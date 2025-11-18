हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Oppo Find X9 सीरीज भारत में लॉन्च, दमदार फीचर्स के साथ Samsung Galaxy S25 Ultra को देगी टक्कर

Oppo Find X9 सीरीज भारत में लॉन्च, दमदार फीचर्स के साथ Samsung Galaxy S25 Ultra को देगी टक्कर

Oppo Find X9 सीरीज भारत में लॉन्च हो गई है. इस प्रीमियम लाइनअप में Oppo Find X9 और Oppo Find X9 Pro मॉडल को लॉन्च किया गया है. दोनों ही पावरफुल फीचर्स और बैटरी के साथ लॉन्च हुए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 18 Nov 2025 02:08 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Oppo Find X9 Series Launched: ओप्पो ने भारत में अपनी प्रीमियम लाइनअप Find X9 सीरीज को लॉन्च कर दिया है. इसमें Oppo Find X9 और Find X9 Pro दो मॉडल लॉन्च हुए हैं. दोनों ही मोबाइल मीडियाटेक के फ्लैगशिप 9500 चिपसेट से लैस हैं. लॉन्चिंग से पहले ही कैमरा सेटअप समेत फोन के कई फीचर्स सामने आ गए थे. अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इनसे पर्दा हटा दिया है. आइए जानते हैं कि इन फोन में क्या-क्या फीचर्स मिले हैं और बाजार में ये किसका मुकाबला करेंगे. 

Oppo Find X9

सीरीज के स्टैंडर्ड वेरिएंट में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. इसमें 3nm मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 चिपसेट लगा है, जिसे 16GB तक रैम और 512GB स्टोरेज से पेयर किया गया है. फोन को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए इसमें VC कूलिंग सिस्टम लगा है. कैमरा की बात करें तो इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप है. इसमें 50MP का वाइड कैमरा, 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 50MP का टेलीफोटो सेंसर दिया गया है. फ्रंट में इसके 32MP कैमरा है. यह फोन 7,025mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ लन्च हुआ है, जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, 50W AirVOOC वायरलेस चार्जिंग और 10W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Oppo Find X9 Pro

सीरीज के प्रो मॉडल की बात करें तो इसमें बड़ा 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ लॉन्च हुआ है. इसमें चिपसेट और स्टोरेज स्टैंडर्ड मॉडल वाली है. कैमरा के मामले में यह ज्यादा अपग्रेडेड है. इसमें कंपनी ने 50MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 200MP का टेलीफोटो सेंसर दिया है. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50MP कैमरा लगा हुआ है. यह फोन 7,500mAh की दमदार बैटरी के साथ लॉन्च हुआ है. दोनों ही फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर रन करेंगे. कंपनी 5 साल तक इन्हें OS अपग्रेड और छह साल तक SMR अपग्रेड देगी. 

कितनी है कीमत?

Oppo Find X9 के 12GB+256GB वर्जन की कीमत 74,999 रुपये और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 84,999 रखी गई है. इसे स्पेस ब्लैक और टाइटैनियम ग्रे कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है. अगर प्रो मॉडल की बात करें तो इसके सिंगल 16GB + 512GB वेरिएंट की कीमत 1,09,999 रुपये है. इसे सिल्क व्हाइट और टाइटैनियम चारकोल कलर ऑप्शन में उतारा गया है.

Samsung Galaxy S25 Ultra से होगा मुकाबला

Oppo Find X9 Pro में कंपनी ने कई दमदार फीचर दिए हैं और बाजार में इसका सीधा मुकाबला Samsung Galaxy S25 Ultra से होगा. इसी साल लॉन्च हुए Galaxy S25 Ultra में 6.9 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसमें क्वालकॉम का पावरफुल Snapdragon 8 Elite चिपसेट है, जिसे 16GB रैम और 1TB स्टोरेज से पेयर किया गया है. फोटो और वीडियो के लिए सैमसंग Galaxy S25 Ultra में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 200MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का पेरिस्कोप लेंसर, 50MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और 10MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है. सैमसंग के इस फ्लैगशिप डिवाइस में 5000mAh की बैटरी आती है. 

TECH EXPLAINED: Dark AI क्या है और यह क्यों खतरनाक? जानिये इससे बचाव के तरीके

Published at : 18 Nov 2025 02:08 PM (IST)
Tags :
OPPO TECH NEWS OPPO Find X9 Series Oppo Find X9 Oppo Find X9 Pro
