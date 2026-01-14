Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 16: Flipkart अपनी सालाना Republic Day Sale की तैयारी कर चुका है जिसमें स्मार्टफोन से लेकर टीवी और होम अप्लायंसेज तक पर भारी छूट मिलने वाली है. अगर आप लंबे समय से iPhone 16 खरीदने का इंतजार कर रहे थे तो यह मौका आपके लिए खास साबित हो सकता है. इस सेल में iPhone 16 अब तक की सबसे कम कीमत पर मिलने का संकेत दिया गया है.

लॉन्च प्राइस से काफी नीचे आया iPhone 16

Apple ने iPhone 16 को साल 2024 में 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. इसके बाद iPhone 17 के आने पर कंपनी ने iPhone 16 की आधिकारिक कीमत घटाकर 69,900 रुपये कर दी. हालांकि Flipkart की Republic Day Sale में इस फोन की प्रभावी कीमत करीब 56,999 रुपये बताई जा रही है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कीमत बैंक ऑफर, एक्सचेंज बोनस और अन्य डिस्काउंट को जोड़ने के बाद सामने आती है, इसलिए अंतिम कीमत ऑफर के हिसाब से बदल सकती है.

कब से कब तक चलेगी Flipkart Republic Day Sale

Flipkart Plus और Black मेंबर्स के लिए इस सेल की शुरुआत 16 जनवरी 2026 से हो जाएगी जबकि सभी यूजर्स के लिए यह 17 जनवरी 2026 से खुलेगी. Republic Day Sale का समापन 26 जनवरी 2026 को होगा. यानी आपके पास सीमित समय है इस डील का फायदा उठाने के लिए.

iPhone 16 क्यों है अब भी दमदार विकल्प?

नए मॉडल लॉन्च होने के बावजूद iPhone 16 आज भी एक पावरफुल स्मार्टफोन माना जाता है. इसका डिजाइन काफी हद तक नए iPhone मॉडल जैसा ही है और इसमें कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. फोन में 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है जिसमें Dynamic Island का सपोर्ट मौजूद है.

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर का दम

iPhone 16 में Apple का A18 Bionic चिपसेट दिया गया है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल से लेकर हैवी टास्क तक को आसानी से संभाल लेता है. यह फोन iOS 18 पर चलता है और भविष्य में iOS 26 तक अपडेट होने की क्षमता रखता है. इसके साथ Apple Intelligence से जुड़े नए AI फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है.

कैमरा और अन्य प्रीमियम फीचर्स

फोटोग्राफी के लिए iPhone 16 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है. इसके अलावा फोन में Action Button और अलग से Camera Control बटन दिया गया है जो इसे और खास बनाता है.

Samsung Galaxy M56 पर मिल रही तगड़ी छूट

ई-कॉमर्स साइट Amazon पर Samsung Galaxy M56 पर भी जबरदस्त डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस फोन के 8+128GB वेरिएंट की असल कीमत 33,999 रुपये है लेकिन छूट के बाद यहां पर ये महज 23,499 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा इस फोन को आप आसान किस्तों पर भी खरीद सकते हैं. साथ ही फोन में आपको कई सारे शानदार फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे.

