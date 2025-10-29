एक ही झटके में 50 हजार से ज्यादा कम हो गई इस फोल्डेबल फोन की कीमत, जानें कहां मिल रही धांसू डील

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप गूगल का फोल्डेबल फोन खरीदना चाहते हैं, लेकिन कम बजट के कारण रुके हुए हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आया है. Google Pixel 9 Pro Fold पर इस समय भारी डिस्काउंट मिल रहा है. फ्लिपकार्ट पर चल रहे शानदार ऑफर के चलते इसकी कीमत 50 हजार रुपये से भी ज्यादा टूट गई है. ऐसे में अब आपको पहले की तुलना में कम पैसे देकर यह धांसू फीचर्स वाला फोन खरीदने का मौका मिल रहा है. आइए इस फोन के फीचर्स और इस पर मिल रही डील के बारे में डिटेल से जानते हैं.

Google Pixel 9 Pro Fold के फीचर्स

गूगल का यह प्रीमियम फोल्डेबल फोन कई दमदार फीचर्स से लैस है. इसमें 6.3 इंच का OLED कवर डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,700 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ आता है. इसे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है. अनफोल्ड करने पर इसमें 8 इंच की OLED स्क्रीन मिल जाती है और यह भी 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. गूगल के Tensor G4 चिपसेट वाले इस फोन में 4,650mAh की बैटरी है, जो 45W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है.

दमदार है कैमरा सेटअप

पिक्सल फोन अपन कैमरा दमदार कैमरा सेटअप के कारण जाने जाते हैं और यह फोन भी इस मामले में पीछे नहीं है. Google Pixel 9 Pro Fold के रियर में 48MP के प्राइमरी लेंस के साथ 10.5MP का अल्ट्रावाइड और 10.8MP का टेलीफोटो सेंसर वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए दोनों डिस्प्ले के फ्रंट में 10MP के डुअल कैमरा मिलते हैं.

फ्लिपकार्ट पर मिल रही यह डील

Pixel 9 Pro Fold को 1,72,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अब यह 50 हजार रुपये से ज्यादा के सीधे डिस्काउंट के साथ फ्लिपकार्ट पर 1,19,999 रुपये में लिस्टेड है. अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस या SBI क्रेडिट कार्ड है तो आप इस पर 4,000 रुपये की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं. इस तरह इसकी कीमत 1,15,999 रुपये रह जाएगी. इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना फोन देकर आप 61,900 रुपये का और डिस्काउंट भी पा सकते हैं.

