अब पार्सल ढूंढने की झंझट खत्म! Google Wallet में मिलेगा Delivery Tracking का नया फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह सुविधा अभी अमेरिका में, भारतीय उपयोगकर्ताओं को इंतजार है।

Google Wallet: गूगल वॉलेट को कंपनी ने एक डिजिल पेमेंट ऐप के तौर पर मार्केट में उतारा था. लेकिन अब ये ऐप सिर्फ एक डिजिटल पेमेंट ऐप तक सीमित नहीं रहेगा. दरअसल, गूगल ने इसमें एक नया फीचर ऐड कर दिया है. इस नए फीचर की मदद से अब यूजर ऐप के अंदर ही अपने ऑनलाइन ऑर्डर को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे. जी हां, गूगल वॉटेल में यूजर्स को जल्द ही ऐसा फीचर मिलेगी जिसकी मदद से यूजर अपने ऑनलाइन किए गए ऑर्डर को सीधे ऐप के जरिए ट्रैक कर सकेंगे. बता दें कि गूगल आपकी मेल पर मौजूद ऑर्डर की रसीद की मदद से ये काम कर सकेगा.

होम स्क्रीन पर मिलेगी जानकारी

जानकारी के मुताबिक, अगर आपका कोई भी पार्सल जल्द ही आने वाला है तो उसकी सारी जानकारी आपको गूगल वॉलेट के होम पेज पर ही मिल जाएगी. वहां से आप पार्सल की सटीक लोकेशन से लेकर अन्य डिलीवरी स्टेटस को बस एक टैप की मदद से प्राप्त कर सकेंगे. हालांकि, जब डिलीवरी पूरी जाएगी तो ये जानकारी होमपेज से अपने आप ही हट जाएगी.

Gmail पर नहीं पड़ेगा कोई असर

गूगल ने ये साफ कर दिया है कि Wallet में पैकेज ट्रैकिंग चालू करने से Gmail में मौजूद आपके ईमेल में कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है. ये फीचर सिर्फ पार्सल से जुड़ी रसीद से जानकारी प्राप्त करके आपको अपडेट देने तक ही सीमित है. इसके अलावा आपका बाकी अन्य मेल पर इस फीचर का कोई असर नहीं पड़ेगा.

नहीं पड़ेगी डिलीवरी ऐप की जरुरत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गूगल के इस नए फीचर की मदद से अब यूजर्स को किसी और वेबसाइट या फिर अपने पार्सल को ट्रैक करने के लिए किसी डिलीवरी ऐप की जरुरत नहीं पड़ेगी. अब यूजर सीधे गूगल वॉलेट में ही ये काम कर सकेंगे. बता दें कि गूगल अपने आप ही जीमेल पर मौजूद रसीद से पार्सल ट्रैक करेगा और फिर वॉलेट ऐप पर शो करने लगेगा.

भारतीय यूजर्स को करना पडेगा इंतजार

जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल इस फीचर को टेस्टिंग के तौर पर अभी तक अमेरिका में ही शुरू किया गया है. भारतीय यूजर्स को इस नए फीचर के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. Google के मुताबिक, ये फीचर ज्यादातर बड़े रिटेलर्स के ईमेल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है लेकिन छोटे ऑनलाइन स्टोर्स के साथ इसको तालमेल मिलाने में अभी थोड़ा समय लग सकता है.

यह भी पढ़ें:

AI की रफ्तार रोक रही है ये छोटी-सी टेक्नोलॉजी! जानिए क्यों बन गई सबसे बड़ी रुकावट