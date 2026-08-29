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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीदुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले 10 फोन, देखें पूरी लिस्ट

दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले 10 फोन, देखें पूरी लिस्ट

ग्लोबल टॉप 10 की लिस्ट में सिर्फ Apple और Samsung के स्मार्टफोन ही जगह बना पाए हैं. खास बात यह है कि दोनों कंपनियों के कई मॉडल्स ने बाकी फोन को पीछे छोड़ दिया है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 29 Aug 2026 10:06 AM (IST)
ग्लोबल टॉप 10 की लिस्ट में सिर्फ Apple और Samsung के स्मार्टफोन ही जगह बना पाए हैं. खास बात यह है कि दोनों कंपनियों के कई मॉडल्स ने बाकी फोन को पीछे छोड़ दिया है.

स्मार्टफोन बाजार में हर समय कुछ ऐसे फोन होते हैं, जिन्हें दूसरे मॉडल्स के मुकाबले ज्यादा लोग खरीदना पसंद करते हैं. इनकी ज्यादा मांग की वजह से इनकी बिक्री भी बाकी फोन से ज्यादा रहती है और ये बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं. Counterpoint Research की Global Handset Model Sales Tracker रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन की पूरी लिस्ट में सिर्फ Apple और Samsung के फोन ही जगह बना पाए हैं और इनके कुछ मॉडल्स ऐसे हैं, जिनकी डिमांड बाकी मॉडल्स से काफी ज्यादा रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले 10 फोन कौन से हैं.

1/10
Apple का iPhone 17 Q2 2026 में दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन रहा. Counterpoint के मुताबिक, इस मॉडल की ग्लोबल स्मार्टफोन बिक्री में 6% हिस्सेदारी रही.
Apple का iPhone 17 Q2 2026 में दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन रहा. Counterpoint के मुताबिक, इस मॉडल की ग्लोबल स्मार्टफोन बिक्री में 6% हिस्सेदारी रही.
2/10
लिस्ट में दूसरे नंबर पर iPhone 17 Pro Max रहा. प्रीमियम खरीदारों के बीच इस फोन की मांग बनी रही. Trade-in offers, financing options और promotional deals ने इसकी बिक्री को सपोर्ट किया.
लिस्ट में दूसरे नंबर पर iPhone 17 Pro Max रहा. प्रीमियम खरीदारों के बीच इस फोन की मांग बनी रही. Trade-in offers, financing options और promotional deals ने इसकी बिक्री को सपोर्ट किया.
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Apple का iPhone 17 Pro दुनिया के टॉप तीन सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन में शामिल रहा. कंपनी के Pro मॉडल्स को प्रीमियम सेगमेंट के ग्राहकों से लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
Apple का iPhone 17 Pro दुनिया के टॉप तीन सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन में शामिल रहा. कंपनी के Pro मॉडल्स को प्रीमियम सेगमेंट के ग्राहकों से लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
4/10
Samsung Galaxy S26 Ultra ग्लोबल स्तर पर सबसे ज्यादा बिकने वाला Android स्मार्टफोन रहा. यह अपने पिछले मॉडल की तुलना में पांच पायदान ऊपर पहुंचा.
Samsung Galaxy S26 Ultra ग्लोबल स्तर पर सबसे ज्यादा बिकने वाला Android स्मार्टफोन रहा. यह अपने पिछले मॉडल की तुलना में पांच पायदान ऊपर पहुंचा.
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Samsung Galaxy A07 ने भी ग्लोबल टॉप 10 में जगह बनाई. इसकी बिक्री में इसकी कीमत और ज्यादा उपलब्धता जैसे कारण जरूरी रहे.
Samsung Galaxy A07 ने भी ग्लोबल टॉप 10 में जगह बनाई. इसकी बिक्री में इसकी कीमत और ज्यादा उपलब्धता जैसे कारण जरूरी रहे.
6/10
Samsung Galaxy A17 5G भी सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन्स की लिस्ट में शामिल रहा. A सीरीज को लंबे समय तक मिलने वाला सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी इसकी लोकप्रियता की वजहों में शामिल है.
Samsung Galaxy A17 5G भी सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन्स की लिस्ट में शामिल रहा. A सीरीज को लंबे समय तक मिलने वाला सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी इसकी लोकप्रियता की वजहों में शामिल है.
7/10
Apple का iPhone 17e भी टॉप 10 में शामिल हुआ. इसमें MagSafe सपोर्ट और ज्यादा स्टोरेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जबकि इसकी कीमत को बनाए रखा गया.
Apple का iPhone 17e भी टॉप 10 में शामिल हुआ. इसमें MagSafe सपोर्ट और ज्यादा स्टोरेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जबकि इसकी कीमत को बनाए रखा गया.
8/10
Samsung Galaxy A17 4G ने भी ग्लोबल टॉप 10 में अपनी जगह पक्की की. Galaxy A सीरीज के किफायती मॉडल्स की मजबूत बिक्री ने Samsung को पांच नंबर दिलाने में मदद की.
Samsung Galaxy A17 4G ने भी ग्लोबल टॉप 10 में अपनी जगह पक्की की. Galaxy A सीरीज के किफायती मॉडल्स की मजबूत बिक्री ने Samsung को पांच नंबर दिलाने में मदद की.
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Samsung Galaxy S26 भी दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन्स की लिस्ट में शामिल रहा. इससे Samsung के फ्लैगशिप पोर्टफोलियो की मजबूत मांग का पता चलता है.
Samsung Galaxy S26 भी दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन्स की लिस्ट में शामिल रहा. इससे Samsung के फ्लैगशिप पोर्टफोलियो की मजबूत मांग का पता चलता है.
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Apple का iPhone 16 भी Q2 2026 की ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट में शामिल रहा. नए iPhone मॉडल्स के साथ पुराने मॉडल की बिक्री भी मजबूत बनी रही.
Apple का iPhone 16 भी Q2 2026 की ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट में शामिल रहा. नए iPhone मॉडल्स के साथ पुराने मॉडल की बिक्री भी मजबूत बनी रही.
Published at : 29 Aug 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
Technology IPhone Galaxy S26 Ultra

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