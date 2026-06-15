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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगूगल पर ये चीजें सर्च करने से कर लें तौबा, वरना हो जाएगा बड़ा कांड

गूगल पर ये चीजें सर्च करने से कर लें तौबा, वरना हो जाएगा बड़ा कांड

Google Search Tips: गूगल पर हर सवाल का जवाब मिल जाता है, लेकिन सवाल पूछते समय सावधान रहना भी जरूरी है. कई सवालों के जवाब के चक्कर में आप खुद का नुकसान भी करवा सकते हैं.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 15 Jun 2026 09:27 AM (IST)
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  • निवेश सलाह गूगल पर न लें, स्कैमर्स फंसा सकते हैं।

Google Search Tips: कहा जाता है कि गूगल बाबा के पास सारे सवालों का जवाब है. एआई चैटबॉट्स आने के बाद गूगल सर्च की पॉपुलैरिटी कुछ कम हुई है, लेकिन अभी भी यह दुनियाभर में अरबों लोगों का फेवरेट सर्च इंजन बना हुआ है. किसी ढाबे का पता लगाना हो या आसमान के नीले होने के कारण का, हर चीज गूगल पर सर्च की जा सकती है. गूगल आपको सारी क्वेरीज के जवाब दे भी देगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, जो इस पर सर्च नहीं करनी चाहिए. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन बातों को गूगल पर सर्च करना भारी पड़ सकता है.

गूगल पर सर्च न करें ये चीजें

बैंक और कंपनियों के कस्टमर केयर नंबर- किसी प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी और शिकायत के लिए लोग अकसर गूगल पर जाकर बैंक या कंपनियों के कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान होने की जरूरत है. स्कैमर बैंकों आदि के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर आपको अपने जाल में फंसा सकते हैं. इससे बचने के लिए बैंक या कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेनी चाहिए.

फ्री सॉफ्टवेयर- कई लोग क्रैक्ड सॉफ्टवेयर खोजने के लिए गूगल सर्च का सहारा लेते हैं. ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है. स्कैमर सॉफ्टवेयर के नाम पर फर्जी वेबसाइट बना लेते हैं. फिर जब उससे कोई फाइल डाउनलोड की जाती है तो साथ में मालवेयर, रैंसमवेयर या स्पाईवेयर आदि के डाउनलोड होने का भी खतरा रहता है, जिससे आपका डिवाइस हैक हो सकता है. इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए.

मेडिकल सलाह- कई लोग किसी बीमारी के लक्षण आदि देखकर गूगल सर्च पर उसका इलाज सर्च करते हैं. ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है. गूगल पर एक ही सर्च के लिए लाखों रिजल्ट हैं और उनमें से एकदम सही जानकारी मिलना लगभग असंभव होता है. अगर आप किसी बीमारी ये ग्रसित हैं तो डॉक्टर को दिखाएं. गूगल सर्च पर इलाज ढूंढने की गलती न करें.

निवेश की सलाह- कई बार लोग जल्दी पैसा कमाने के लालच में आकर गूगल से निवेश की सलाह लेते हैं. ऐसे लोगों पर स्कैमर की निगाह रहती है, जो फर्जी वेबसाइट या स्पॉन्सर्ड लिंक के जरिए उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं. एक बार इस जाल में फंसने के बाद बिना नुकसान करवाए बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा गूगल भी बिल्कुल आपकी जरूरत के हिसाब से निवेश की सलाह नहीं दे सकता. इसलिए गूगल सर्च पर निवेश की सलाह लेने से बचें.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 15 Jun 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Google Search TECH NEWS
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