Whatsapp पर की ये गलती तो सीधे पहुंच जाएंगे जेल, जानिए क्या नहीं करना चाहिए

Whatsapp Tips: आज के समय में व्हाट्सऐप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. चैटिंग हो, फोटो-वीडियो शेयर करना या कॉलिंग सब कुछ इसी ऐप के जरिए होता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 10 Dec 2025 01:34 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Whatsapp Tips: आज के समय में व्हाट्सऐप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. चैटिंग हो, फोटो-वीडियो शेयर करना या कॉलिंग सब कुछ इसी ऐप के जरिए होता है. लेकिन कई बार लोग बिना सोचे-समझे कुछ ऐसा कर देते हैं जो कानून की नजर में अपराध माना जाता है. अगर आपने भी गलती से कुछ ऐसा कर दिया तो सीधे जेल तक जाना पड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप समझें कि व्हाट्सऐप पर क्या चीजें नहीं करनी चाहिए.

फेक न्यूज और अफवाहें फैलाना बन सकता है बड़ा अपराध

व्हाट्सऐप पर फॉरवर्ड मैसेज करना आम बात है लेकिन अगर यह मैसेज किसी तरह की अफवाह, नफरत फैलाने वाली बात या गलत जानकारी से भरा हुआ है तो परेशानी खड़ी हो सकती है. भारत में IT Act और IPC की अलग-अलग धाराओं के तहत फेक न्यूज फैलाना दंडनीय अपराध है. अगर आपके फॉरवर्ड किए गए मैसेज से किसी की भावनाएं आहत होती हैं, दंगा भड़कता है या किसी की छवि खराब होती है तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. कई मामलों में लोगों को सिर्फ एक फॉरवर्ड किए गए मैसेज की वजह से गिरफ्तार भी किया गया है.

आपत्तिजनक फोटो-वीडियो भेजना भी है कानूनन गलत

कुछ लोग व्हाट्सऐप पर मज़ाक के नाम पर अश्लील, आपत्तिजनक या संवेदनशील फोटो-वीडियो भेज देते हैं. लेकिन यह Cyber Crime की श्रेणी में आता है. किसी को बिना अनुमति निजी कंटेंट भेजना, किसी की छवि खराब करने के इरादे से फोटो-वीडियो शेयर करना या अश्लील सामग्री फैलाना ये सब गंभीर अपराध हैं. IT Act की धारा 67 के तहत इसके लिए जेल और भारी जुर्माना दोनों हो सकते हैं.

धमकी भरे संदेश भेजना पड़वा सकता है जेल

अगर कोई व्यक्ति किसी को डराने, धमकाने या ब्लैकमेल करने के लिए व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करता है तो यह IPC की कई धाराओं के तहत दंडनीय है. कई बार गुस्से या आवेश में लोग ऐसे संदेश भेज देते हैं लेकिन इसका परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है. कोई भी धमकी, हिंसा या बदनाम करने वाला मैसेज सीधे पुलिस केस में बदल सकता है.

क्या रखें ध्यान?

अगर आप व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो यह याद रखें कि हर मैसेज, फोटो या वीडियो डिजिटल सबूत होता है. एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी उलट सकती है. हमेशा सोच-समझकर ही मैसेज भेजें, अनजान लिंक्स या संदिग्ध कंटेंट से दूर रहें और किसी भी संवेदनशील जानकारी को आगे शेयर करने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांच लें.

Published at : 10 Dec 2025 01:34 PM (IST)
