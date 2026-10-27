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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोटो डिलीट करते ही क्लाउड से भी गायब, बैकअप में कहां हुई गलती?

फोटो डिलीट करते ही क्लाउड से भी गायब, बैकअप में कहां हुई गलती?

Phone की मेमोरी फुल होते ही हम इस भरोसे में गैलरी से फोटोज डिलीट कर देते हैं कि क्लाउड पर तो सब सेफ है. लेकिन जब वही फोटो क्लाउड से भी गायब मिलती है. आखिर बैकअप ऑन होने के बाद भी कहां गलती हो रही है?

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 27 Oct 2026 11:29 AM (IST)
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  • बैकअप और Sync न समझने से क्लाउड से फोटो हटते हैं।
  • गैलरी Sync होने से क्लाउड से भी फोटो गायब होते हैं।
  • Google Photos में 'Free Up Space' से जगह खाली करें।
  • iPhone स्टोरेज ऑप्टिमाइज़ करें; हटाए गए फोटो वापस पाएं।

बहुत से लोग सस्ते के चक्कर में कम स्टोरेज वाला Phone ले लेते हैं. जिसमें कुछ ही समय बाद Phone की स्टोरेज भर जाती है. उसके बाद Phone से फोटो,वीडियो उड़ाने पड़ते हैं. जिससे Phone सही से काम कर सके. कई बार लोग जरूरी फोटो और वीडियो इसलिए भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि इनका बैकअप तो गूगल फोटोज या आईक्लाउड पर चालू रहता है. 

लेकिन जब कुछ दिन बाद आप किसी पुरानी फोटो को ढूंढने के लिए क्लाउड खोलते हैं और वहां भी जब आपको डिलीट किया फोटो नहीं मिलता है. यानी फोटो फोन से भी गई और क्लाउड से भी गायब हो गई. अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है. तो घबराइए मत कई बार हम लोग Phone के क्लाउड बैकअप के मामले में अक्सर कुछ गलती कर देते हैं. जिससे ऐसा हो जाता है, चलिए आपको बताते हैं कहां हो जाती है इस मामले में चूक.

Backup और Sync के चलते हो जाता है ऐसा

हम में से ज्यादातर लोग Backup और Sync को एक ही चीज मान लेते हैं. जबकि ऐसा नहीं है, जब आप अपने Phone में गूगल फोटोज या iPhone में आईक्लाउड ऑन करते हैं. तो वह सिर्फ फोटो सेव करने वाली जगह की तरह काम नहीं करता बल्कि आपके फोन और क्लाउड सर्वर को आपस में जोड़ देता है जिसे Sync होना कहते हैं. इसका  मतलब यह है कि आप अपने Phone की App में जो भी बदलाव करेंगे. 

वह बदलाव तुरंत क्लाउड पर भी अपडेट हो जाएगा. अब गलती यह होती है कि हम स्पेस खाली करने के लिए सीधे गूगल फोटोज ऐप खोलते हैं और वहां से फोटो डिलीट कर देते हैं. जब आप वहां डिलीट दबाते हैं तो सिस्टम को कमांड मिलती है कि इस फोटो की अब आपको कहीं भी जरूरत नहीं है. इसी वजह से वह फोटो Phone के साथ-साथ क्लाउड से भी तुरंत उड़ जाती है.


फोटो डिलीट करते ही क्लाउड से भी गायब, बैकअप में कहां हुई गलती?

गैलरी से हटाने पर भी क्लाउड से हो जाता है डिलीट?

कई लोग यह कहते हैं कि उन्होंने गूगल फोटोज से नहीं बल्कि Phone की डिफॉल्ट गैलरी ऐप से फोटो डिलीट की थी. फिर भी वह क्लाउड से कैसे गायब हो गई. दरअसल पहले के स्मार्टफोन्स में Phone की अपनी गैलरी और गूगल फोटोज बिल्कुल अलग-अलग काम करते थे. तब गैलरी से फोटो हटाने पर भी क्लाउड वाली कॉपी सेफ रहती थी. लेकिन आजकल आने वाले नए एंड्रॉयड फोन्स जैसे शाओमी, वनप्लस और रियलमी ने अपनी डिफॉल्ट गैलरी ऐप को सीधे गूगल फोटोज के साथ लिंक कर दिया है. 

जब आप फोन सेटअप करते हैं तो अनजाने में गैलरी Sync की परमिशन दे देते हैं. इसके अलावा कई बार हमारी फोटो क्लाउड पर अपलोड होने की प्रोसेस में ही होती है कि हम उससे पहले ही उसे फोन से उड़ा देते हैं. अधूरा बैकअप होने की वजह से वह फोटो क्लाउड पर सेव ही नहीं हो पाती और हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है.


फोटो डिलीट करते ही क्लाउड से भी गायब, बैकअप में कहां हुई गलती?

यह भी पढ़ें: कम इंटरनेट में भी दिखेगी साफ वीडियो, YouTube ला रहा नया AV2 टेक्नोलॉजी

बिना फोटो खोए स्पेस कैसे खाली करें?

अगर आप चाहते हैं कि फोटो क्लाउड पर सेफ रहे और Phone की मेमोरी भी खाली हो जाए तो कभी भी Manually डिलीट का बटन न दबाएं. इसके लिए गूगल फोटोज ऐप में अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें और वहां दिए गए Free Up Space ऑप्शन का इस्तेमाल करें. यह फीचर अपने आप सिर्फ उन्हीं फोटोज को आपके फोन से हटाएगा जिनका बैकअप क्लाउड पर सौ फीसदी पूरा हो चुका है और क्लाउड पर वे एकदम सेफ रहेंगी. 

अगर आप iPhone यूजर हैं तो आईक्लाउड सेटिंग्स में जाकर Optimize iPhone Storage को ऑन कर लें. वहीं अगर आपसे गलती से फोटोज डिलीट हो चुकी हैं. तो तुरंत ऐप के Bin या Trash फोल्डर में जाएं. डिलीट की गई फोटोज यहां 30 से 60 दिनों तक रहती हैं. आप वहां से उन्हें एक क्लिक में Restore करके वापस अपनी गैलरी में ला सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Snapdragon को टक्कर देगा Samsung का Exynos 2700? रिपोर्ट में बड़ा दावा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
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Published at : 27 Oct 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
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