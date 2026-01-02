हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टेंशन होगी खत्म! आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन बन जाएगा एकदम सेफ, तुरंत कर लें यह काम

टेंशन होगी खत्म! आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन बन जाएगा एकदम सेफ, तुरंत कर लें यह काम

अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो अपने फोन को तुरंत अपडेट कर लें. गूगल ने सिक्योरिटी अपडेट जारी कर दी है, जिसमें 107 खामियों के लिए पैचेज जारी किए गए हैं. इससे आपका फोन एकदम सेफ हो जाएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 02 Jan 2026 01:38 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपके लिए जरूरी जानकारी है. गूगल ने दिसंबर, 2025 सिक्योरिटी पैच जारी कर दिया है. इस अपडेट में 107 सुरक्षा खामियों को दूर किया गया है. एंड्रॉयड यूजर्स को तुरंत यह अपडेट इंस्टॉल कर लेनी चाहिए ताकि उनका डिवाइस एकदम सेफ हो सके. जिन सुरक्षा खामियों के लिए सिक्योरिटी पैच जारी किए गए हैं, उनमें से 2 ऐसी हैं, जिनका फायदा उठाकर स्कैमर्स आपके फोन की एक्सेस लेकर आपके प्राइवेट डेटा तक पहुंच सकते हैं. 

इन खामियों को किया गया दूर

एंड्रॉयड सिक्योरिटी बुलेटिन के मुताबिक, इस अपडेट में एंड्रॉयड फ्रेमवर्क, सिस्टम और कर्नेल में मिली खामियों को दूर किया गया है. साथ ही मीडियाटेक और क्वालकॉम जैसी कंपनियों की तरफ से सप्लाई किए गए चिपसेट और दूसरे कंपोनेंट में मिले इश्यूज भी दूर कर लिए गए हैं. इनमें सबसे अहम एंड्रॉयड फ्रेमवर्क में मिले CVE-2025-48572 और CVE-2025-48633 इश्यू को भी एड्रेस करना है. इनका फायदा उठाकर स्कैमर्स यूजर्स के प्राइवेट डेटा को चुरा सकते थे. फ्रेमवर्क में मिली खामियां अधिक चिंताजनक होती हैं क्योंकि फोन के सारे जरूरी फंक्शन यहीं से मैनेज होते हैं. ऐसे में अगर हैकर फ्रेमवर्क में सेंध लगा लेते हैं तो फिर वो यूजर का बड़ा नुकसान कर सकते हैं और हैकिंग को डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है. 

इन डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है अपडेट

गूगल ने पिछले महीने इस अपडेट को रोल आउट कर दिया था और यह एंड्रॉयड 13, 14, 15 और 16 के लिए अवेलेबल है. कंपनी ने कहा कि यूजर अपने फोन की सेटिंग में जाकर इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं. बता दें कि अपने स्मार्टफोन को नियमित तौर पर अपडेट करना जरूरी है. इससे फोन में आए सिक्योरिटी बग्स भी दूर हो जाते हैं और यूजर्स को नए-नए फीचर्स का फायदा भी मिलता है. अगर आप लंबे समय तक अपना फोन अपडेट नहीं करते हैं तो अटैकर्स के लिए इसे टारगेट करना आसान हो जाता है और वो आपका जरूरी डेटा चुरा सकते हैं.

Tech Explained: फीड पर हर वीडियो आपकी पसंद का क्यों होता है? जानिए कैसे काम करता है सोशल मीडिया एल्गोरिद्म

Published at : 02 Jan 2026 01:38 PM (IST)
Android Google TECH NEWS Phone Update
