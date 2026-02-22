हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
eSIM या फिजिकल SIM? 2026 में आपके स्मार्टफोन के लिए कौन है ज्यादा सुरक्षित और फायदे का सौदा

eSIM Vs Physical SIM: स्मार्टफोन की दुनिया तेजी से बदल रही है और मोबाइल कनेक्टिविटी भी अब पहले जैसी नहीं रही. पिछले कुछ सालों में eSIM तकनीक ने तेजी से जगह बनाई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 22 Feb 2026 01:21 PM (IST)
eSIM Vs Physical SIM: स्मार्टफोन की दुनिया तेजी से बदल रही है और मोबाइल कनेक्टिविटी भी अब पहले जैसी नहीं रही. पिछले कुछ सालों में eSIM तकनीक ने तेजी से जगह बनाई है. आज कई नए फोन पारंपरिक फिजिकल SIM और eSIM दोनों को सपोर्ट करते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि इन दोनों में बेहतर और ज्यादा सुरक्षित विकल्प कौन सा है?

फिजिकल SIM क्या है?

फिजिकल SIM वह छोटा सा चिप होता है जिसे हम फोन में लगाते हैं. यही आपके मोबाइल नंबर और नेटवर्क की पहचान को स्टोर करता है. लंबे समय तक यही तरीका पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता रहा है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आसानी से एक फोन से निकालकर दूसरे फोन में लगाया जा सकता है.

नया फोन लेने पर बस SIM निकालें और दूसरे डिवाइस में डाल दें. लेकिन इसकी यही खासियत कभी-कभी कमजोरी भी बन जाती है क्योंकि यह खो सकता है टूट सकता है या चोरी होने पर तुरंत निकाल लिया जा सकता है.

eSIM क्या है?

eSIM यानी एम्बेडेड SIM, फोन के हार्डवेयर में पहले से ही फिट होता है. इसमें किसी कार्ड को लगाने या निकालने की जरूरत नहीं पड़ती. टेलीकॉम कंपनी एक QR कोड या डिजिटल प्रोसेस के जरिए आपके फोन में नेटवर्क प्रोफाइल एक्टिव करती है. आज कई प्रीमियम स्मार्टफोन eSIM को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ बाजारों में कंपनियां केवल eSIM आधारित मॉडल भी पेश कर रही हैं.

सुरक्षा के मामले में कौन आगे?

अगर सुरक्षा की बात करें तो eSIM को थोड़ा बेहतर माना जाता है. क्योंकि यह फोन के अंदर ही फिट रहता है इसलिए चोरी की स्थिति में कोई व्यक्ति इसे आसानी से निकाल नहीं सकता. इससे नंबर के गलत इस्तेमाल की संभावना कम हो जाती है.

हालांकि SIM स्वैप फ्रॉड का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता, क्योंकि यह टेलीकॉम वेरिफिकेशन सिस्टम पर भी निर्भर करता है. दूसरी ओर, फिजिकल SIM को निकालकर किसी भी दूसरे फोन में डाला जा सकता है जिससे दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है.

सुविधा और लचीलापन

जो लोग अक्सर यात्रा करते हैं उनके लिए eSIM ज्यादा सुविधाजनक साबित हो सकता है. इसमें बिना कार्ड बदले अलग-अलग नेटवर्क प्रोफाइल जोड़े जा सकते हैं. एक ही फोन में कई नंबर डिजिटल रूप से सेव किए जा सकते हैं. लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में eSIM सपोर्ट सीमित है. सभी टेलीकॉम कंपनियां और बजट स्मार्टफोन इसे सपोर्ट नहीं करते. ऐसे में फिजिकल SIM अभी भी व्यावहारिक विकल्प बना हुआ है.

भविष्य किसका?

विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाला समय eSIM का हो सकता है. फोन को पतला और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए कंपनियां SIM ट्रे हटाकर जगह बचा सकती हैं जिससे बैटरी या अन्य कंपोनेंट्स के लिए अधिक स्पेस मिल सके.

फिलहाल फिजिकल SIM का उपयोग व्यापक है लेकिन डिजिटल कनेक्टिविटी की दिशा में दुनिया तेजी से बढ़ रही है. 2026 और उसके बाद eSIM धीरे-धीरे नया मानक बन सकता है.

Published at : 22 Feb 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI ESIM Vs Physical SIM
