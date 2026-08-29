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दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले 10 फोन, देखें पूरी लिस्ट
ग्लोबल टॉप 10 की लिस्ट में सिर्फ Apple और Samsung के स्मार्टफोन ही जगह बना पाए हैं. खास बात यह है कि दोनों कंपनियों के कई मॉडल्स ने बाकी फोन को पीछे छोड़ दिया है.
स्मार्टफोन बाजार में हर समय कुछ ऐसे फोन होते हैं, जिन्हें दूसरे मॉडल्स के मुकाबले ज्यादा लोग खरीदना पसंद करते हैं. इनकी ज्यादा मांग की वजह से इनकी बिक्री भी बाकी फोन से ज्यादा रहती है और ये बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं. Counterpoint Research की Global Handset Model Sales Tracker रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन की पूरी लिस्ट में सिर्फ Apple और Samsung के फोन ही जगह बना पाए हैं और इनके कुछ मॉडल्स ऐसे हैं, जिनकी डिमांड बाकी मॉडल्स से काफी ज्यादा रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले 10 फोन कौन से हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 10:06 AM (IST)
Tags :Technology IPhone Galaxy S26 Ultra
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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