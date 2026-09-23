फोन में 2 SIM लगाने से Battery ज्यादा खत्म होती है? 5G यूजर्स जरूर जानें

आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन में Dual SIM का सपोर्ट मिलता है. कई लोग एक SIM को कॉलिंग के लिए और दूसरी को डेटा या काम से जुड़े नंबर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या फोन में दो SIM लगाने से बैटरी तेजी से खत्म होती है? खासकर जब दोनों SIM 5G नेटवर्क पर हों तो क्या इसका असर और ज्यादा बढ़ जाता है? आइए समझते हैं.

दरअसल, Dual SIM इस्तेमाल करने पर बैटरी की खपत कुछ हद तक बढ़ सकती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दो SIM लगाने से फोन की बैटरी अचानक बहुत तेजी से खत्म होने लगेगी. असल असर इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों SIM किस तरह के नेटवर्क से कनेक्ट हैं और उस समय नेटवर्क कितना मजबूत है.

Dual SIM फोन को दोनों नेटवर्क के साथ संपर्क बनाए रखना पड़ सकता है. फोन लगातार नेटवर्क की उपलब्धता, सिग्नल और कनेक्शन को मैनेज करता रहता है. इस प्रोसेस में Single SIM के मुकाबले में थोड़ी एक्सट्रा पावर खर्च होती है.

5G में क्यों बढ़ सकता है Battery Drain?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5G नेटवर्क की स्पीड ज्यादा है लेकिन कमजोर 5G सिग्नल की कंडिशन में फोन को नेटवर्क बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. अगर आपके इलाके में 5G सिग्नल लगातार मजबूत नहीं है और फोन बार-बार 5G, 4G या दूसरे नेटवर्क के बीच स्विच कर रहा है तो बैटरी पर ज्यादा असर पड़ता है.

Dual SIM में अगर दोनों कनेक्शन एक्टिव हैं और उनमें से किसी एक का सिग्नल कमजोर है तो फोन को नेटवर्क सर्च करने और कनेक्शन बनाए रखने के लिए एक्सट्रा बैटरी खर्च करनी पड़ती है. इसलिए 5G इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को इसका असर ज्यादा महसूस हो सकता है.

सबसे ज्यादा Battery कब खर्च होती है?

सिर्फ दो SIM होना ही Battery Drain की सबसे बड़ी वजह नहीं है. कमजोर नेटवर्क, लगातार मोबाइल डेटा का इस्तेमाल, 5G पर ज्यादा समय तक डाउनलोडिंग या वीडियो स्ट्रीमिंग और फोन का बार-बार नेटवर्क बदलना बैटरी पर ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं. जैसे अगर एक SIM का सिग्नल बेहद कमजोर है तो फोन लगातार बेहतर नेटवर्क खोज सकता है. ऐसी कंडिशन में Dual SIM का एक्सट्रा पावर इस्तेमाल ज्यादा दिखाई देता है.

क्या एक SIM बंद करने से Battery बचेगी?

अगर आपको दूसरी SIM की जरूरत नहीं है और वह लगातार कमजोर नेटवर्क पर है तो उसे अस्थायी रूप से बंद करने से कुछ बैटरी बच सकती है. ज्यादातर Android फोन में SIM Manager या SIM Settings के जरिए किसी एक SIM को Disable करने का ऑप्शन मिल जाता है.

हालांकि, मजबूत नेटवर्क वाले इलाके में दो SIM इस्तेमाल करने पर बैटरी का अंतर आमतौर पर बहुत बड़ा नहीं होता. इसलिए केवल Battery बचाने के लिए हमेशा दूसरी SIM बंद रखना जरूरी नहीं है.

5G यूजर्स क्या करें?

अगर Battery तेजी से खत्म हो रही है तो सबसे पहले देखें कि फोन को लगातार कमजोर 5G सिग्नल तो नहीं मिल रहा है. जरूरत पड़ने पर नेटवर्क सेटिंग में 4G/LTE को प्राथमिकता देने से कुछ कंडिशन में बैटरी की खपत कम हो जाती है. इसके अलावा जिस SIM की जरूरत नहीं है, उसे बंद किया जा सकता है. बेकार का Mobile Data, Location और Background Activity को कंट्रोल करना भी मददगार साबित हो सकता है.

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