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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमहंगा Mic खरीदने से पहले जानें, iPhone का ये Audio Feature

महंगा Mic खरीदने से पहले जानें, iPhone का ये Audio Feature

आपको फोन में मौजूद कुछ ऐसे Audio Features हैं, जो Recording के दौरान आपकी आवाज पर ज्यादा फोकस करने और आसपास के बैकग्राउंड नॉइस को कम करने में मदद कर सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 09 Sep 2026 06:11 PM (IST)
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  • एक्सटर्नल माइक गेन एडजस्ट कर सही ऑडियो इनपुट चुनें.

वीडियो बनाते समय अक्सर लोग कैमरा क्वालिटी, लाइटिंग और फ्रेमिंग पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन अच्छी वीडियो को बेहतर बनाने में ऑडियो का भी बड़ा रोल होता है. रील्स, व्लॉग, इंटरव्यू या किसी इवेंट की रिकॉर्डिंग के दौरान अगर आसपास ट्रैफिक, हवा या लोगों की बातचीत का शोर ज्यादा हो, तो आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं देती है.

ऐसे में कई लोगों को लगता है कि बेहतर साउंड के लिए अलग से महंगा माइक्रोफोन खरीदना जरूरी है, हालांकि अगर आप iPhone से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो फोन में मौजूद कुछ ऑडियो फीचर्स आपकी आवाज को ज्यादा साफ रिकॉर्ड करने में मदद कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कौन-सी सेटिंग आपके काम आ सकती है. 

iPhone का ये Audio Feature सुधारेगा आवाज 

अगर आपका iPhone iOS 26 या उसके बाद के वर्जन पर चल रहा है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान Voice Isolation का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह फीचर आपकी आवाज पर ज्यादा फोकस करता है और आसपास के शोर को कम करने की कोशिश करता है. इसे इस्तेमाल करने के लिए Camera ऐप खोलकर Video मोड चुनें और रिकॉर्डिंग शुरू करें. इसके बाद स्क्रीन के ऊपर से Control Center खोलें. यहां Audio Controls या Mic Mode पर टैप करें और Voice Isolation चुन लें. इसके बाद रिकॉर्डिंग के दौरान iPhone आपकी आवाज को प्रेफरेंस देगा. 

कौन-सा Mic Mode चुनें?

iPhone में रिकॉर्डिंग के लिए अलग-अलग माइक्रोफोन मोड मिलते हैं. Automatic मोड में iPhone खुद तय करता है कि कौन-सा मोड बेहतर रहेगा. Standard सामान्य ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए है, जबकि Voice Isolation बोलने वाली वीडियो में आवाज को साफ रखने और बैकग्राउंड नॉइस कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं, Wide Spectrum आसपास की आवाजों को भी रिकॉर्ड करने के लिए यूजफुल है. इसका इस्तेमाल कॉन्सर्ट, लाइव इवेंट या नेचर साउंड रिकॉर्ड करते समय किया जा सकता है. 

रिकॉर्डिंग के बाद भी कैसे Audio सुधार सकते हैं?

अगर वीडियो पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी है, तो Photos ऐप के ऑडिया मिक्स फीचर से ऑडियो को बेहतर करने की कोशिश की जा सकती है. इसके लिए Photos ऐप में वीडियो खोलें, एडिट पर जाएं और ऑडियो मिक्स में इन-फ्रेम, स्टूडियो या उपलब्ध दूसरे प्रोफाइल्स को आजमाएं.

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External Mic है तो ये सैटिंग्स देखें

अगर आप USB-C या किसी दूसरे External Mic का इस्तेमाल करते हैं, तो नए iOS वर्जन में इनपुट गेन को भी एडजस्ट किया जा सकता है. इससे माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी बढ़ाई या घटाई जा सकती है. अगर एक से ज्यादा ऑडियो डिवाइस जुड़े हैं, तो कंट्रोल सेंटर से ऑडियो इनपुट बदलकर रिकॉर्डिंग के लिए माइक्रोफोन चुना जा सकता है. 

Stereo Audio को लेकर क्या करें?

Mono Audio को बैकग्राउंड नॉइस कम करने वाली सेटिंग नहीं समझना चाहिए. यह Accessibility फीचर है, जो लेफ्ट और राइट ऑडियो चैनल को एक साथ मिला देता है. वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए Stereo Sound ऑन रखना बेहतर होता है, क्योंकि इससे ऑडियो ज्यादा नेचुरल रिकॉर्ड होती है. रिकॉर्डिंग के दौरान Mic को हाथ से न ढकें, तेज हवा में रिकॉर्डिंग से बचें या Wind Muff इस्तेमाल करें और कैमरे को अपनी आवाज के करीब रखें. प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग के लिए External Mic का इस्तेमाल किया जा सकता है. रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले Mic Mode चेक करना भी न भूलें. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 09 Sep 2026 06:11 PM (IST)
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