Google अब 'डॉक्टर' नहीं बनेगा, कंपनी ने हटा दिया दवाओं और बीमारी से जुड़ा यह फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Google Health Feature Shut Down: Google अब 'डॉक्टर' बनकर बीमारियों और दवाओं से जुड़ी सलाह नहीं देगा. दरअसल, गूगल ने कुछ समय पहले एक एआई फीचर 'What People Suggest' लॉन्च किया था. इसमें बीमारियों और दवाओं से जुड़े लोगों के अनुभव के आधार पर सलाह दिखाई जाती थी. पिछले कुछ समय से इस पर सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या एआई से मिलने वाली मेडिकल जानकारी पर भरोसा किया जा सकता है. इसे देखते हुए कंपनी ने इस फीचर को बंद कर दिया है.

क्यों लाया गया था यह फीचर?

गूगल यह फीचर इसलिए लेकर आई थी कि ताकि बीमारियों से जूझ रहे लोग अपनी इनसाइट और सलाह लोगों के सात शेयर कर सके. इसमें एआई की मदद से गूल अलग-अलग फोरम, डिस्कशन और सोशल मीडिया से कमेंट को कलेक्ट करती थी और उनकी समरी बनाकर सर्च रिजल्ट के साथ दिखाती थी. कंपनी का कहना था कि इस टूल की मदद से लोग यह समझ पाएंगे कि वो किसी बीमारी का कैसे सामना कर रहे हैं या उससे कैसे ठीक हो रहे हैं. इसके साथ-साथ एक्सपर्ट सोर्सेस से मेडिकल इंफोर्मेशन भी दिखाई जाती थी. इसे सबसे पहले अमेरिका में मोबाइल यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया था.

अब क्यों करना पड़ा बंद?

शुरुआत में इस एक्सपेरिमेंट को काफी पसंद किया गया, लेकिन यह ज्यादा समय तक चला नहीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हेल्थ से जुड़े रिस्क को देखते हुए इस फीचर को अलविदा कह दिया गया है. हालांकि, गूगल ने इन बातों का खंडन किया है कि गलत या असुरक्षित मेडिकल जानकारी के कारण इस फीचर को बंद किया जा रहा है. कंपनी का कहना है कि सर्च रिजल्ट को और आसान बनाने के लिए यह बदलाव किया गया है. गूगल का कहना है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर भरोसेमंद और एक्सपर्ट्स की दी गई जानकारी पर फोकस करेगा.

ये भी पढ़ें-

इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाते समय नहीं रहेगी बिल की टेंशन, ये आसान तरीके बचाएंगे बिजली