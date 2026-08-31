कहीं आपके फोन का कैमरा हैकर के कंट्रोल में तो नहीं? ऐसे करें चेक

आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल और मैसेज करने का जरिया नहीं रह गया है. फोन का कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन जैसे फीचर्स हमारी डेली की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं. ऐसे में अगर किसी अनजान ऐप को कैमरे की परमिशन मिल जाए या फोन में कोई संदिग्ध ऐप मौजूद हो तो प्राइवेसी को लेकर चिंता होना लाजमी है. हालांकि, हर बार कैमरा अपने आप ऑन होना हैकिंग का खतरा नहीं होता है. कुछ आसान तरीकों से आप पता लगा सकते हैं कि आपके कैमरे का इस्तेमाल कौन कर रहा है.

कैमरा इस्तेमाल होने पर दिखता है संकेत

आपको बता दें कि नए Android और iPhone में कैमरा या माइक्रोफोन इस्तेमाल होने पर प्राइवेसी इंडिकेटर दिखाई देता है. Android फोन में नॉर्मली स्क्रीन के ऊपर हरे रंग का डॉट या इंडिकेटर नजर आ सकता है. ये तब दिखाई दे सकता है जब कोई ऐप कैमरा या माइक्रोफोन एक्सेस कर रहा हो.

अगर आपने कैमरा इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी ऐसा संकेत बार-बार दिखाई देता है तो ये चेक करने का अच्छा कारण होता है कि कौन-सा ऐप कैमरा एक्सेस कर रहा है.

कैमरा परमिशन जरूर चेक करें

अपने फोन की Settings खोलें और Privacy/Security & Privacy सेक्शन में जाएं. यहां आपको Permission Manager या इसी तरह का ऑप्शन मिल सकता है. इसके अंदर Camera चुनें. अब उन सभी ऐप्स की लिस्ट देखें जिन्हें कैमरे की परमिशन मिली हुई है. अगर किसी ऐसे ऐप को कैमरा परमिशन दी गई है जिसे इसकी जरूरत नहीं है तो उसकी परमिशन बंद कर दें.

अनजान ऐप्स पर रखें नजर

फोन में इंस्टॉल किए गए ऐप्स की लिस्ट भी ध्यान से देखें. अगर कोई ऐसा ऐप दिखाई दे जिसे आपने खुद इंस्टॉल नहीं किया या जिसका नाम और काम समझ नहीं आ रहा है तो उसके बारे में चेक करें. खासकर ऐसे ऐप्स से सावधान रहें जो बाहर से नॉर्मल दिखते हैं लेकिन जरूरत से ज्यादा परमिशन मांगते हैं. संदिग्ध ऐप को हटाने से पहले ये भी देखें कि वह किसी जरूरी सिस्टम फीचर का हिस्सा तो नहीं है.

Privacy Dashboard से मिलेगी जानकारी

कई Android फोन में Privacy Dashboard की सुविधा होती है. यहां आप देख सकते हैं कि हाल में किन ऐप्स ने कैमरा, माइक्रोफोन या लोकेशन जैसी परमिशन का इस्तेमाल किया है. अगर कैमरे का इस्तेमाल उस समय हुआ है जब आपने कोई कैमरा बेस्ड ऐप नहीं खोला था तो उस ऐप की परमिशन को दोबारा चेक करना चाहिए.

iPhone यूजर्स ऐसे करें चेक

iPhone में भी कैमरा और माइक्रोफोन एक्सेस के लिए प्राइवेसी संकेत दिए जाते हैं. Settings में जाएं Privacy & Security में जाकर Camera में जाकर देखा जा सकता है कि किन ऐप्स को कैमरा इस्तेमाल करने की परमिशन है. जरूरत न होने पर किसी ऐप का कैमरा एक्सेस बंद किया जा सकता है. इसके अलावा App Privacy Report जैसी सुविधा से ऐप्स की एक्टिविटी को समझने में मदद मिलती है.

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