iPhone 17e vs Google Pixel 10a: अगले कुछ दिनों में ऐप्पल और गूगल की तरफ से नए मिड-रेंज फोन देखने को मिलेंगे. 18 फरवरी को गूगल के Pixel 10a से पर्दा उठ जाएगा और ऐसी उम्मीद है कि 19 फरवरी को ऐप्पल अपना नया iPhone 17e लॉन्च कर देगी. दोनों ही कंपनियां कुछ समय पहले ही अपने फ्लैगशिप मॉडल लाई थी और अब इनके किफायती वेरिएंट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. आज हम इन दोनों अपकमिंग फोन का कंपेरिजन लेकर आए हैं, जिससे आपको पता चल पाएगा कि किसमें ज्यादा दम रहने वाला है.

डिस्प्ले और डिजाइन

iPhone 17e में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 60Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगा. इसमें डायनामिक आईलैंड मिलने की उम्मीद है और कंपनी इसे स्लिम प्रोफाइल के साथ उतार सकती है. इसके ब्लैक एंड व्हाइट कलर में आने की उम्मीद है. Pixel 10a की बात करें तो इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.3 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है. इसे ब्लू, ग्रीन, रेड और ब्लैक कलर ऑप्शन में उतारा जा सकता है.

प्रोसेसर

iPhone 17e को बड़ा अपग्रेड देते हुए ऐप्पल आईफोन 17 वाले A19 चिपसेट से लैस करेगी. यह शानदार परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी देगा. दूसरी तरफ Pixel 10a में Tensor G5 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है, जो 8GB रैम के साथ पेयर किया जाएगा.

कैमरा और बैटरी

आईफोन 17 की तरह 17e में भी 18MP का अपग्रेडेड सेल्फी कैमरा और रियर में 48MP के सिंगल कैमरा मिलेगा. ऐप्पल इसमें MagSafe सपोर्ट भी दे सकती है. यह बैक में मैग्नेट और मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा और इसमें 25W की चार्जिंग स्पीड मिलेगी. Pixel 10a के रियर में 48MP+13MP का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 12MP का लेंस दिया जा सकता है. इस फोन के 5,100mAh की बैटरी के साथ आने की उम्मीद है.

कीमत

कीमत के मामले में Pixel 10a बाजी मार सकता है. कयास हैं कि इसे लगभग 49,999 के प्राइस पर लॉन्च किया जा सकता है. वहीं iPhone 17e की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत लगभग 59,900 रुपये हो सकती है.

