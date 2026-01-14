हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 16 पहली बार मिल रहा सबसे सस्ते, यहां से खरीदने पर होगी तगड़ी बचत, जानिए कैसे उठाएं मौके का फायदा

iPhone 16 पहली बार मिल रहा सबसे सस्ते, यहां से खरीदने पर होगी तगड़ी बचत, जानिए कैसे उठाएं मौके का फायदा

iPhone 16: Flipkart अपनी सालाना Republic Day Sale की तैयारी कर चुका है जिसमें स्मार्टफोन से लेकर टीवी और होम अप्लायंसेज तक पर भारी छूट मिलने वाली है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 14 Jan 2026 02:24 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 16: Flipkart अपनी सालाना Republic Day Sale की तैयारी कर चुका है जिसमें स्मार्टफोन से लेकर टीवी और होम अप्लायंसेज तक पर भारी छूट मिलने वाली है. अगर आप लंबे समय से iPhone 16 खरीदने का इंतजार कर रहे थे तो यह मौका आपके लिए खास साबित हो सकता है. इस सेल में iPhone 16 अब तक की सबसे कम कीमत पर मिलने का संकेत दिया गया है.

लॉन्च प्राइस से काफी नीचे आया iPhone 16

Apple ने iPhone 16 को साल 2024 में 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. इसके बाद iPhone 17 के आने पर कंपनी ने iPhone 16 की आधिकारिक कीमत घटाकर 69,900 रुपये कर दी. हालांकि Flipkart की Republic Day Sale में इस फोन की प्रभावी कीमत करीब 56,999 रुपये बताई जा रही है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कीमत बैंक ऑफर, एक्सचेंज बोनस और अन्य डिस्काउंट को जोड़ने के बाद सामने आती है, इसलिए अंतिम कीमत ऑफर के हिसाब से बदल सकती है.

कब से कब तक चलेगी Flipkart Republic Day Sale

Flipkart Plus और Black मेंबर्स के लिए इस सेल की शुरुआत 16 जनवरी 2026 से हो जाएगी जबकि सभी यूजर्स के लिए यह 17 जनवरी 2026 से खुलेगी. Republic Day Sale का समापन 26 जनवरी 2026 को होगा. यानी आपके पास सीमित समय है इस डील का फायदा उठाने के लिए.

iPhone 16 क्यों है अब भी दमदार विकल्प?

नए मॉडल लॉन्च होने के बावजूद iPhone 16 आज भी एक पावरफुल स्मार्टफोन माना जाता है. इसका डिजाइन काफी हद तक नए iPhone मॉडल जैसा ही है और इसमें कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. फोन में 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है जिसमें Dynamic Island का सपोर्ट मौजूद है.

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर का दम

iPhone 16 में Apple का A18 Bionic चिपसेट दिया गया है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल से लेकर हैवी टास्क तक को आसानी से संभाल लेता है. यह फोन iOS 18 पर चलता है और भविष्य में iOS 26 तक अपडेट होने की क्षमता रखता है. इसके साथ Apple Intelligence से जुड़े नए AI फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है.

कैमरा और अन्य प्रीमियम फीचर्स

फोटोग्राफी के लिए iPhone 16 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है. इसके अलावा फोन में Action Button और अलग से Camera Control बटन दिया गया है जो इसे और खास बनाता है.

Samsung Galaxy M56 पर मिल रही तगड़ी छूट

ई-कॉमर्स साइट Amazon पर Samsung Galaxy M56 पर भी जबरदस्त डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस फोन के 8+128GB वेरिएंट की असल कीमत 33,999 रुपये है लेकिन छूट के बाद यहां पर ये महज 23,499 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा इस फोन को आप आसान किस्तों पर भी खरीद सकते हैं. साथ ही फोन में आपको कई सारे शानदार फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे.

यह भी पढ़ें:

Instagram की ये सेटिंग ऑन कर दी तो तुरंत वायरल होने लगेंगी reels, जानिए पूरी जानकारी

Published at : 14 Jan 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI IPhone 16 Discount Offer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'उत्तर भारत में महिलाओं का काम रसोई-बच्चे संभालना...', DMK सांसद दयानिधि मारन के बयान से सियासी तूफान
'उत्तर भारत में महिलाओं का काम रसोई-बच्चे संभालना...', DMK सांसद दयानिधि मारन के बयान से सियासी तूफान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
क्रिकेट
Jayden Lennox Profile: कौन हैं जेडन लेनोक्स, जिन्हें न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में डेब्यू का दिया मौका? जानें इस खिलाड़ी के बारे में सबकुछ
कौन हैं जेडन लेनोक्स, जिन्हें न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में डेब्यू का दिया मौका? जानें इस खिलाड़ी के बारे में सबकुछ
मूवी रिव्यू
Taskaree Review: ये जबरदस्त सीरीज देखकर फ्लाइट टिकट बुक करने में डर लगेगा, कस्टम और स्मगलिंग पर बनी कमाल सीरीज
तस्करी रिव्यू: ये जबरदस्त सीरीज देखकर फ्लाइट टिकट बुक करने में डर लगेगा
Advertisement

वीडियोज

Border पर पाकिस्तान ने फिर उठाया सिर, Indian Army ने कुचल दिया सिर । Pakistani Drone
ईरान में प्रदर्शनकारियों को मिला Trump का साथ, तेजी से बढ़ रहा मौत का आंकड़ा | Iran Protest
Volatile Market में SIP Stop | जानिए क्यों Flexi Cap Funds में टूट पड़ा Investors का पैसा |
Top News: अभी की बड़ी खबरें | LOC | I- PAC | PM MODI | America | West Bengal | Iran
I-PAC पर ED Raid की आज Kolkata High Court में होगी LIVE सुनवाई । Mamata Banerjee । TMC । Bengal News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'उत्तर भारत में महिलाओं का काम रसोई-बच्चे संभालना...', DMK सांसद दयानिधि मारन के बयान से सियासी तूफान
'उत्तर भारत में महिलाओं का काम रसोई-बच्चे संभालना...', DMK सांसद दयानिधि मारन के बयान से सियासी तूफान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
क्रिकेट
Jayden Lennox Profile: कौन हैं जेडन लेनोक्स, जिन्हें न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में डेब्यू का दिया मौका? जानें इस खिलाड़ी के बारे में सबकुछ
कौन हैं जेडन लेनोक्स, जिन्हें न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में डेब्यू का दिया मौका? जानें इस खिलाड़ी के बारे में सबकुछ
मूवी रिव्यू
Taskaree Review: ये जबरदस्त सीरीज देखकर फ्लाइट टिकट बुक करने में डर लगेगा, कस्टम और स्मगलिंग पर बनी कमाल सीरीज
तस्करी रिव्यू: ये जबरदस्त सीरीज देखकर फ्लाइट टिकट बुक करने में डर लगेगा
इंडिया
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
इंडिया
5 साल का अनुभव, लेकिन सैलरी उल्टी गिनती में! IT प्रोफेशनल की कहानी ने मचाया हड़कंप
5 साल का अनुभव, लेकिन सैलरी उल्टी गिनती में! IT प्रोफेशनल की कहानी ने मचाया हड़कंप
यूटिलिटी
क्या वाकई सबसे सिक्योर है आईफोन, फिर बातचीत के तुरंत बाद क्यों दिखते हैं विज्ञापन?
क्या वाकई सबसे सिक्योर है आईफोन, फिर बातचीत के तुरंत बाद क्यों दिखते हैं विज्ञापन?
लाइफस्टाइल
Stress And Anxiety: चुटकियों में दूर होंगे तनाव-चिंता, मुश्किल वक्त में भी खुश रखेंगे Premanand Ji Maharaj के ये 6 तरीके
चुटकियों में दूर होंगे तनाव-चिंता, मुश्किल वक्त में भी खुश रखेंगे Premanand Ji Maharaj के ये 6 तरीके
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget