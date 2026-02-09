दिल्ली: 16 साल की लड़की की तेजाब पीने से मौत, पति पर लगा हत्या का गंभीर आरोप, पेचीदा है मामला

पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक लड़की ने तेजाब पी लिया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. अब इस मामले में पुलिस ने यौन उत्पीड़न और जबरन तेजाब पिलाने जैसे गंभीर आरोपों की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस केस में लड़की की मां के बयान आपस में मेल नहीं खाते, जिससे मामला और भी संदिग्ध बन गया है. पुलिस सभी बयानों और सबूतों की बारीकी से जांच कर रही है.

मां ने बेटी के पति पर लगाया तेजाब पिलाने का आरोप

जानकारी के मुताबिक, तीन जुलाई को लड़की की शादी उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले 22 वर्षीय युवक से हुई थी. शादी दोनों परिवारों की सहमति और मौजूदगी में हुई थी और दोनों परिवार दूर के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. 29 अक्टूबर को लड़की को गंभीर हालत में दिल्ली के मौलाना आजाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां से गीता कॉलोनी थाने को मेडिको लीगल केस (एमएलसी) की सूचना दी गई थी.

एमएलसी रिपोर्ट में तेजाब पीने की बात दर्ज थी, लेकिन किसी तरह की मारपीट या जबरदस्ती का जिक्र नहीं था. उस समय लड़की और उसकी मां ने डॉक्टरों और पुलिस को बताया था कि पति से झगड़े के बाद लड़की ने खुद ही तेजाब पी लिया, लेकिन बाद में कहानी ने नया मोड़ ले लिया.

23 जनवरी को लड़की की मां ने पुलिस थाने में नई शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि लड़की के पति ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और 29 अक्टूबर को जबरन तेजाब पिलाया.

पुलिस मामले की कर रही जांच

पुलिस का कहना है कि लड़की नाबालिग थी, इसलिए यह मामला बेहद गंभीर है. अब पुलिस शादी, उम्र से जुड़े दस्तावेज, मेडिकल रिपोर्ट, पुराने और नए बयानों और परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके.

