4K TV में दिखेंगे एकदम चकाचक क्वालिटी वाले वीडियो, बस बदल लें ये तीन सेटिंग

4K TV शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस देते हैं. इन पर मूवीज और शोज देखना का अपना ही मजा है. हालांकि, कई बार यूजर कुछ सेटिंग्स एडजस्ट नहीं कर पाते, जिससे वीडियो क्वालिटी खराब हो जाती है और वीडियो ब्लरी दिखने शुरू हो जाते हैं. दरअसल, कंपनियां अपने टीवी को एनर्जी एफिशिएंट और आकर्षक बनाने के लिए कुछ सेटिंग्स को बाई डिफॉल्ट ऑन कर देती हैं, जिससे वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है. आप इन सेटिंग्स को बदलकर अपने टीवी पर एकदम थियेटर जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं.

मोशन स्मूदिंग को कर दें डिसेबल

मोशन स्मूदिंग 4K टीवी पर वीडियो देखने के मजे को खराब कर सकती है. अलग-अलग कंपनियों के टीवी में यह सेटिंग मोशन प्लस, ट्रूमोशन, मोशन फ्लो और ऑटो मोशन समेत अलग-अलग नामों से आ सकती है. यह सेटिंग वीडियोज को स्मूद दिखाने के लिए उसके फ्रेम के बीच में एक्स्ट्रा फ्रेम एड कर देती है, जिससे वीडियो क्वालिटी पर असर पड़ता है. इसलिए प्री-इनेबल आने वाली इस सेटिंग को चेंज कर लें.

शार्पनेस

4K TV पर सही शार्पनेस सेट करना भी जरूरी है. अगर आप शार्पनेस ज्यादा रखेंगे तो टीवी ऑब्जेक्ट की फेक आउटलाइन क्रिएट करेगा, जिससे ऑरिजनल इमेज के पार्ट्स रिप्लेस हो जाते हैं. इसलिए 4K TV पर शार्पनेस को हाई न रखें. इससे वीडियो ब्लरी नजर आने लगते हैं. इससे बचने के लिए शार्पनेस को अपनी सहूलियत के हिसाब से सेट कर लें.

इको मोड को कर दें बंद

आजकल टीवी से लेकर गाड़ियों तक में इको मोड आने लगा है. टीवी में इको मोड का काम बिजली बचाना होता है. जब इसे एक्टिव कर दिया जाता है तो टीवी का डिस्प्ले अपनी बिजली बचाने के लिए अपनी फुल कैपेबिलिटीज के साथ काम नहीं कर पाता. यह पिक्चर कंटेट के हिसाब से ब्राइटनेस और कंट्रास्ट एडजस्ट कर देता है, जिससे आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी नहीं मिल पाती. इसलिए अगर आपको अपने टीवी का पूरा मजा लेना है तो इस मोड को बंद कर दें.

