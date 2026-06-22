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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइस दुकान में नहीं है एक भी इंसान! अकेला ह्यूमनॉइड रोबोट संभाल रहा पूरा स्टोर

इस दुकान में नहीं है एक भी इंसान! अकेला ह्यूमनॉइड रोबोट संभाल रहा पूरा स्टोर

Humanoid Robot: हांगकांग के हंग होम वाटरफ्रंट इलाके में एक नया 24x7 कन्वीनियंस स्टोर शुरू किया जा रहा है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 22 Jun 2026 12:44 PM (IST)
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  • यह मैनेजर, कैशियर होगा; वास्तविक प्रदर्शन पर सवाल।

Humanoid Robot: तकनीक की दुनिया तेजी से बदल रही है और अब वह दिन दूर नहीं जब दुकानों में इंसानों की जगह रोबोट काम करते दिखाई दें. हांगकांग में एक ऐसा ही अनोखा एक्सपेरिमेंट शुरू होने जा रहा है जहां एक कन्वीनियंस स्टोर को पूरी तरह एक ह्यूमनॉइड रोबोट चलाएगा. इस स्टोर में ग्राहकों की मदद से लेकर सामान को सही तरीके से रखने तक का काम रोबोट ही संभालेगा.

कौन है शियाओ गाई?

शियाओ गाई को चीन की बीजिंग स्थित AI और रोबोटिक्स कंपनी Galbot ने तैयार किया है. यह रोबोट लगभग 5 फीट 6 इंच लंबा है और इसके हाथ काफी लंबी हैं जिससे यह स्टोर के अंदर कई तरह के कामों को आसानी से कर सकता है.

इंसान जैसी बनावट और एडवांस AI पावर्स के कारण यह ग्राहकों के साथ बातचीत करने और अलग-अलग कामों को संभालने में सक्षम बताया जा रहा है.

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24 घंटे खुला रहेगा रोबोट वाला ये स्टोर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हांगकांग के हंग होम वाटरफ्रंट इलाके में एक नया 24x7 कन्वीनियंस स्टोर शुरू किया जा रहा है. खास बात यह है कि यहां किसी भी इंसानी कर्मचारी की तैनाती नहीं होगी. पूरे स्टोर का संचालन शियाओ गाई (Xiao Gai) नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट करेगा.

यह स्टोर एक पोर्टेबल कैप्सूल रिटेल आउटलेट के रूप में तैयार किया गया है और इसे शहर का अपनी तरह का पहला स्टोर माना जा रहा है.

स्टोर में क्या-क्या काम करेगा रोबोट?

शियाओ गाई सिर्फ ग्राहकों का स्वागत ही नहीं करेगा बल्कि स्टोर के रोजमर्रा के कई महत्वपूर्ण कार्य भी संभालेगा.

इस रोबोट के कई सारे काम हैं.

  • शेल्फ पर सामान रखना और व्यवस्थित करना
  • ग्राहकों द्वारा चुने गए प्रोडक्ट उपलब्ध कराना
  • बिलिंग और चेकआउट प्रोसेस में सहायता करना
  • ग्राहकों के सवालों का जवाब देना
  • कई भाषाओं में बातचीत करना

यानी एक तरह से यह रोबोट स्टोर मैनेजर, सेल्स असिस्टेंट और कैशियर की भूमिका एक साथ निभाएगा.

ग्राहकों को क्या मिलेगा?

इस स्टोर में ग्राहकों के लिए रोजमर्रा की जरूरतों का सामान उपलब्ध रहेगा. यहां पेय पदार्थ, स्नैक्स और कुछ ओवर-द-काउंटर दवाइयां भी खरीदी जा सकेंगी. कंपनी का दावा है कि रोबोट द्वारा चलाया जा रहा यह अनोखा एक्सपीरिएंस बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित कर सकता है. अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे इलाके में आने वाले विजिटर्स की संख्या में लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है.

क्या रोबोट पूरी तरह भरोसेमंद साबित होंगे?

हालांकि इस नई पहल को लेकर काफी उत्साह है लेकिन अतीत के कुछ उदाहरण यह भी दिखाते हैं कि वास्तविक परिस्थितियों में AI और रोबोट हमेशा आपके हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते. इसी साल कॉफी चेन Starbucks ने उत्तरी अमेरिका में शुरू किए गए एक AI-आधारित इन्वेंट्री सिस्टम को कुछ ही महीनों में बंद कर दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सिस्टम कई प्रोडक्ट्स की सही पहचान करने में असफल रहा और गलत लेबलिंग जैसी समस्याएं सामने आईं. इसी के चलते कंपनी को पुराने तरीके से संचालन पर लौटना पड़ा.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 22 Jun 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
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