक तरीके से पैक करें.

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