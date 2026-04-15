क्या साइबर अटैक पर लग सकेगी लगाम? OpenAI ने साइबर सिक्योरिटी के लिए लॉन्च किया नया मॉडल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom OpenAI ने साइबर सुरक्षा के लिए GPT-5.4-Cyber AI मॉडल पेश किया है।

यह मॉडल सॉफ्टवेयर की सुरक्षा खामियों को तुरंत पहचान कर ठीक करता है।

सुरक्षा चिंताओं के कारण इस मॉडल की पहुंच सीमित रखी गई है।

यह मॉडल साइबर हमलों से लड़ने और सॉफ्टवेयर को सुरक्षित बनाने में मदद करेगा।

OpenAI GPT-5.4-Cyber: ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने साइबर सिक्योरिटी के लिए एक नया एआई मॉडल GPT-5.4-Cyber लॉन्च किया है. यह मॉडल साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है. इसकी खासियत यह है कि यह मॉडल क्रिटिकल सिक्योरिटी खामियों को पहचान कर उन्हें तुरंत फिक्स कर सकता है. इससे साइबर हमलों से लड़ने में भी मदद मिलेगी. बताते चलें कि एआई आने के बाद साइबर अटैक्स का खतरा भी बढ़ गया है. एआई के कारण साइबर अटैकर्स का काम आसान हो गया है. आइए जानते हैं कि OpenAI GPT-5.4-Cyber कैसे इन हमलों से लड़ने में मदद करेगा और इसकी क्या खासियत है.

GPT-5.4-Cyber क्या है?

OpenAI का यह मॉडल डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी टास्क में मदद करने के लिए लाया गया है. इसे खास तौर पर सिक्योरिटी बग्स को समझने, उन्हें ठीक करने और सॉफ्टवेयर में रिस्क को एनालाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है. कंपनी का कहना है कि इसे डुअल सेंस में यूज किया जा सकता है. यानी यह प्रोटेक्शन के साथ-साथ एक्सप्लोयटेशन के लिए भी यूज हो सकता है. इस कारण कंपनी ने इसकी एक्सेस को लिमिटेड रखा है. कंपनी के Trusted Access for Cyber (TAC) प्रोग्राम के तहत इस एआई मॉडल को खरीदने वाले यूजर्स की पहले पहचान की जाएगी. उसके बाद ही इसे बेचा जाएगा. कंपनियां चाहें तो अपनी टीमों के लिए इस मॉडल को खरीद सकती हैं.

GPT-5.4-Cyber का फायदा क्या होगा?

कंपनी का कहना है कि इस मॉडल को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है. इससे किसी भी बग का पहले ही पता लगाया जा सकेगा. यह मॉडल रियल टाइम में फीडबैक देगा और कोई भी बग मिलने की सूरत में उसे फिक्स करने का पैच भी सजेस्ट कर देगा. इस तरह यह मॉडल किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई सुरक्षा खामी आने से पहले ही उसका पता लगा लेगा. इससे कंपनियों के साथ-साथ यूजर्स को भी साइबर हमलों का कम सामना करना पड़ेगा.

एंथ्रोपिक के मॉडल को देगा टक्कर

OpenAI से कुछ दिन पहले ही उसकी कंपीटिटर कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने Mythos मॉडल का ऐलान किया था. इस मॉडल को काफी पावरफुल बताया जा रहा है. सिक्योरिटी चिंताओं के चलते कंपनी ने अभी तक इस मॉडल को रिलीज नहीं किया है. यह भी OpenAI के मॉडल की तरह सॉफ्टवेयर की सुरक्षा खामियों का पता लगा सकता है. अब OpenAI ने भी GPT-5.4-Cyber लॉन्च कर दिया है, जिससे कंपीटिशन और ज्यादा हो जाएगा.

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