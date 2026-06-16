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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या इन्वर्टर AC से कम हो जाएगा बिजली का बिल? घर लाने से पहले जान लें पूरी बात

क्या इन्वर्टर AC से कम हो जाएगा बिजली का बिल? घर लाने से पहले जान लें पूरी बात

Invertor AC: नॉन-इन्वर्टर एसी की कीमत ज्यादा होती है, लेकिन यह कम बिजली पीता है. आखिर इसमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो इसे एफिशिएंट बनाती है? आज यही समझने की कोशिश करेंगे.

Reported By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 16 Jun 2026 09:23 AM (IST)
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  • यह शांत, बेहतर कूलिंग और कंप्रेसर जीवन बढ़ाता है।

Invertor AC: यह कहा जाता है कि बिजली के बिल को कम रखना है तो इन्वर्टर एसी को यूज करना चाहिए. यह नॉर्मल एसी के मुकाबले कम बिजली पीता है, जिससे बिजली बिल की टेंशन नहीं रहती. इसमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, जो इसे बाकी मॉडल के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट बनाती है? अगर आप इन्वर्टर एसी खरीदने जा रहे हैं तो आपके पास इस सवाल का जवाब होना चाहिए. आज हम यह समझेंगे कि कैसे Invertor AC कम बिजली की खपत करते हुए भी गर्मी में पहाड़ों जैसी ठंडक दे पाता है.

क्या है Invertor AC के काम करने का तरीका?

नॉर्मल एसी की बात करें तो रूम टेंपरेचर के हिसाब से इसका कंप्रेसर बार-बार ऑन-ऑफ होता रहता है. यानी अगर आपने 24 डिग्री टेंपरेचर सेट किया है तो इस रूम टेंपरेचर इस लेवल पर आते ही कंप्रेसर बंद हो जाता है. फिर जब टेंपरेचर दोबारा बढ़ता है तो कंप्रेसर कूलिंग के लिए फिर काम शुरू कर देता है. ऐसे लगातार ऑन-ऑफ होने से यह ज्यादा बिजली की खपत करता है. अगर Invertor AC की बात करें तो इसका कंप्रेसर लगातार काम करते रहता है. टेंपरेचर लेवल अचीव होने के बाद यह बंद होने की बजाय स्पीड एडजस्ट कर लेता है, जिससे बार-बार ऑन-ऑफ होने का झंझट नहीं रहता.

कितनी बिजली बचा देता है Invertor AC?

इन्वर्टर एसी ज्यादा एफिशिएंट होता है और यह बिजली बिल में हजारों रुपये तक की बचत करवा सकता है. नॉर्मल एसी की तुलना में यह 15-20 प्रतिशत कम बिजली की खपत करता है. हालांकि, यह कमरे के साइज, इंसुलेशन, टेंपरेचर सेटिंग और एनर्जी एफिशिएंसी समेत कई चीजों पर डिपेंड करता है. फिर भी इन्वर्टर एसी नॉन-इन्वर्टर के मुकाबले कम बिजली कंज्यूम करता है. 

Invertor AC के हैं और भी कई फायदे

इन्वर्टर एसी की आवाज कम होती है. 
यह टेंपरेचर को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता है.
इसमें कंप्रेसर पर कम लोड पड़ता है, जिससे उसकी लाइफ बढ़ती है. 

इन बातों का रखें ध्यान

यह ध्यान रखें कि इन्वर्टर एसी खरीदने के लिए आपको नॉन-इन्वर्टर एसी की तुलना में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा. इनकी कीमत ज्यादा होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह कम बिजली कंज्यूम कर आपके पैसे बचा सकता है. अगर आप एसी खरीदने जा रहे हैं तो कमरे का साइज, एनर्जी रेटिंग और कूलिंग कैपेसिटी आदि को भी दिमाग में लेकर चलें. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 16 Jun 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Air Conditioner AC Tips TECH NEWS
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