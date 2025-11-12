हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या मरने के बाद भी जिंदा रहता है आपका Instagram अकाउंट? जानिए वो 5 राज जो ज्यादातर लोग नहीं जानते

क्या मरने के बाद भी जिंदा रहता है आपका Instagram अकाउंट? जानिए वो 5 राज जो ज्यादातर लोग नहीं जानते

Instgaram Account: आज सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. हर खुशी, याद और पल अब Instagram पर कैद होता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 12 Nov 2025 04:06 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Instgaram Account: आज सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. हर खुशी, याद और पल अब Instagram पर कैद होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी दिन आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का क्या होगा? क्या वह हमेशा ऐसे ही बना रहेगा या डिलीट कर दिया जाएगा? शायद नहीं लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है. चलिए जानते हैं वो 5 बातें जो शायद आपने कभी नहीं सोची होंगी.

अकाउंट नहीं डिलीट होता बल्कि मेमोरियल बन जाता है

अगर किसी यूजर की मौत हो जाती है तो इंस्टाग्राम उसका अकाउंट तुरंत डिलीट नहीं करता. परिवार या दोस्त कंपनी को सूचित कर सकते हैं और अकाउंट को Memorialized Account बना सकते हैं. इसका मतलब है कि अकाउंट रहेगा लेकिन अब कोई उसमें लॉग इन नहीं कर पाएगा. प्रोफाइल तस्वीर और पोस्ट जस की तस रहेंगी ताकि लोग उस व्यक्ति को याद कर सकें.

प्रमाण देना जरूरी है

किसी यूजर के निधन के बाद उसका अकाउंट मेमोरियलाइज करने के लिए इंस्टाग्राम परिवार या करीबी से डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र या अखबार में छपी खबर जैसी आधिकारिक जानकारी मांगता है. इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई झूठी रिपोर्टिंग न करे.

डिलीट करने का भी है विकल्प

अगर परिवार चाहता है कि मृत व्यक्ति का अकाउंट पूरी तरह से हटा दिया जाए तो इंस्टाग्राम के Request to Remove Account फॉर्म के जरिए यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. इसमें अकाउंट से जुड़ी पहचान, रिश्ता और कानूनी दस्तावेज जमा करने होते हैं.

कोई लॉग इन नहीं कर सकता

मेमोरियल अकाउंट बनने के बाद किसी को भी उसमें लॉग इन करने या पासवर्ड बदलने की अनुमति नहीं होती. यह सुरक्षा कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति मृतक के नाम से पोस्ट या मैसेज न भेज सके.

डिजिटल यादों की दुनिया

ऐसे अकाउंट को देखकर लोग उस व्यक्ति की पुरानी यादों, पोस्ट और तस्वीरों से जुड़ सकते हैं. यह एक तरह से डिजिटल स्मारक बन जाता है जहां परिवार और दोस्त उसे याद करते हैं. इंसान भले इस दुनिया से चला जाए लेकिन उसका इंस्टाग्राम अकाउंट उसकी यादों को हमेशा ज़िंदा रखता है. सोशल मीडिया सिर्फ कनेक्ट करने का जरिया नहीं रहा अब यह यादों का डिजिटल टाइम कैप्सूल बन चुका है.

Published at : 12 Nov 2025 04:04 PM (IST)
