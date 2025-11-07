Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





iPhone Setting: iPhone यूजर्स के लिए बैटरी ड्रेन होना एक आम परेशानी है. कई लोग brightness या 5G को दोष देते हैं लेकिन असली कारण अक्सर iPhone की सेटिंग्स में छिपे बैकग्राउंड फीचर्स होते हैं. ये फीचर्स दिखते तो मददगार हैं लेकिन लगातार एक्टिव रहने से ये बैटरी को धीरे-धीरे खत्म करते रहते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपका iPhone ज्यादा देर तक चले तो इन तीन सेटिंग्स को तुरंत बदलें.

बंद करें Background App Refresh फीचर

यह फीचर उन ऐप्स को भी बैकग्राउंड में अपडेट करता रहता है जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते. नतीजा फोन लगातार काम करता रहता है और बैटरी तेजी से गिरती है. इसे बंद करने के लिए: Settings → General → Background App Refresh → Off. आप चाहें तो सिर्फ कुछ ऐप्स के लिए भी इसे बंद कर सकते हैं. इस सेटिंग को डिसेबल करते ही यूजर्स को बैटरी बैकअप में तुरंत सुधार देखने को मिलता है.

Accessibility सेटिंग्स को करें फाइन-ट्यून

कई बार Auto-Brightness और Motion Effects जैसे फीचर्स भी बिना बताए बैटरी चूसते रहते हैं.

Auto-Brightness बंद करें, Settings → Accessibility → Display & Text Size → Auto-Brightness Off. अब आप जब चाहें brightness को मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं.

Reduce Motion ऑन करें:

Settings → Accessibility → Motion → Reduce Motion On

इससे एनिमेशन और ट्रांज़िशन इफेक्ट्स कम हो जाते हैं, जिससे फोन कम ग्राफिकल काम करता है और बैटरी बचती है.

Raise to Wake को करें डिसेबल

अगर आपका iPhone हर बार उठाते ही अपने आप ऑन हो जाता है, तो इसका कारण है Raise to Wake. यह फीचर बैटरी पर अनावश्यक लोड डालता है.

इसे बंद करने के लिए:

Settings → Display & Brightness → Raise to Wake Off. अब आपका स्क्रीन तभी ऑन होगा जब आप खुद साइड बटन दबाएंगे या स्क्रीन टैप करेंगे.

छोटे बदलाव, बड़ा असर

इन तीन सरल सेटिंग्स को एडजस्ट करके आप अपने iPhone की बैटरी लाइफ में काफी सुधार ला सकते हैं. इससे न सिर्फ बैकअप बढ़ेगा बल्कि फोन भी कम गर्म, ज्यादा स्मूद और लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस देगा. थोड़ा-सा ध्यान और कुछ सही बदलाव और आपका iPhone दिनभर साथ देगा बिना चार्जर ढूंढे.

