Laptop Tips: लैपटॉप आज ऑफिस हो या घर, हर किसी की सबसे ज़रूरी जरूरत बन चुका है. लेकिन जैसे-जैसे इसकी कीमत बढ़ती है वैसे-वैसे इसका ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है. खासकर लैपटॉप की स्क्रीन जो डिवाइस का सबसे नाजुक और महंगा हिस्सा मानी जाती है. यही वजह है कि यूज़र्स के मन में अक्सर सवाल आता है क्या लैपटॉप पर कवर लगाना सही है या टेम्पर्ड ग्लास? अगर आप भी इसी उलझन में हैं तो यह लेख आपके लिए ही है.

लैपटॉप हार्ड कवर

लैपटॉप के हार्ड कवर या बैक केस को कई लोग स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए अच्छा विकल्प मानते हैं. इसके फायदे हैं कि हल्के झटकों से डिवाइस को बचा लेता है और लैपटॉप पर खरोंच आने से रोकता है. लेकिन यहां परेशानी यह है कि लगातार कवर लगाए रखने से लैपटॉप गर्म होने लगता है और स्क्रीन पर दबाव पड़ सकता है जिससे समय के साथ डिस्प्ले डैमेज का खतरा बढ़ता है. कुछ कवर वजन बढ़ा देते हैं और हिंग्स पर स्ट्रेस डालते हैं इसलिए कवर भले ही बॉडी को सुरक्षित रखता हो लेकिन यह स्क्रीन को 100% सेफ नहीं बनाता.

टेम्पर्ड ग्लास

मोबाइल की तरह लैपटॉप की स्क्रीन पर टेम्पर्ड ग्लास लगाने का ट्रेंड भी अब बढ़ रहा है लेकिन क्या यह वास्तव में जरूरी है?

इसके फायदे

हल्के झटके या खरोंच से स्क्रीन को बचा सकता है

मैट फिनिश टेम्पर्ड से रिफ्लेक्शन कम होता है आंखों को आराम मिलता है.

नुकसान

सभी लैपटॉप स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास के साथ कम्पैटिबल नहीं होतीं.

टचस्क्रीन लैपटॉप में संवेदनशीलता कम हो सकती है.

गलत तरीके से लगाने पर एयर बबल और स्क्रीन प्रेशर से क्रैक होने का खतरा.

सबसे बड़ी बात अगर आपका लैपटॉप पहले से ही मजबूत Gorilla Glass या OGS डिस्प्ले तकनीक पर बना है तो टेम्पर्ड लगभग बेकार है.

आखिर सही विकल्प क्या है?

लैपटॉप की स्क्रीन को बचाने का सबसे सुरक्षित और व्यावहारिक तरीका है:

अच्छे क्वालिटी का स्लीव कवर

मजबूत लैपटॉप बैग

लैपटॉप को झटकों और प्रेशर से दूर रखना

स्क्रीन पर बार-बार भारी चीजें न रखना

सफाई के लिए माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल.

