Google पर कभी मत सर्च करना ये 4 चीजें! एक गलती में घर पहुंच जाएगी पुलिस, दूसरे सर्च पर तो बेल मिलना भी नामुमकिन

Google Search: इंटरनेट ने हमारी जिंदगी जितनी आसान बनाई है, उतना ही बड़ा जोखिम भी खड़ा कर दिया है. खासकर Google जैसे सर्च इंजन, जहां हम बिना सोचे-समझे कुछ भी सर्च कर देते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 30 Nov 2025 03:55 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google Search: इंटरनेट ने हमारी जिंदगी जितनी आसान बनाई है, उतना ही बड़ा जोखिम भी खड़ा कर दिया है. खासकर Google जैसे सर्च इंजन, जहां हम बिना सोचे-समझे कुछ भी सर्च कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ शब्द, कुछ सवाल या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें सर्च करना आपके लिए बड़ा मुसीबत का कारण बन सकता है? कई मामलों में पुलिस आपके लोकेशन ट्रैक कर सकती है और कुछ मामलों में तो बेल मिलना भी बेहद मुश्किल हो जाता है. आइए जानें कौन-सी हैं वे खतरनाक सर्चेज जिन्हें करने से पहले सौ बार सोचना चाहिए.

क्यों खतरनाक है Google पर कुछ चीजें सर्च करना?

Google पर आपके हर सर्च की एक डिजिटल ट्रेल बनती है. ये डेटा सिर्फ तकनीकी रूप से ही नहीं, बल्कि कानूनी रूप से भी ट्रैक किया जा सकता है. जब कोई व्यक्ति ऐसे विषय सर्च करता है जो कानून के खिलाफ हैं तो गूगल उन गतिविधियों को संदिग्ध मानकर लॉ-एन्फोर्समेंट एजेंसियों से साझा कर सकता है. कई देशों में यह प्रक्रिया बेहद सख्त है और भारत भी अब साइबर क्राइम को लेकर काफी सख्त हो चुका है.

अवैध हथियार या विस्फोटक बनाने के तरीके

यदि आप गन, बम या किसी भी तरह का विस्फोटक बनाने की जानकारी सर्च करते हैं तो इसे संभावित आतंकी गतिविधि माना जाता है. ऐसे सर्चेज़ तुरंत रेड अलर्ट में आते हैं और पुलिस आपकी डिजिटल लोकेशन ट्रैक कर सकती है. यह IPC और UAPA जैसे कड़े कानूनों के तहत आता है.

डार्क वेब, ड्रग्स और अवैध चीज़ों की खरीद

डार्क वेब एक्सेस कैसे करें, "ड्रग्स कहां मिलती हैं" जैसी सर्चेज बेहद गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं. ऐसी क्वेरीज़ मिलते ही साइबर सेल सक्रिय हो जाता है. कई मामलों में आरोपी को बेल तक नहीं मिलती.

चाइल्ड पोर्नोग्राफी या किसी भी नाबालिग से जुड़ा अवैध कंटेंट

यह न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में सख्त अपराध है. ऐसे कंटेंट सर्च करना, डाउनलोड करना या शेयर करना सब गैर-कानूनी है. यह POSCO जैसे कड़े कानूनों के तहत आता है और इसमें गिरफ्तारी लगभग तय होती है.

किसी की प्राइवेट जानकारी हैक करने या ट्रैक करने के तरीके

किसी का WhatsApp हैक कैसे करें", "गर्लफ्रेंड की लोकेशन कैसे ट्रैक करें" जैसे सर्च अपराध की श्रेणी में आते हैं. यह IT Act 66C/66D के अंतर्गत आता है और इसमें भी पुलिस एक्शन तुरंत हो सकता है.

कैसे बचें ऐसी मुसीबतों से?

इंटरनेट का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी से करें. कोई भी ऐसा टॉपिक सर्च न करें जो अवैध, हिंसक, संवेदनशील या किसी की प्राइवेसी को तोड़ता हो. याद रखें एक गलत सर्च आपकी पूरी डिजिटल जिंदगी बरबाद कर सकता है. Google आपकी सुविधा के लिए है लेकिन गलत सर्च आपको सीधे कानून की गिरफ्त तक ले जा सकता है.

Published at : 30 Nov 2025 03:55 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

