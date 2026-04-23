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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीये क्या! iPhone 18 को अपग्रेड करने की बजाय डाउनग्रेड कर सकती है ऐप्पल, हैरान कर देगी वजह

ये क्या! iPhone 18 को अपग्रेड करने की बजाय डाउनग्रेड कर सकती है ऐप्पल, हैरान कर देगी वजह

iPhone 18 Leaks: iPhone 18 से जुड़ी ताजा लीक्स ऐप्पल फैन्स को झटका दे सकती हैं. इनमें बताया गया है कि ऐप्पल इस मॉडल के कई फीचर्स में कटौती कर सकती है ताकि इसकी कीमत न बढ़ानी पड़े.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 23 Apr 2026 03:17 PM (IST)
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  • iPhone 18 बेस मॉडल में फीचर्स कम हो सकते हैं।
  • डिस्प्ले ब्राइटनेस और चिपसेट परफॉर्मेंस में कटौती की संभावना।
  • मेमोरी चिप्स की कमी और कीमत स्थिर रखने के कारण।
  • iPhone 18 सीरीज के बेस मॉडल फरवरी-मार्च में लॉन्च होंगे।

iPhone 18 Leaks: ऐप्पल की अपकमिंग आईफोन 18 सीरीज का बेस वेरिएंट कई मामलों में यूजर्स को निराश कर सकता है. ताजा लीक्स से पता चला है कि ऐप्पल इसे अपग्रेड करने की बजाय डाउनग्रेड कर सकती है. यानी iPhone 18 में करंट मॉडल iPhone 17 से कम फीचर्स मिलेंगे. बताया जा रहा है कि कंपनी इसकी कीमत में बढ़ोतरी को रोकने के लिए इसके फीचर्स में कटौती कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो किफायती आईफोन से अपग्रेड करने वाले यूजर्स के लिए यह एक बड़ा झटका होगा. आइए जानते हैं कि इस बारे में और क्या-क्या जानकारी सामने आई है. 

iPhone 18 के ये स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं कम

Fixed Focus Digital की लीक के मुताबिक, iPhone 18 को डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के मामले में डाउनग्रेड किया जा सकता है. आईफोन 17 में 6.3 इंच का प्रोमोशन डिस्प्ले मिलता है, जो 3,000 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. बताया जा रहा है कि अपकमिंग मॉडल में ब्राइटनेस को कम किया जा सकता है या डिस्प्ले के दूसरे स्पेसिफिकेशंस में कटौती की जा सकती है. 

चिपसेट से भी करना पड़ सकता है समझौता

परफॉर्मेंस के मामले में भी ग्राहकों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है. आईफोन 17 में जहां 5-कोर GPU वाला A19 चिपसेट लगा हुआ है, वहीं आईफोन 18 में 4-कोर GPU वाला चिपसेट मिलने की संभावना है. अगर ऐसा होता है तो यह परफॉर्मेंस के मामले में ऐप्पल के सबसे किफायती मॉडल iPhone 17e के बराबर आ जाएगा. ऐसे भी कयास हैं कि इस बदलाव को कुछ हद तक छिपाने के लिए ऐप्पल चिपसेट के नाम में भी बदलाव कर सकती है. 

ये हो सकते हैं कारण

कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मेमोरी चिप्स की शॉर्टेज का असर अब ऐप्पल पर भी पड़ने लगा है. कंपनी ने आईफोन 17 सीरीज की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं किया था. इस बार भी आईफोन 18 को स्टेबल रखने के लिए ऐप्पल इसके फीचर्स कर सकती है. हालांकि, अभी तक इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है और ये महज कयास हैं. 

कब लॉन्च होगा आईफोन 18?

ऐप्पल अब तक सितंबर में अपनी लाइनअप के सारे आईफोन लॉन्च करती आई है, लेकिन इस बार लॉन्च शेड्यूल में बदलाव है. सितंबर में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स और फोल्डेबल आईफोन को लॉन्च किया जाएगा. इस सीरीज के बेस मॉडल आईफोन 18, किफायती वेरिएंट आईफोन 18e और स्लिम वर्जन आईफोन एयर 2 को अगले साल फरवरी-मार्च में लॉन्च किए जाने की प्लानिंग है. 

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Published at : 23 Apr 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
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