Year Ender 2025: रोलेबल लैपटॉप से लेकर क्लिप-ऑन रोबोट तक, इस साल लॉन्च हुए ये अनोखे गैजेट

Year Ender 2025: टेक्नोलॉजी लगातार एडवांस होती जा रही है और हर साल नए-नए गैजेट लॉन्च होने लगे हैं. इनमें से कुछ गैजेट डेली लाइफ में अपनी जगह बना लेते हैं तो कुछ गैजेट ऐसे भी होते हैं, जो विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं. इस साल भी ऐसे कई अनोखे गैजेट लॉन्च हुए हैं, जो लोगों के बीच अपनी जगह भी बना लेंगे और कई जरूरतों को भी पूरा करेंगे. आज हम आपके लिए इस साल लॉन्च हुए ऐसे ही कुछ अनोखे गैजेट लेकर आए हैं.

डिस्प्ले वाले स्मार्टग्लासेस

मेटा ने इस साल रे-बेन के साथ मिलकर Ray Ban Meta Gen 2 स्मार्टग्लासेस लॉन्च किए हैं. इसके राइट लेंस में एक छोटा डिस्प्ले दिया गया है, जो नेविगेशन और ट्रांसलेशन आदि में मदद करेगा. एआई लैस ये स्मार्ट ग्लासेस ट्रेंड में आ रहे हैं और अब गूगल और ऐप्पल जैसी कंपनियां भी ऐसे ग्लासेस बनाने में जुट गई हैं.

डिस्प्ले एक्सटैंड होने वाला लैपटॉप

इस साल लेनोवो ने एक रोलेबल डिस्प्ले वाला लैपटॉप लॉन्च किया था. दुनिया में अपनी तरह के पहले इस लैपटॉप में रोल होने वाला डिस्प्ले दिया गया है. यह एक रेगुलर 14 इंच स्क्रीन वाले लैपटॉप की तरह ही दिखता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसके डिस्प्ले को वर्टिकल एक्सटैंड किया जा सकता है. एक्सटैंड होने पर इसकी 14 इंच की स्क्रीन 16.7 इंच की हो जाती है.

टेक्सचर एड करने वाला प्रिंटर

चाइनीज कंपनी eufyMake ने इस साल दुनिया का पहला ऐसा प्रिंटर लॉन्च किया है, जो प्रिंट पर टेक्स्चर एड कर सकता है. यह प्रिंटर प्लास्टिक, मेटल, ग्लास समेत 300 से अधिक मैटेरियल पर टेक्सचर एड कर सकता है. इसे आसानी से एक डेस्कटॉप से कंट्रोल किया जा सकता है.

क्लिप-ऑन रोबोट

जापान की YuKai Engineering Inc ने इस साल Mirumi नाम का एक छोटा क्लिप-ऑन रोबोट लॉन्च किया था. इसे हैंडबैग और बैगपैक आदि पर क्लिप किया जा सकता है. यह टच और साउंड पर मोशन और एक्सप्रेशन से रिएक्ट करता है. सोशल मीडिया पर लोग इसे काफी क्यूट बता रहे हैं और यह यूटिलिटी से ज्यादा कंपेनियनशिप प्रोडक्ट है.

