Moto X70 Air: भारत में आ रहा एक और पतला फोन, जानें फीचर और कब होगा लॉन्च

पतले फोन की मार्केट में एक नई एंट्री होने वाली है. सैमसंग और ऐप्पल जैसी कंपनियों के बाद अब Motorola अपने Moto X70 Air को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है. इसे चुनिंदा बाजारों में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है और अब इसके भारत में लॉन्च होने से जुड़ी खबरें आ रही हैं. इस फोन का वजन केवल 159 ग्राम है और इसकी मोटाई 5.99mm है. अल्ट्रा-स्लिम प्रोफाइल के बावजूद इसकी बैटरी कैपेसिटी और फीचर्स से कोई समझौता नहीं किया गया है. आइए इसके फीचर्स और भारत में अनुमानित लॉन्च के बारे में जानते हैं.

Moto X70 Air के फीचर्स

ग्लोबल मार्केट्स में इस फोन को Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है. इसमें 6.7 इंच का 1.5K pOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. डस्ट और वाटर रजिस्टेंस के लिए इसे IP68 + IP69 रेटिंग मिली है. डुअल सिम सपोर्ट के साथ फोन में कोर्निंग गोर‍िल्‍ला ग्‍लास 7आई का प्रोटेक्‍शन है. यह फोन एंड्रॉयड 16 पर रन करेगा और 2031 तक इसे सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने की उम्मीद है.

कैमरा और बैटरी

Moto X70 Air के रियर में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. यह फोन 50MP के प्राइमरी कैमरा और 50MP के अल्ट्रावाइड एंगल लेंस के साथ लॉन्च हुआ है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट में भी 50MP का लेंस है. साइज में पतला होने के बावजूद कंपनी ने इस फोन को 4,800mAh की बैटरी से लैस किया है, जो 68W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

भारत में कब होगा लॉन्च और कितनी हो सकती है कीमत?

कंपनी ने भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है. चीन में इस फोन के 12GB RAM + 256GB वेरिएंट की कीमत 2399 युआन (लगभग 30,000 रुपये) और 12GB RAM + 512GB वेरिएंट की कीमत 2699 युआन (लगभग 33,500 रुपये) रखी गई है. उम्मीद है कि भारत में भी इसे 30,000-40,000 रुपये की रेंज में उतारा जा सकता है.

पतले फोन को पसंद नहीं कर रहे हैं लोग

भले ही कंपनियां पतले फोन उतार रही हैं, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आ रहे. सैमसंग के गैलेक्सी S25 Edge और ऐप्पल के आईफोन एयर की बिक्री बेहद कमजोर रही है, जिसके चलते दोनों ही कंपनियों ने इनका प्रोडक्शन बंद करने और नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल न लाने का फैसला किया है.

