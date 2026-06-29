हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब पार्सल ढूंढने की झंझट खत्म! Google Wallet में मिलेगा Delivery Tracking का नया फीचर

अब पार्सल ढूंढने की झंझट खत्म! Google Wallet में मिलेगा Delivery Tracking का नया फीचर

Google Wallet: गूगल ने ये साफ कर दिया है कि Wallet में पैकेज ट्रैकिंग चालू करने से Gmail में मौजूद आपके ईमेल में कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 29 Jun 2026 03:55 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यह सुविधा अभी अमेरिका में, भारतीय उपयोगकर्ताओं को इंतजार है।

Google Wallet: गूगल वॉलेट को कंपनी ने एक डिजिल पेमेंट ऐप के तौर पर मार्केट में उतारा था. लेकिन अब ये ऐप सिर्फ एक डिजिटल पेमेंट ऐप तक सीमित नहीं रहेगा. दरअसल, गूगल ने इसमें एक नया फीचर ऐड कर दिया है. इस नए फीचर की मदद से अब यूजर ऐप के अंदर ही अपने ऑनलाइन ऑर्डर को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे. जी हां, गूगल वॉटेल में यूजर्स को जल्द ही ऐसा फीचर मिलेगी जिसकी मदद से यूजर अपने ऑनलाइन किए गए ऑर्डर को सीधे ऐप के जरिए ट्रैक कर सकेंगे. बता दें कि गूगल आपकी मेल पर मौजूद ऑर्डर की रसीद की मदद से ये काम कर सकेगा.

होम स्क्रीन पर मिलेगी जानकारी

जानकारी के मुताबिक, अगर आपका कोई भी पार्सल जल्द ही आने वाला है तो उसकी सारी जानकारी आपको गूगल वॉलेट के होम पेज पर ही मिल जाएगी. वहां से आप पार्सल की सटीक लोकेशन से लेकर अन्य डिलीवरी स्टेटस को बस एक टैप की मदद से प्राप्त कर सकेंगे. हालांकि, जब डिलीवरी पूरी जाएगी तो ये जानकारी होमपेज से अपने आप ही हट जाएगी.

Gmail पर नहीं पड़ेगा कोई असर

गूगल ने ये साफ कर दिया है कि Wallet में पैकेज ट्रैकिंग चालू करने से Gmail में मौजूद आपके ईमेल में कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है. ये फीचर सिर्फ पार्सल से जुड़ी रसीद से जानकारी प्राप्त करके आपको अपडेट देने तक ही सीमित है. इसके अलावा आपका बाकी अन्य मेल पर इस फीचर का कोई असर नहीं पड़ेगा.

नहीं पड़ेगी डिलीवरी ऐप की जरुरत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गूगल के इस नए फीचर की मदद से अब यूजर्स को किसी और वेबसाइट या फिर अपने पार्सल को ट्रैक करने के लिए किसी डिलीवरी ऐप की जरुरत नहीं पड़ेगी. अब यूजर सीधे गूगल वॉलेट में ही ये काम कर सकेंगे. बता दें कि गूगल अपने आप ही जीमेल पर मौजूद रसीद से पार्सल ट्रैक करेगा और फिर वॉलेट ऐप पर शो करने लगेगा.

भारतीय यूजर्स को करना पडेगा इंतजार

जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल इस फीचर को टेस्टिंग के तौर पर अभी तक अमेरिका में ही शुरू किया गया है. भारतीय यूजर्स को इस नए फीचर के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. Google के मुताबिक, ये फीचर ज्यादातर बड़े रिटेलर्स के ईमेल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है लेकिन छोटे ऑनलाइन स्टोर्स के साथ इसको तालमेल मिलाने में अभी थोड़ा समय लग सकता है.

यह भी पढ़ें:

AI की रफ्तार रोक रही है ये छोटी-सी टेक्नोलॉजी! जानिए क्यों बन गई सबसे बड़ी रुकावट

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
Google Wallet TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
अब पार्सल ढूंढने की झंझट खत्म! Google Wallet में मिलेगा Delivery Tracking का नया फीचर
अब पार्सल ढूंढने की झंझट खत्म! Google Wallet में मिलेगा Delivery Tracking का नया फीचर
टेक्नोलॉजी
क्या Apple प्रोडक्ट्स महंगे होने से रिफर्बिश्ड मार्केट में आएगा बूम, जानें क्यों बढ़ सकती है डिमांड?
क्या Apple प्रोडक्ट्स महंगे होने से रिफर्बिश्ड मार्केट में आएगा बूम, जानें क्यों बढ़ सकती है डिमांड?
टेक्नोलॉजी
नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं? जुलाई 2026 में आ रहे हैं ये दमदार Smartphones, अभी चेक करें लिस्ट
नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं? जुलाई 2026 में आ रहे हैं ये दमदार Smartphones, अभी चेक करें लिस्ट
टेक्नोलॉजी
एक ही iPhone, लेकिन अलग-अलग देशों में अलग कीमत! आखिर क्या है इसकी असली वजह?
एक ही iPhone, लेकिन अलग-अलग देशों में अलग कीमत! आखिर क्या है इसकी असली वजह?
Advertisement

वीडियोज

Ketan Murder Case: Google Search से परिवार के खुलासों तक, इनसाइड स्टोरी कर देगी हैरान ! ABPLIVE
Ketan Murder Mystery: कैसे मंगेतर सिया और प्रेमी चेतन ने रची केतन की हत्या की खौफनाक साजिश?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आसमान नहीं टूट पड़ेगा... राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर क्यों ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट?
आसमान नहीं टूट पड़ेगा... राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर क्यों ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट?
विश्व
आसमान से अचानक गायब हुआ था 239 लोगों के साथ विमान, 12 साल बाद भी समंदर में सुलझाई जा रही है पहेली
आसमान से अचानक गायब हुआ था 239 लोगों के साथ विमान, 12 साल बाद भी समंदर में सुलझाई जा रही है पहेली
जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir News: कटरा में CISF की गाड़ी पलटी, 9 जवानों समेत 10 जख्मी, 3 की हालत गंभीर
जम्मू कश्मीर: कटरा में CISF की गाड़ी पलटी, 9 जवानों समेत 10 जख्मी, 3 की हालत गंभीर
क्रिकेट
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में 3 दिनों में कूटे खूब नोट, 6 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड
वेलकम टू द जंगल' का दुनियाभर में तांडव, 3 दिनों में कर डाली गजब कमाई
इंडिया
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
इंडिया
Explained: मानसून का इंतजार खत्म! 4 दिन बाद दिल्ली और आपके राज्य में इस दिन होगी बारिश, लेकिन अच्छी के साथ बुरी खबर क्या?
Monsoon 2026: 4 जुलाई को दिल्ली और आपके राज्य में इस दिन से शुरू बारिश, लेकिन बुरी खबर भी मिली?
विश्व
NASA Swift Telescope: धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget