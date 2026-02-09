हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीYouTube पर नहीं दिखेंगे Ads! ये तरीका है कमाल का, 99% लोगों को नहीं पता ये जुगाड़

YouTube पर नहीं दिखेंगे Ads! ये तरीका है कमाल का, 99% लोगों को नहीं पता ये जुगाड़

YouTube: अगर आप YouTube पर वीडियो देखते समय बार-बार आने वाले Ads से परेशान हो चुके हैं तो यह खबर आपके लिए किसी राहत से कम नहीं है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 09 Feb 2026 08:41 AM (IST)
YouTube: अगर आप YouTube पर वीडियो देखते समय बार-बार आने वाले Ads से परेशान हो चुके हैं तो यह खबर आपके लिए किसी राहत से कम नहीं है.

अगर आप YouTube पर वीडियो देखते समय बार-बार आने वाले Ads से परेशान हो चुके हैं तो यह खबर आपके लिए किसी राहत से कम नहीं है. ज़्यादातर लोग मानते हैं कि बिना पैसे दिए YouTube पर विज्ञापनों से छुटकारा पाना नामुमकिन है लेकिन सच्चाई यह है कि एक ऐसा स्मार्ट तरीका मौजूद है जिसके बारे में 99 प्रतिशत यूज़र्स को जानकारी ही नहीं होती. खास बात यह है कि इस ट्रिक में न तो किसी गैरकानूनी ऐप की ज़रूरत होती है और न ही फोन या अकाउंट के लिए जोखिम भरा तरीका अपनाना पड़ता है.

1/5
दरअसल, YouTube पर Ads दिखने का सीधा कारण प्लेटफॉर्म की कमाई का मॉडल है. फ्री यूज़र्स को वीडियो शुरू होने से पहले, बीच में और कभी-कभी अंत में भी विज्ञापन देखने पड़ते हैं. इसी वजह से लोग अक्सर Ad-blocker या मॉड ऐप्स की तरफ जाते हैं जो आगे चलकर अकाउंट बैन या डेटा चोरी जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं. लेकिन एक सुरक्षित और आसान जुगाड़ भी है जो पूरी तरह लीगल माना जाता है.
दरअसल, YouTube पर Ads दिखने का सीधा कारण प्लेटफॉर्म की कमाई का मॉडल है. फ्री यूज़र्स को वीडियो शुरू होने से पहले, बीच में और कभी-कभी अंत में भी विज्ञापन देखने पड़ते हैं. इसी वजह से लोग अक्सर Ad-blocker या मॉड ऐप्स की तरफ जाते हैं जो आगे चलकर अकाउंट बैन या डेटा चोरी जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं. लेकिन एक सुरक्षित और आसान जुगाड़ भी है जो पूरी तरह लीगल माना जाता है.
2/5
यह तरीका YouTube के आधिकारिक फीचर और सेटिंग्स से जुड़ा है. बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ खास कंटेंट कैटेगरी और वीडियो टाइप पर Ads या तो बहुत कम दिखते हैं या बिल्कुल नहीं आते. इसके अलावा अगर आप किसी वीडियो को खास ब्राउज़र मोड या दूसरे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर खोलते हैं तो वहां विज्ञापन का अनुभव काफी हद तक कम हो जाता है. यही वजह है कि कई स्मार्ट यूज़र्स बिना प्रीमियम लिए भी Ads से लगभग छुटकारा पा लेते हैं.
यह तरीका YouTube के आधिकारिक फीचर और सेटिंग्स से जुड़ा है. बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ खास कंटेंट कैटेगरी और वीडियो टाइप पर Ads या तो बहुत कम दिखते हैं या बिल्कुल नहीं आते. इसके अलावा अगर आप किसी वीडियो को खास ब्राउज़र मोड या दूसरे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर खोलते हैं तो वहां विज्ञापन का अनुभव काफी हद तक कम हो जाता है. यही वजह है कि कई स्मार्ट यूज़र्स बिना प्रीमियम लिए भी Ads से लगभग छुटकारा पा लेते हैं.
Published at : 09 Feb 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI YouTube Ads

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PAK PM शहबाज को नजर आ रहा सोना ही सोना! डॉलर कमाने की फिराक में पाकिस्तान, चल दी एक और गंदी चाल
PAK PM शहबाज को नजर आ रहा सोना ही सोना! डॉलर कमाने की फिराक में पाकिस्तान, चल दी एक और गंदी चाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में फिर पलटा मौसम, आज 24 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट
यूपी में फिर पलटा मौसम, आज 24 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट
इंडिया
कब से ठंड हो जाएगी खत्म? मौसम विभाग ने बता दी तारीख, दिल्ली-यूपी समेत देश को राहत वाला अपडेट
कब से ठंड हो जाएगी खत्म? मौसम विभाग ने बता दी तारीख, दिल्ली-यूपी समेत देश को राहत वाला अपडेट
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप में भारत या पाकिस्तान? किसका बेहतर रहा रिकॉर्ड, पढ़िए आंकड़ें
T20 वर्ल्ड कप में भारत या पाकिस्तान? किसका बेहतर रहा रिकॉर्ड, पढ़िए आंकड़ें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Janhit With Romana Ishar Khan: 'परमात्मा जिम्मेदार'...कोई नहीं गुनहगार? | Surajkund Mela
म्यूजिक के खौफ में नौजवानों को फांसी
Uttarakhand में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM Yogi का दिखा अलग अंदाज | ABP News
Surajkund Mela Accident: नहीं रूक रहा हादसे का कहर..मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? | Haryana News
Sandeep Chaudhary Debate: रूसी तेल पर अमेरिकी फरमान...किसका नफा, किसे नुकसान? | Seedha Sawal

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PAK PM शहबाज को नजर आ रहा सोना ही सोना! डॉलर कमाने की फिराक में पाकिस्तान, चल दी एक और गंदी चाल
PAK PM शहबाज को नजर आ रहा सोना ही सोना! डॉलर कमाने की फिराक में पाकिस्तान, चल दी एक और गंदी चाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में फिर पलटा मौसम, आज 24 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट
यूपी में फिर पलटा मौसम, आज 24 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट
इंडिया
कब से ठंड हो जाएगी खत्म? मौसम विभाग ने बता दी तारीख, दिल्ली-यूपी समेत देश को राहत वाला अपडेट
कब से ठंड हो जाएगी खत्म? मौसम विभाग ने बता दी तारीख, दिल्ली-यूपी समेत देश को राहत वाला अपडेट
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप में भारत या पाकिस्तान? किसका बेहतर रहा रिकॉर्ड, पढ़िए आंकड़ें
T20 वर्ल्ड कप में भारत या पाकिस्तान? किसका बेहतर रहा रिकॉर्ड, पढ़िए आंकड़ें
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 17: ‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे संडे मचा दिया बवाल, कर डाला धमाकेदार कलेक्शन, तोड़ा इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे संडे मचा दिया बवाल, कर डाला धमाकेदार कलेक्शन
दिल्ली NCR
दिल्ली: 16 साल की लड़की की तेजाब पीने से मौत, पति पर लगा हत्या का गंभीर आरोप, पेचीदा है मामला
दिल्ली: 16 साल की लड़की की तेजाब पीने से मौत, पति पर लगा हत्या का गंभीर आरोप, पेचीदा है मामला
यूटिलिटी
किन लोगों को नहीं मिल सकता अटल पेंशन योजना का लाभ, क्या होती है इसकी वजह?
किन लोगों को नहीं मिल सकता अटल पेंशन योजना का लाभ, क्या होती है इसकी वजह?
जनरल नॉलेज
National Party Rule: कोई भी संगठन कब बन सकता है नेशनल पार्टी, जानें क्या है इसके नियम
कोई भी संगठन कब बन सकता है नेशनल पार्टी, जानें क्या है इसके नियम
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget