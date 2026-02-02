हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या गूगल आपकी बातें सुन रहा है? Google Voice Activity का चौंकाने वाला सच, कैसे देखें रिकॉर्डिंग और क्या है डिलीट करने का तरीका

क्या गूगल आपकी बातें सुन रहा है? Google Voice Activity का चौंकाने वाला सच, कैसे देखें रिकॉर्डिंग और क्या है डिलीट करने का तरीका

कई बार फोन पर किसी विषय पर बात करने के कुछ ही देर बाद उससे जुड़े विज्ञापन दिखने लगते हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या गूगल हमारी बातें चुपके से रिकॉर्ड करता है?

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 02 Feb 2026 02:56 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google Voice Activity: कई बार फोन पर किसी विषय पर बात करने के कुछ ही देर बाद उससे जुड़े विज्ञापन दिखने लगते हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या गूगल हमारी बातें चुपके से रिकॉर्ड करता है? इस सवाल का जवाब पूरी तरह हां या ना में नहीं है लेकिन इससे जुड़ा एक फीचर जरूर है जिसका नाम है Google Voice Activity.

Google Voice Activity क्या है?

Google Voice Activity दरअसल गूगल अकाउंट से जुड़ा एक फीचर है जो आपके दिए गए वॉयस कमांड और सर्च रिकॉर्ड को सेव करता है. जब आप Ok Google या Hey Google कहकर कोई सवाल पूछते हैं, या वॉयस से सर्च करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग आपके अकाउंट में सेव हो सकती है. इसका मकसद गूगल असिस्टेंट को बेहतर बनाना और आपको ज्यादा सटीक रिजल्ट देना होता है.

क्या गूगल बिना बताए रिकॉर्ड करता है?

गूगल का कहना है कि वह तभी आवाज रिकॉर्ड करता है जब यूजर खुद वॉयस कमांड देता है या माइक्रोफोन की अनुमति दी जाती है. हालांकि कई बार फोन गलती से भी एक्टिव हो जाता है जिससे कुछ ऑडियो क्लिप सेव हो सकती हैं. यही वजह है कि लोगों को लगता है कि गूगल हर वक्त सुन रहा है.

अपनी Voice Recording कैसे देखें?

अगर आप जानना चाहते हैं कि गूगल ने आपकी कौन-कौन सी वॉयस एक्टिविटी सेव की है तो यह काम बेहद आसान है. आपको अपने गूगल अकाउंट में जाकर Activity Controls या My Activity सेक्शन खोलना होता है. यहां “Voice & Audio Activity” के अंदर आपको तारीख और समय के साथ आपकी रिकॉर्डिंग्स दिखेंगी, जिन्हें आप खुद सुन भी सकते हैं.

Voice Activity कैसे डिलीट करें?

अगर आपको ये रिकॉर्डिंग्स पसंद नहीं हैं तो आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं. आप चाहें तो किसी एक रिकॉर्डिंग को हटाएं या फिर पूरी Voice Activity को एक साथ क्लियर कर दें. इसके अलावा, सेटिंग्स में जाकर आप Voice & Audio Activity को बंद भी कर सकते हैं ताकि आगे से आपकी आवाज सेव न हो.

प्राइवेसी बढ़ाने के लिए क्या करें?

अपनी प्राइवेसी मजबूत करने के लिए समय-समय पर गूगल अकाउंट की एक्टिविटी चेक करते रहें. माइक्रोफोन परमिशन सिर्फ जरूरी ऐप्स को ही दें और Hey Google फीचर अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसे बंद कर दें. Google Voice Activity कोई जासूसी फीचर नहीं है लेकिन यह आपकी वॉयस सर्च और कमांड्स को सेव जरूर करता है.

यह भी पढ़ें:

यूजर्स के फोन से जा रहे थे फर्जी SMS! सरकार ने अचानक बैन कर दिया ये गेमिंग ऐप, जानिए पूरी जानकारी

Published at : 02 Feb 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Google Voice Activity
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Union Budget Session: राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 68 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी! योगी सरकार का आदेश हो गया जारी
यूपी के 68 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी! योगी सरकार का आदेश हो गया जारी
इंडिया
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
क्रिकेट
भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को होंगे 5 बड़े नुकसान, PCB की बजने वाली है बैंड
भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को होंगे 5 बड़े नुकसान, PCB की बजने वाली है बैंड
Advertisement

वीडियोज

SIR Controversy :
Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार.मास्टरमाइंड गिरफ्तार | Breaking
Data Centers और AI से तेज़ होगी Economic Growth | Interview | Paisa Live
IND Vs PAK : बॉयकॉट के बाद मंडराने लगे Pakistan पर खतरे के बादल ! | T20 World Cup
'ये किसान, नारी शक्ति और युवाओं को समर्पित बजट', बोलीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Union Budget Session: राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 68 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी! योगी सरकार का आदेश हो गया जारी
यूपी के 68 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी! योगी सरकार का आदेश हो गया जारी
इंडिया
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
क्रिकेट
भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को होंगे 5 बड़े नुकसान, PCB की बजने वाली है बैंड
भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को होंगे 5 बड़े नुकसान, PCB की बजने वाली है बैंड
ओटीटी
OTT Release This Week: फरवरी के पहले हफ्ते में ओटीटी पर बड़ा धमाल, रिलीज हो रही 'द राजा साब' से 'किस किसको प्यार करूं 2' तक इतना कुछ
फरवरी के पहले हफ्ते में ओटीटी पर बड़ा धमाल, रिलीज हो रही कई नई धांसू-फिल्में सीरीज
ट्रेंडिंग
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
यूटिलिटी
SHE Marts में कौन से प्रोडक्ट बेच पाएंगी लड़कियां, यहां क्या-क्या मिलेगा?
SHE Marts में कौन से प्रोडक्ट बेच पाएंगी लड़कियां, यहां क्या-क्या मिलेगा?
शिक्षा
CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?
CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
Embed widget