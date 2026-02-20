पेन ड्राइव की ये छोटी सी गलती कर देगी सालों का डेटा साफ! क्या आप भी रोज कर रहे हैं ये लापरवाही?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Tech Tips: आज के डिजिटल दौर में पेन ड्राइव हमारे लिए छोटी सी लेकिन बेहद काम की डिवाइस बन चुकी है. ऑफिस के जरूरी दस्तावेज हों, कॉलेज प्रोजेक्ट्स या सालों पुरानी तस्वीरें अक्सर हम इन्हें पेन ड्राइव में सुरक्षित समझकर रख देते हैं. लेकिन एक छोटी सी लापरवाही आपके पूरे डेटा को पल भर में गायब कर सकती है.

बिना सेफली रिमूव किए निकालना सबसे बड़ी गलती

सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वह है पेन ड्राइव को सीधे सिस्टम से खींचकर निकाल लेना. कई बार फाइल कॉपी होने के बाद भी बैकग्राउंड में डेटा ट्रांसफर या प्रोसेसिंग चलती रहती है. ऐसे में अचानक डिवाइस हटाने से फाइल करप्ट हो सकती है या पूरा ड्राइव ही खराब हो सकता है. Safely Remove Hardware या Eject विकल्प का इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि सिस्टम डेटा ट्रांसफर को सही तरीके से बंद कर सके.

बार-बार अलग-अलग सिस्टम में इस्तेमाल

पेन ड्राइव को कई अलग-अलग कंप्यूटर या लैपटॉप में लगाना भी जोखिम भरा हो सकता है खासकर अगर उन सिस्टम में एंटीवायरस अपडेटेड न हो. वायरस या मैलवेयर चुपचाप आपकी फाइलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. कई बार फाइलें दिखती तो हैं लेकिन खुलती नहीं यह वायरस अटैक का संकेत हो सकता है.

ओवरलोड और गलत स्टोरेज की समस्या

अक्सर लोग पेन ड्राइव की पूरी क्षमता भर देते हैं. लगातार फुल स्टोरेज रखने से डिवाइस की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है और डेटा करप्शन का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा, पेन ड्राइव को गर्म जगह, धूल या नमी में रखना भी नुकसानदेह है. यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे सावधानी से संभालना जरूरी है.

बैकअप नहीं रखना पड़ सकता है भारी

सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि लोग महत्वपूर्ण डेटा का दूसरा बैकअप नहीं रखते. अगर पेन ड्राइव अचानक खराब हो जाए तो डेटा रिकवरी मुश्किल और महंगी हो सकती है. इसलिए जरूरी दस्तावेजों को क्लाउड स्टोरेज या हार्ड ड्राइव पर भी सेव रखना समझदारी है.

कैसे बचें नुकसान से?

पेन ड्राइव को हमेशा Eject करके निकालें भरोसेमंद सिस्टम में ही इस्तेमाल करें और समय-समय पर एंटीवायरस स्कैन करें. साथ ही जरूरी डेटा का बैकअप जरूर रखें. थोड़ी सी सावधानी आपके सालों की मेहनत को सुरक्षित रख सकती है.

