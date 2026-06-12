हर बार भूल जाते हैं अपना पासवर्ड, ये आसान तरीका जान लेंगे तो हमेशा रहेगा याद

Strong Password Tips: बैंक के काम से लेकर सोशल मीडिया और ऑफिस के काम तक हर जगह पासवर्ड की जरूरत पड़ती है. लेकिन कई अकाउंट्स होने की वजह से लोगों के लिए अलग-अलग पासवर्ड रखना मुश्किल होता है और इसके चलते लोग अक्सर अपना पासवर्ड आसान सा रख लेते हैं या फिर एक ही पासवर्ड हर जगह पर यूज कर लेते हैं. ऐसा करने में लोगों के लिए तो आसानी होती है, लेकिन यही साइबर अपराधियों के लिए सबसे आसान निशाना बन जाता है.

पासवर्ड मजबूत नहीं होने से साइबर अपराधी आसानी से लोगों के सोशल मीडिया से लेकर बैंक अकाउंट तक की डिटेल निकाल लेते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हर बार अगर आप भी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो कौन सा तरीका जान लेंगे, जिससे आपको हमेशा आपका पासवर्ड याद रहेगा.

क्यों भूल जाते हैं लोग पासवर्ड?

अक्सर लोग पासवर्ड में बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, नाम या 123456 जैसे आसान कॉन्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं. कई बार सुरक्षा बढ़ाने के लिए बहुत कठिन पासवर्ड बना लेते हैं जिसे वे बाद में खुद ही भूल जाते हैं. ऐसे में हर बार फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन चूज करना पड़ता है. जिससे कई तरह की परेशानियां भी झेलनी पड़ती है.

आसान लेकिन मजबूत पासवर्ड बनाने का तरीका

किसी यादगार वाक्य का इस्तेमाल करें

अगर आप आपके लिए आसान लेकिन साइबर अपराधियों के अनुसार मजबूत पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो आप अपने पसंदीदा वाक्य या किसी खास याद को पासवर्ड का आधार बना सकते हैं. जैसे किसी को रोजाना सुबह 6 बजे चाय पीना पसंद है जैसे वाक्य के शब्दों के पहले अक्षर लेकर उसमें नंबर और सिंबल जोड़ सकते हैं. इससे पासवर्ड याद रखना आसान हो जाता है. रोजाना सुबह 6 बजे चाय पीना पसंद है में रोजाना का R, सुबह का S, 6 बजे का 6, चाय का C, पीना का P और पसंद है का P रख सकते हैं.

चार अलग-अलग शब्दों को जोड़ें

सुरक्षा एक्सपर्ट्स चार या उससे ज्यादा असंबंधित शब्दों को मिलाकर पासवर्ड बनाने की सलाह देते हैं. जैसे CoffeeRiverBananaTrain जैसी पासफ्रेज लंबी होने के कारण ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं.

अक्षरों की जगह नंबर और सिंबल जोड़े

नॉर्मल शब्दों में कुछ अक्षरों की जगह नंबर या कोई स्पेशल साइन जोड़ने से पासवर्ड और मजबूत हो जाता है. इसके उदाहरण के तौर पर आप Vacation time को V@c4t10nT!m3 भी बना सकते हैं.

ये भी पढ़ें-बैटरी, आंखें और फोन, फुल ब्राइटनेस से तीनों को हो सकता है नुकसान, आज ही बदलें ये आदत

सुरक्षा में पासवर्ड मैनेजर बन सकता है मददगार

अगर आपको कोई पासवर्ड याद रखने में दिक्कत होती है, तो Google Password Manager, iCloud Keychain या Bitwarden जैसे पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह आपके सभी पासवर्ड सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं और जरूरत पड़ने पर ऑटोफिल की सुविधा भी देते हैं. इसके अलावा अब कई कंपनियां पास की तकनीक को भी बढ़ावा दे रही है. इसमें पासवर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती. फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक या फोन स्क्रीन लॉक की मदद से लॉगिन किया जा सकता है. इससे पासवर्ड चोरी या फिशिंग का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है.

ये भी पढ़ें-आईफोन पर WhatsApp यूज करने के लिए जरूरी हो गया यह काम, नवंबर तक का है टाइम