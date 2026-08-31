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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकहीं आपके फोन का कैमरा हैकर के कंट्रोल में तो नहीं? ऐसे करें चेक

कहीं आपके फोन का कैमरा हैकर के कंट्रोल में तो नहीं? ऐसे करें चेक

फोन का कैमरा बिना जानकारी के इस्तेमाल हो रहा है? ग्रीन इंडिकेटर, कैमरा परमिशन और संदिग्ध ऐप्स चेक कर पता लगाएं कि कहीं कोई आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 31 Aug 2026 08:27 AM (IST)
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आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल और मैसेज करने का जरिया नहीं रह गया है. फोन का कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन जैसे फीचर्स हमारी डेली की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं. ऐसे में अगर किसी अनजान ऐप को कैमरे की परमिशन मिल जाए या फोन में कोई संदिग्ध ऐप मौजूद हो तो प्राइवेसी को लेकर चिंता होना लाजमी है. हालांकि, हर बार कैमरा अपने आप ऑन होना हैकिंग का खतरा नहीं होता है. कुछ आसान तरीकों से आप पता लगा सकते हैं कि आपके कैमरे का इस्तेमाल कौन कर रहा है.

कैमरा इस्तेमाल होने पर दिखता है संकेत

आपको बता दें कि नए Android और iPhone में कैमरा या माइक्रोफोन इस्तेमाल होने पर प्राइवेसी इंडिकेटर दिखाई देता है. Android फोन में नॉर्मली स्क्रीन के ऊपर हरे रंग का डॉट या इंडिकेटर नजर आ सकता है. ये तब दिखाई दे सकता है जब कोई ऐप कैमरा या माइक्रोफोन एक्सेस कर रहा हो.

अगर आपने कैमरा इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी ऐसा संकेत बार-बार दिखाई देता है तो ये चेक करने का अच्छा कारण होता है कि कौन-सा ऐप कैमरा एक्सेस कर रहा है.

कैमरा परमिशन जरूर चेक करें

अपने फोन की Settings खोलें और Privacy/Security & Privacy सेक्शन में जाएं. यहां आपको Permission Manager या इसी तरह का ऑप्शन मिल सकता है. इसके अंदर Camera चुनें. अब उन सभी ऐप्स की लिस्ट देखें जिन्हें कैमरे की परमिशन मिली हुई है. अगर किसी ऐसे ऐप को कैमरा परमिशन दी गई है जिसे इसकी जरूरत नहीं है तो उसकी परमिशन बंद कर दें.

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अनजान ऐप्स पर रखें नजर

फोन में इंस्टॉल किए गए ऐप्स की लिस्ट भी ध्यान से देखें. अगर कोई ऐसा ऐप दिखाई दे जिसे आपने खुद इंस्टॉल नहीं किया या जिसका नाम और काम समझ नहीं आ रहा है तो उसके बारे में चेक करें. खासकर ऐसे ऐप्स से सावधान रहें जो बाहर से नॉर्मल दिखते हैं लेकिन जरूरत से ज्यादा परमिशन मांगते हैं. संदिग्ध ऐप को हटाने से पहले ये भी देखें कि वह किसी जरूरी सिस्टम फीचर का हिस्सा तो नहीं है.

Privacy Dashboard से मिलेगी जानकारी

कई Android फोन में Privacy Dashboard की सुविधा होती है. यहां आप देख सकते हैं कि हाल में किन ऐप्स ने कैमरा, माइक्रोफोन या लोकेशन जैसी परमिशन का इस्तेमाल किया है. अगर कैमरे का इस्तेमाल उस समय हुआ है जब आपने कोई कैमरा बेस्ड ऐप नहीं खोला था तो उस ऐप की परमिशन को दोबारा चेक करना चाहिए.

iPhone यूजर्स ऐसे करें चेक

iPhone में भी कैमरा और माइक्रोफोन एक्सेस के लिए प्राइवेसी संकेत दिए जाते हैं. Settings में जाएं Privacy & Security में जाकर Camera में जाकर देखा जा सकता है कि किन ऐप्स को कैमरा इस्तेमाल करने की परमिशन है. जरूरत न होने पर किसी ऐप का कैमरा एक्सेस बंद किया जा सकता है. इसके अलावा App Privacy Report जैसी सुविधा से ऐप्स की एक्टिविटी को समझने में मदद मिलती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 31 Aug 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Smartphone Camera TECH NEWS HINDI
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