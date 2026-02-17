हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Chrome यूजर्स के लिए भारत सरकार की बड़ी चेतावनी, अभी कर लें यह काम, नहीं तो हो सकता है कांड

Google Chrome यूजर्स के लिए भारत सरकार की बड़ी चेतावनी, अभी कर लें यह काम, नहीं तो हो सकता है कांड

Google Chrome के कुछ वर्जन में सुरक्षा खामियां पाई गई हैं, जिससे साइबर अटैक का खतरा है. इसे देखते हुए सरकार ने यूजर्स के लिए हाई-रिस्क वॉर्निंग जारी की है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Feb 2026 08:37 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अगर आप Google Chrome यूजर हैं तो अलर्ट हो जाने की जरूरत है. सरकारी एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि इस ब्राउजर में कई सिक्योरिटी खामियां मिली हैं, जिससे विंडोज, macOS और Linux पर गूगल क्रो यूज करने वालों पर साइबर अटैक का खतरा है. इन खामियों का फायदा उठाकर अटैकर्स आपके सिस्टम की एक्सेस ले सकते हैं, जिससे पर्सनल इंफोर्मेशन के साथ-साथ डेटा चोरी का भी डर बना हुआ है.

Google Chrome के किस वर्जन पर ज्यादा खतरा?

अगर आप विंडोज या मैक पर गूगल क्रोम के 145.0.7632.75/76 से पुराने और Linux पर 144.0.7559.75 से पुराने वर्जन का यूज कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत है. एजेंसी को क्रोम के इन वर्जन में खामियां मिली हैं. इसलिए अब भी इन वर्जन का यूज करने वाले यूजर्स पर रिमोट अटैक हो सकता है. एजेंसी का कहना है कि क्रोम के CSS रेंडरिंग कंपोनेंट में ये खामियां पाई गई हैं. इनका फायदा उठाकर अटैकर्स ब्राउजर के अंदर मेमोरी हैंडलिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं. इस तरीके से वो पूरे सिस्टम की एक्सेस अपने हाथों में लेकर डेटा चोरी और सर्विस डिसरप्शन कर सकते हैं.

बड़े खतरे से निपटने के लिए यूजर्स क्या करें?

एजेंसी ने इस वार्निंग को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा है, जिससे पता चलता है कि यह खतरा काफी बड़ा है. इससे निपटने के लिए यूजर्स को क्रोम ब्राउजर अपडेट करने की सलाह दी गई है. यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशन को गूगल स्टेबल चैनल के जरिए रिलीज हुई अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं. इस अपडेट में इन खामियों को ठीक करने के लिए सिक्योरिटी पैचेज जारी किए गए हैं. आमतौर पर भी यूजर्स को अपने डिवाइस और सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखने की सलाह दी जाती है. इससे उन्हें साइबर अटैक से भी सुरक्षा मिलती है और नए फीचर्स भी मिलते रहते हैं.

ये भी पढ़ें-

2026 में खरीदना है नया फोन? इन बातों पर जरूर करें गौर, मिलेगी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी

Published at : 17 Feb 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
Google Chrome CERT-In TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Google Chrome यूजर्स के लिए भारत सरकार की बड़ी चेतावनी, अभी कर लें यह काम, नहीं तो हो सकता है कांड
Google Chrome यूजर्स के लिए भारत सरकार की बड़ी चेतावनी, अभी कर लें यह काम, नहीं तो हो सकता है कांड
टेक्नोलॉजी
इस हफ्ते धूम मचाने आ रहा iPhone 17e! लॉन्च से पहले जान लें वो 5 बड़े अपग्रेड जो बदल देंगे गेम
इस हफ्ते धूम मचाने आ रहा iPhone 17e! लॉन्च से पहले जान लें वो 5 बड़े अपग्रेड जो बदल देंगे गेम
टेक्नोलॉजी
मार्केट में आई गिरावट के बाद भी चमका आईफोन 16, अब भी धड़ाधड़ हो रही है बिक्री, इन कारणों से आ रहा लोगों को पसंद
मार्केट में आई गिरावट के बाद भी चमका आईफोन 16, अब भी धड़ाधड़ हो रही है बिक्री, इन कारणों से आ रहा लोगों को पसंद
टेक्नोलॉजी
2026 में खरीदना है नया फोन? इन बातों पर जरूर करें गौर, मिलेगी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी
2026 में खरीदना है नया फोन? इन बातों पर जरूर करें गौर, मिलेगी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी
Advertisement

वीडियोज

Tarique Rahman Oath Ceremony: Bangladesh में तारिक रहमान की ताजपोशी आज, पीएम पद की लेंगे शपथ |
Aligarh Breaking: जलाभिषेक के दौरान करणी सेना और पुलिस में झड़प,
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में OM Birla-विक्रम मिस्री होंगे शामिल
Nalasopara Fire Breaking: पालघर जिले में भीषण आग, सब कुछ जलकर राख! | ABP News | Palghar
Tarique Rahman Oath Ceremony: Bangladeshमें आज पीएम पद की शपथ लेंगे तारिक रहमान | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: रिटायर्ड फौजी की 'खूनी सनक', पत्नी-बेटे की गोली मारकर हत्या, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
कानपुर: रिटायर्ड फौजी की 'खूनी सनक', पत्नी-बेटे की गोली मारकर हत्या, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
विश्व
पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की हो सकती है हत्या? बेटों को सताया डर, पिता से हुई बात- बोले- 'वो अब्बा को...'
पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की हो सकती है हत्या? बेटों को सताया डर, पिता से हुई बात- बोले- 'वो अब्बा को...'
क्रिकेट
T-20 World cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में लगे लगातार 4,4,4,4,4..., इस गेंदबाज के नाम दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्ड कप में लगे लगातार 4,4,4,4,4..., इस गेंदबाज के नाम दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड
बॉलीवुड
चेक बाउंस मामले पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'सेटलमेंट के बाद भी झूठे आरोप....'
चेक बाउंस मामले पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'सेटलमेंट के बाद भी झूठे आरोप....'
इंडिया
AI Impact Summit 2026: इमैनुएल मैक्रों पत्नी के साथ मुंबई पहुंचे, PM मोदी से आज होगी मुलाकात? जानें 3 शेड्यूल
इमैनुएल मैक्रों पत्नी के साथ मुंबई पहुंचे, PM मोदी से आज होगी मुलाकात? जानें 3 शेड्यूल
जम्मू और कश्मीर
जम्मू: बाल सुधार गृह से दो पाकिस्तानी समेत 3 नाबालिग फरार, पुलिसकर्मियों को भी किया घायल
जम्मू: बाल सुधार गृह से दो पाकिस्तानी समेत 3 नाबालिग फरार, पुलिसकर्मियों को भी किया घायल
जनरल नॉलेज
Vietnam Birthdays: वियतनाम में लोग नहीं मनाते अपना जन्मदिन, जानें क्या है इसकी वजह?
वियतनाम में लोग नहीं मनाते अपना जन्मदिन, जानें क्या है इसकी वजह?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget