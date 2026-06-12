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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीStrong Password Tips:  हर बार भूल जाते हैं अपना पासवर्ड, ये आसान तरीका जान लेंगे तो हमेशा रहेगा याद

Strong Password Tips:  हर बार भूल जाते हैं अपना पासवर्ड, ये आसान तरीका जान लेंगे तो हमेशा रहेगा याद

अक्सर लोग पासवर्ड में बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, नाम या 123456 जैसे आसान कॉन्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं. कई बार सुरक्षा बढ़ाने के लिए बहुत कठिन पासवर्ड बना लेते हैं जिसे वे बाद में खुद ही भूल जाते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 12 Jun 2026 03:17 PM (IST)
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Strong Password Tips: बैंक के काम से लेकर सोशल मीडिया और ऑफिस के काम तक हर जगह पासवर्ड की जरूरत पड़ती है. लेकिन कई अकाउंट्स होने की वजह से लोगों के लिए अलग-अलग पासवर्ड रखना मुश्किल होता है और इसके चलते लोग अक्सर अपना पासवर्ड आसान सा रख लेते हैं या फिर एक ही पासवर्ड हर जगह पर यूज कर लेते हैं. ऐसा करने में लोगों के लिए तो आसानी होती है, लेकिन यही साइबर अपराधियों के लिए सबसे आसान निशाना बन जाता है.

पासवर्ड मजबूत नहीं होने से साइबर अपराधी आसानी से लोगों के सोशल मीडिया से लेकर बैंक अकाउंट तक की डिटेल निकाल लेते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हर बार अगर आप भी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो कौन सा तरीका जान लेंगे, जिससे आपको हमेशा आपका पासवर्ड याद रहेगा. 

क्यों भूल जाते हैं लोग पासवर्ड? 

अक्सर लोग पासवर्ड में बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, नाम या 123456 जैसे आसान कॉन्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं. कई बार सुरक्षा बढ़ाने के लिए बहुत कठिन पासवर्ड बना लेते हैं जिसे वे बाद में खुद ही भूल जाते हैं. ऐसे में हर बार फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन चूज करना पड़ता है. जिससे कई तरह की परेशानियां भी झेलनी पड़ती है.

आसान लेकिन मजबूत पासवर्ड बनाने का तरीका 

किसी यादगार वाक्य का इस्तेमाल करें 

अगर आप आपके लिए आसान लेकिन साइबर अपराधियों के अनुसार मजबूत पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो आप अपने पसंदीदा वाक्य या किसी खास याद को पासवर्ड का आधार बना सकते हैं. जैसे किसी को रोजाना सुबह 6 बजे चाय पीना पसंद है जैसे वाक्य के शब्दों के पहले अक्षर लेकर उसमें नंबर और सिंबल जोड़ सकते हैं. इससे पासवर्ड याद रखना आसान हो जाता है. रोजाना सुबह 6 बजे चाय पीना पसंद है में रोजाना का R, सुबह का S, 6 बजे का 6, चाय का C, पीना का P और पसंद है का P रख सकते हैं. 

चार अलग-अलग शब्दों को जोड़ें 

सुरक्षा एक्सपर्ट्स चार या उससे ज्यादा असंबंधित शब्दों को मिलाकर पासवर्ड बनाने की सलाह देते हैं. जैसे CoffeeRiverBananaTrain जैसी पासफ्रेज लंबी होने के कारण ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं. 

अक्षरों की जगह नंबर और सिंबल जोड़े 

नॉर्मल शब्दों में कुछ अक्षरों की जगह नंबर या कोई स्पेशल साइन जोड़ने से पासवर्ड और मजबूत हो जाता है. इसके उदाहरण के तौर पर आप Vacation time को V@c4t10nT!m3 भी बना सकते हैं.

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सुरक्षा में पासवर्ड मैनेजर बन सकता है मददगार 

अगर आपको कोई पासवर्ड याद रखने में दिक्कत होती है, तो Google Password Manager, iCloud Keychain या Bitwarden जैसे पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह आपके सभी पासवर्ड सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं और जरूरत पड़ने पर ऑटोफिल की सुविधा भी देते हैं. इसके अलावा अब कई कंपनियां पास की तकनीक को भी बढ़ावा दे रही है. इसमें पासवर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती. फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक या फोन स्क्रीन लॉक की मदद से लॉगिन किया जा सकता है. इससे पासवर्ड चोरी या फिशिंग का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 12 Jun 2026 03:17 PM (IST)
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