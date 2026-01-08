ऐप्पल के इस सस्ते आईफोन में मिलेंगे प्रो मॉडल्स वाले फीचर, जानें कब हो सकता है लॉन्च
अगर आप कम कीमत में प्रो मॉडल्स जैसे फीचर्स चाहते हैं तो आपका इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है. ऐप्पल फरवरी-मार्च में iPhone 17e को लॉन्च करने वाली है, जो कम कीमत में धांसू फीचर्स के साथ आएगा.
टेक दिग्गज ऐप्पल साल 2026 की धमाकेदार शुरुआत करने को तैयार है. अगले कुछ हफ्तों में कंपनी किफायती कीमत में एक धांसू आईफोन लॉन्च कर सकती है. आईफोन 17 सीरीज के किफायती एडिशन iPhone 17e को फरवरी-मार्च तक लॉन्च किया जा सकता है. इसके फीचर्स से जुड़ी कई लीक्स सामने आ चुकी हैं, जिससे पता चलता है कि इस आईफोन में क्या-क्या मिलने वाला है. अब एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें डायनामिक आईलैंड मिलना लगभग तय हो गया है.
इन अपग्रेड्स के साथ आएगा iPhone 17e
एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 17e में 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जो डायनामिक आईलैंड के साथ आएगा. इसका मतलब है कि अब ऐप्पल अपनी एंट्री-लेवल लाइनअप से भी नॉच की छुट्टी कर रही है और ग्राहकों को कम दाम में प्रो मॉडल में आने वाले इस फीचर को यूज करने का मौका मिलेगा. भले ही ऐप्पल इसमें डायनामिक आईलैंड दे रही है, लेकिन ग्राहकों को 60Hz रिफ्रेश रेट से ही संतोष करना पड़ेगा. इसके अलावा ऐप्पल इसमें MagSafe सपोर्ट भी दे सकती है, जो iPhone 16e से मिसिंग था.
A19 चिपसेट मिलने की उम्मीद
iPhone 17e में दमदार परफॉर्मेंस के लिए आईफोन 17 वाला A19 चिपसेट दिया जा सकता है. नए चिपसेट के साथ इसमें पावर एफिशिएंट C1 मॉडम और N1 वायरलेस चिप मिलने की भी उम्मीद है. डिजाइन को लेकर इसमें ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसे स्लिम प्रोफाइल और कई कलर ऑप्शन के साथ उतारा जा सकता है. आईफोन 16e की तरह 17e के रियर में भी सिंगल कैमरा होगा. उम्मीद है कि इसे 48MP रियर कैमरा से लैस किया जाएगा और फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 18MP वाला सेंटर स्टेज लेंस मिल सकता है. इसमें 4000mAh की बैटरी मिलने की संभावना है, जो फास्टर चार्जिंग के साथ आएगी.
कीमत को लेकर ये जानकारी आई सामने
ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में इस आईफोन की कीमत लगभग 60,000-65,000 रुपये रह सकती है. ऐसी भी उम्मीद लगाई जा रही है कि ऐप्पल इसका 128GB वेरिएंट नहीं लाएगी और 256GB वेरिएंट को स्टैंडर्ड के तौर पर रखा जाएगा. हालांकि, अभी तक कंपनी की तरफ से इन कयासों की पुष्टि नहीं हुई है.
