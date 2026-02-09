YouTube पर नहीं दिखेंगे Ads! ये तरीका है कमाल का, 99% लोगों को नहीं पता ये जुगाड़

यह तरीका YouTube के आधिकारिक फीचर और सेटिंग्स से जुड़ा है. बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ खास कंटेंट कैटेगरी और वीडियो टाइप पर Ads या तो बहुत कम दिखते हैं या बिल्कुल नहीं आते. इसके अलावा अगर आप किसी वीडियो को खास ब्राउज़र मोड या दूसरे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर खोलते हैं तो वहां विज्ञापन का अनुभव काफी हद तक कम हो जाता है. यही वजह है कि कई स्मार्ट यूज़र्स बिना प्रीमियम लिए भी Ads से लगभग छुटकारा पा लेते हैं.