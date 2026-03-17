हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTitan की खोज के लिए NASA बना रहा ये अनोखा ड्रोन! होंगे 8 पंखें, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी

Titan की खोज के लिए NASA बना रहा ये अनोखा ड्रोन! होंगे 8 पंखें, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी

NASA Drone: अंतरिक्ष अनुसंधान में एक और बड़ा कदम उठाते हुए NASA ने अपने महत्वाकांक्षी Dragonfly mission पर काम शुरू कर दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 17 Mar 2026 08:48 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

NASA Drone: अंतरिक्ष अनुसंधान में एक और बड़ा कदम उठाते हुए NASA ने अपने महत्वाकांक्षी Dragonfly mission पर काम शुरू कर दिया है. इस मिशन के तहत एक खास तरह का ड्रोन तैयार किया जा रहा है जो शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की सतह का अध्ययन करेगा. यह ड्रोन आकार में लगभग एक छोटी कार जितना होगा और इसे परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सिस्टम से शक्ति मिलेगी. योजना के अनुसार इस मिशन को साल 2028 में लॉन्च किया जाएगा और लगभग छह साल की यात्रा के बाद यह 2034 में टाइटन पर पहुंचेगा. वहां यह चंद्रमा की सतह और वातावरण के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाएगा.

आठ पंखों वाला खास ऑक्टोकॉप्टर

Dragonfly को एक आठ रोटर वाले ड्रोन के रूप में डिजाइन किया गया है जिसे ऑक्टोकॉप्टर कहा जाता है. इसका निर्माण टाइटन के घने वातावरण को ध्यान में रखकर किया जा रहा है ताकि यह वहां आसानी से उड़ान भर सके. टाइटन का वातावरण पृथ्वी की तुलना में काफी घना है और वहां गुरुत्वाकर्षण भी कम है. इन दोनों वजहों से इस ड्रोन को उड़ान भरने में मदद मिलेगी. हालांकि टाइटन का अत्यधिक ठंडा वातावरण और पृथ्वी से सिग्नल आने-जाने में लगने वाला लगभग एक घंटे का समय इंजीनियरों के लिए चुनौती बना हुआ है.

परमाणु ऊर्जा से मिलेगा पावर

इस ड्रोन को ऊर्जा देने के लिए Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator का इस्तेमाल किया जाएगा. यह एक विशेष प्रकार की सिस्टम है जो रेडियोआइसोटोप से ऊर्जा पैदा करती है और लंबे अंतरिक्ष मिशनों में भरोसेमंद मानी जाती है. इसी तकनीक की मदद से Dragonfly लंबे समय तक टाइटन की सतह पर काम कर सकेगा और अलग-अलग स्थानों पर जाकर अध्ययन करेगा.

किस जगह उतरेगा ड्रोन

मिशन के तहत Dragonfly को टाइटन के भूमध्यरेखीय इलाके में स्थित Selk Crater के पास उतारने की योजना है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में जटिल कार्बनिक पदार्थ मौजूद हो सकते हैं जो कभी तरल पानी की मौजूदगी के कारण बने होंगे. ड्रोन यहां से उड़ान भरकर अलग-अलग इलाकों की जांच करेगा और वहां मौजूद रासायनिक तत्वों का अध्ययन करेगा.

कैमरे और सेंसर से करेगा खोज

Dragonfly अपने साथ कई वैज्ञानिक उपकरण लेकर जाएगा. इनमें कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर और अलग-अलग तरह के सेंसर शामिल होंगे. इनकी मदद से टाइटन की सतह पर मौजूद कार्बनिक पदार्थों और रासायनिक संरचनाओं का विश्लेषण किया जाएगा.

यह मिशन वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद कर सकता है कि टाइटन पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां कभी मौजूद थीं या नहीं. साथ ही वहां से जुटाए गए नमूनों का इस्तेमाल भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान में भी किया जा सकता है.

2028 में होगी ऐतिहासिक उड़ान

Dragonfly मिशन को 2028 में Falcon Heavy रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा. इसके बाद यह लगभग छह साल की लंबी यात्रा तय करके टाइटन तक पहुंचेगा. अगर यह मिशन सफल रहता है तो यह पहली बार होगा जब किसी दूसरे ग्रह के चंद्रमा की सतह पर उड़ने वाला ड्रोन इतने बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक खोज करेगा.

यह भी पढ़ें:

दुश्मन को कन्फ्यूज कर देती है ईरान की ये Dancing Missile! हवा में दिशा बदलकर करती है हमला, जानें इसकी टेक्नोलॉजी

Published at : 17 Mar 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
NASA Titan TECH NEWS HINDI Dragonfly Drone
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Titan की खोज के लिए NASA बना रहा ये अनोखा ड्रोन! होंगे 8 पंखें, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी
Titan की खोज के लिए NASA बना रहा ये अनोखा ड्रोन! होंगे 8 पंखें, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
कमरे के अंदर या बाहर, कहां रखने से AC जैसी कूलिंग देगा कूलर? अभी जान लिया तो पूरी गर्मी आएगा काम
कमरे के अंदर या बाहर, कहां रखने से AC जैसी कूलिंग देगा कूलर? अभी जान लिया तो पूरी गर्मी आएगा काम
टेक्नोलॉजी
क्या होता है End-to-End Encryption? जानिए क्यों Instagram इसे करने जा रही है बंद
क्या होता है End-to-End Encryption? जानिए क्यों Instagram इसे करने जा रही है बंद
टेक्नोलॉजी
इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाते ही यह गलती तो नहीं कर रहे आप! जल्दबाजी से हो सकता है बड़ा कांड, संभलकर करें यूज
इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाते ही यह गलती तो नहीं कर रहे आप! जल्दबाजी से हो सकता है बड़ा कांड, संभलकर करें यूज
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: 'डांसिंग डेथ का मारा इजरायल' ! | World War | Sansani |
Iran- Israel War: 7 हजार से ज्यादा ठिकानों पर हमले- Trump | World War | Breaking | Abp News
'इजरायल सभी मुस्लिम देशों का दुश्मन'- Iran
LPG की किल्लत से जनता परेशान?
चुनाव से पहले तबादलों के पीछे का 'असली सच' क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
Rajya Sabha Election Result 2026: राज्यसभा चुनाव में विपक्ष को तगड़ा झटका! बिहार में NDA ने जीतीं सभी 5 सीटें, ओडिशा में क्रॉस वोटिंग से हो गया बड़ा खेल
राज्यसभा चुनाव में विपक्ष को तगड़ा झटका! बिहार में NDA ने जीतीं सभी 5 सीटें, ओडिशा में क्रॉस वोटिंग से हो गया बड़ा खेल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, 36 डिग्री तक पहुंचा पारा, वेस्ट यूपी में हल्की बारिश के आसार
पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, 36 डिग्री तक पहुंचा पारा, वेस्ट यूपी में हल्की बारिश के आसार
विश्व
पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक! अस्पताल और रिहायशी इलाकों में गिराए बम, 400 मौतें
पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक! अस्पताल और रिहायशी इलाकों में बमबारी, 400 मौतें
क्रिकेट
'गलतियां हुईं, मैं भी...', कोहली और रोहित संग मनमुटाव की अफवाहों पर गौतम गंभीर का चौंकाने वाला खुलासा
'गलतियां हुईं, मैं भी...', कोहली और रोहित संग मनमुटाव की अफवाहों पर गौतम गंभीर का चौंकाने वाला खुलासा
बॉलीवुड
'ये बेहद शर्म की बात है', ऑस्कर 2026 में धर्मेंद्र को नजरअंदाज किए जाने पर भड़कीं हेमा मालिनी, ईशा देओल ने कह दी ऐसी बात
'ये शर्म की बात है', ऑस्कर 2026 में दिवंगत धर्मेंद्र को नजरअंदाज किए जाने पर भड़कीं हेमा मालिनी
विश्व
US-Israel-Iran War: ...तो इस दिन खत्म होगी ईरान के साथ जंग! अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा खुलासा
...तो इस दिन खत्म होगी ईरान के साथ जंग! अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा खुलासा
जनरल नॉलेज
Statue Of Liberty: स्टेचू ऑफ लिबर्टी के टॉर्च सेक्शन में क्यों नहीं जा सकते पर्यटक, जानें क्यों है वहां जाना मना?
स्टेचू ऑफ लिबर्टी के टॉर्च सेक्शन में क्यों नहीं जा सकते पर्यटक, जानें क्यों है वहां जाना मना?
शिक्षा
DM कितने प्रमोशन के बाद बन जाता है मुख्य सचिव, कितनी बढ़ जाती है सैलरी?
DM कितने प्रमोशन के बाद बन जाता है मुख्य सचिव, कितनी बढ़ जाती है सैलरी?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget