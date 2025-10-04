कभी महंगा समझकर नहीं खरीदते थे आईफोन, आज भारत में ऐप्पल की हो रही धुआंधार बिक्री, जानिए आंकड़े

भारतीय बाजार में एक समय आईफोन को खूब महंगा समझा जाता था और लोग इसे खरीदने से बचते थे, लेकिन आज स्थिति बदल गई है. अब ऐप्पल की भारत में धुआंधार बिक्री हो रही है और कंपनी ने भारत की स्मार्टफोन मार्केट के 8 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया है. पिछले कुछ सालों में ऐप्पल ने शानदार प्रदर्शन किया है और भारत में सबसे ज्यादा फोन बेचने वाली कंपनियों में शुमार हो गई है.

क्या कहते हैं आंकड़े?

2019 में ऐप्पल के पास भारतीय स्मार्टफोन मार्केट का केवल एक प्रतिशत हिस्सा था. इसके बाद इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई और कंपनी ने 2022 तक 4.6 प्रतिशत मार्केट शेयर अपने नाम कर लिया. इसके बाद कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 2023 की पहली छमाही में कंपनी का मार्केट शेयर बढ़कर 6 प्रतिशत हो गया था. 2024 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ऐप्पल की बिक्री तेजी से बढ़ी और इसका मार्केट शेयर 9-10 प्रतिशत के करीब हो गया था. इस साल भी यह गति जारी रही और दूसरी तिमाही में कंपनी ने 7.5 प्रतिशत से ज्यादा मार्केट शेयर अपने नाम कर लिया है.

ऐप्पल की यह प्लानिंग ला रही रंग

जानकारों का कहना है कि प्रोडक्ट लॉन्च करने की सही टाइमिंग और शानदार ऑफर्स ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं. ट्रेड-इन स्कीम, कैशबैक के लिए बैंकों के साथ साझेदारी और आसान EMI प्लान के कारण पहले से ज्यादा लोग अब आईफोन खरीद रहे हैं. इसके साथ फेस्टिव सीजन में मिलने वाले डिस्काउंट और ऑनलाइन डील्स भी अहम साबित हो रही है. इसी वजह से कंपनी पिछले साल की आखिरी तिमाही में सबसे ज्यादा फोन बेचने वाली टॉप पांच कंपनियों में शामिल हो पाई थी.

रिटेल स्टोर भी कर रहे मदद

पिछले कुछ सालों में ऐप्पल ने भारत में अपने रिटेल स्टोर खोले हैं. खुद ऐप्पल सीईओ टिम कुक ने 2023 में दिल्ली और मुंबई के स्टोर्स का उद्घाटन किया था. इसके बाद भी स्टोर खुलने जारी हैं. दूसरी तरफ ऐप्पल भारत में अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा रही है. अब हर पांच में से एक आईफोन भारत में बन रहा है.

