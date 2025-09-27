27 साल का हुआ Google! जन्मदिन पर याद दिलाए इंटरनेट के सुनहरे दिन, देखिए ये अनोखा डूडल

Google: क्या आप यकीन कर सकते हैं कि गूगल अब 27 साल का हो गया है? 27 सितंबर 2025 को दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन ने अपना जन्मदिन एक रंग-बिरंगे गूगल डूडल के साथ मनाया. यह खास डूडल अमेरिकी यूज़र्स समेत दुनियाभर के करोड़ों लोगों को याद दिलाता है कि कैसे कैलिफोर्निया के एक छोटे से गैराज से शुरू हुई कंपनी आज टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत बन गई है.

गैराज से शुरू होकर टेक दिग्गज बनने तक का सफर

गूगल की कहानी किसी फिल्मी सपने से कम नहीं लगती. साल 1998 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो छात्रों, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने मेनलो पार्क के एक गैराज से गूगल की शुरुआत की थी. उनका मकसद था, "दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना और सभी के लिए सुलभ बनाना." आज 27 साल बाद, गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं, बल्कि जीमेल, यूट्यूब, गूगल मैप्स, एंड्रॉइड और गूगल एआई जैसी सर्विसेज का विशाल साम्राज्य है जो हर इंसान की दिनचर्या से जुड़ा हुआ है.

जन्मदिन का खास डूडल

गूगल की परंपरा रही है कि हर खास मौके पर वह अपने होमपेज को डूडल से सजाता है. इस बार 27वें जन्मदिन पर डूडल को मजेदार और नॉस्टैल्जिक अंदाज में बनाया गया. इसमें गूगल का पहला लोगो (1998 का) भी दिखाया गया ताकि लोग 90 के दशक की यादों में लौट सकें.





गूगल ने अपने बयान में कहा, "यह डूडल हमारे 27वें जन्मदिन को दर्शाता है. हम अपना पहला लोगो दिखाकर पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं और साथ ही आपको हमारी नई एआई इनोवेशन झलक भी दिखा रहे हैं." आज “जस्ट गूगल इट” कहना एक आम आदत बन चुकी है. चाहे न्यूयॉर्क में पिज्जा ढूंढना हो, लॉस एंजेलिस की फ्लाइट ट्रैक करनी हो या फिर कोई स्पोर्ट्स स्कोर चेक करना गूगल हर जगह मौजूद है.

1998 में जब लोग डायल-अप इंटरनेट और भारी-भरकम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे थे तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन सर्च इतनी तेज और आसान हो जाएगी कि मोबाइल फोन पर पलभर में सब जानकारी मिल जाएगी.

30वें जन्मदिन तक क्या होगा?

गूगल का 27वां जन्मदिन सिर्फ बीते सफर का जश्न नहीं था बल्कि आने वाले कल की झलक भी था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट डिवाइस और नई टेक्नोलॉजी के साथ गूगल आने वाले सालों में और बड़े बदलाव लाने वाला है. उम्मीद है कि 30वें जन्मदिन तक गूगल और भी स्मार्ट और क्रिएटिव इनोवेशन पेश करेगा.

4 सितंबर को हुआ था रजिस्ट्रेशन

गूगल का आधिकारिक रजिस्ट्रेशन 4 सितंबर 1998 को हुआ था लेकिन कंपनी ने 27 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाने की परंपरा बनाई. गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन थे. आज गूगल Alphabet Inc. की सहायक कंपनी है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी. एल्फाबेट का संचालन और गूगल की कमान वर्तमान में सुंदर पिचाई के हाथों में है.

यह भी पढ़ें:

Wifi राउटर से घर में घुस जाएंगे हैकर्स, बचने के लिए ये 5 चौंकाने वाले टिप्स जो हर इंसान को पता होना चाहिए