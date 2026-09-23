गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन में 2 SIM लगाने से Battery ज्यादा खत्म होती है? 5G यूजर्स जरूर जानें

फोन में 2 SIM लगाने से Battery ज्यादा खत्म होती है? 5G यूजर्स जरूर जानें

क्या फोन में 2 SIM इस्तेमाल करने से बैटरी तेजी से खत्म होती है? जानिए Dual SIM और 5G का बैटरी पर कितना असर पड़ता है और किन सेटिंग्स से बचा सकते है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 23 Sep 2026 09:47 AM (IST)
Preferred Sources

आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन में Dual SIM का सपोर्ट मिलता है. कई लोग एक SIM को कॉलिंग के लिए और दूसरी को डेटा या काम से जुड़े नंबर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या फोन में दो SIM लगाने से बैटरी तेजी से खत्म होती है? खासकर जब दोनों SIM 5G नेटवर्क पर हों तो क्या इसका असर और ज्यादा बढ़ जाता है? आइए समझते हैं.

दरअसल, Dual SIM इस्तेमाल करने पर बैटरी की खपत कुछ हद तक बढ़ सकती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दो SIM लगाने से फोन की बैटरी अचानक बहुत तेजी से खत्म होने लगेगी. असल असर इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों SIM किस तरह के नेटवर्क से कनेक्ट हैं और उस समय नेटवर्क कितना मजबूत है.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
IP Address से कैसे जुड़ती है आपकी Online दुनिया? जानें पूरी टेक्नोलॉजी
IP Address से कैसे जुड़ती है आपकी Online दुनिया? जानें पूरी टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
मोबाइल हॉटस्पॉट कितना सुरक्षित, जानें किन गलतियों से हो सकता है नुकसान?
मोबाइल हॉटस्पॉट कितना सुरक्षित, जानें किन गलतियों से हो सकता है नुकसान?
टेक्नोलॉजी
Amazon पर AI की Shopping बंद, Meta Muse की एंट्री ब्लॉक; जानें क्यों?
Amazon पर AI की Shopping बंद, Meta Muse की एंट्री ब्लॉक; जानें क्यों?
टेक्नोलॉजी
बजट से परफॉर्मेंस तक, Students के लिए 2026 के टॉप Laptop Options
बजट से परफॉर्मेंस तक, Students के लिए 2026 के टॉप Laptop Options

Dual SIM फोन को दोनों नेटवर्क के साथ संपर्क बनाए रखना पड़ सकता है. फोन लगातार नेटवर्क की उपलब्धता, सिग्नल और कनेक्शन को मैनेज करता रहता है. इस प्रोसेस में Single SIM के मुकाबले में थोड़ी एक्सट्रा पावर खर्च होती है.

5G में क्यों बढ़ सकता है Battery Drain?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5G नेटवर्क की स्पीड ज्यादा है लेकिन कमजोर 5G सिग्नल की कंडिशन में फोन को नेटवर्क बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. अगर आपके इलाके में 5G सिग्नल लगातार मजबूत नहीं है और फोन बार-बार 5G, 4G या दूसरे नेटवर्क के बीच स्विच कर रहा है तो बैटरी पर ज्यादा असर पड़ता है.

Dual SIM में अगर दोनों कनेक्शन एक्टिव हैं और उनमें से किसी एक का सिग्नल कमजोर है तो फोन को नेटवर्क सर्च करने और कनेक्शन बनाए रखने के लिए एक्सट्रा बैटरी खर्च करनी पड़ती है. इसलिए 5G इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को इसका असर ज्यादा महसूस हो सकता है.

यह भी पढ़ें: फोन में भी हो रही नेटवर्क की समस्या? बिना SIM बदले हो जाएगा काम

सबसे ज्यादा Battery कब खर्च होती है?

सिर्फ दो SIM होना ही Battery Drain की सबसे बड़ी वजह नहीं है. कमजोर नेटवर्क, लगातार मोबाइल डेटा का इस्तेमाल, 5G पर ज्यादा समय तक डाउनलोडिंग या वीडियो स्ट्रीमिंग और फोन का बार-बार नेटवर्क बदलना बैटरी पर ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं. जैसे अगर एक SIM का सिग्नल बेहद कमजोर है तो फोन लगातार बेहतर नेटवर्क खोज सकता है. ऐसी कंडिशन में Dual SIM का एक्सट्रा पावर इस्तेमाल ज्यादा दिखाई देता है.

क्या एक SIM बंद करने से Battery बचेगी?

अगर आपको दूसरी SIM की जरूरत नहीं है और वह लगातार कमजोर नेटवर्क पर है तो उसे अस्थायी रूप से बंद करने से कुछ बैटरी बच सकती है. ज्यादातर Android फोन में SIM Manager या SIM Settings के जरिए किसी एक SIM को Disable करने का ऑप्शन मिल जाता है.

हालांकि, मजबूत नेटवर्क वाले इलाके में दो SIM इस्तेमाल करने पर बैटरी का अंतर आमतौर पर बहुत बड़ा नहीं होता. इसलिए केवल Battery बचाने के लिए हमेशा दूसरी SIM बंद रखना जरूरी नहीं है.

5G यूजर्स क्या करें?

अगर Battery तेजी से खत्म हो रही है तो सबसे पहले देखें कि फोन को लगातार कमजोर 5G सिग्नल तो नहीं मिल रहा है. जरूरत पड़ने पर नेटवर्क सेटिंग में 4G/LTE को प्राथमिकता देने से कुछ कंडिशन में बैटरी की खपत कम हो जाती है. इसके अलावा जिस SIM की जरूरत नहीं है, उसे बंद किया जा सकता है. बेकार का Mobile Data, Location और Background Activity को कंट्रोल करना भी मददगार साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

Noise Cancelling Headphones यूज करने से पहले जानें सच्चाई! नहीं तो पड़ेगा पछताना

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
SIM TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
IP Address से कैसे जुड़ती है आपकी Online दुनिया? जानें पूरी टेक्नोलॉजी
IP Address से कैसे जुड़ती है आपकी Online दुनिया? जानें पूरी टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
मोबाइल हॉटस्पॉट कितना सुरक्षित, जानें किन गलतियों से हो सकता है नुकसान?
मोबाइल हॉटस्पॉट कितना सुरक्षित, जानें किन गलतियों से हो सकता है नुकसान?
टेक्नोलॉजी
Amazon पर AI की Shopping बंद, Meta Muse की एंट्री ब्लॉक; जानें क्यों?
Amazon पर AI की Shopping बंद, Meta Muse की एंट्री ब्लॉक; जानें क्यों?
टेक्नोलॉजी
बजट से परफॉर्मेंस तक, Students के लिए 2026 के टॉप Laptop Options
बजट से परफॉर्मेंस तक, Students के लिए 2026 के टॉप Laptop Options
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP के सौरव दास को क्यों आया गुस्सा? बोले- 'पता चला है कि दिल्ली पुलिस...'
CJP के सौरव दास को क्यों आया गुस्सा? बोले- 'पता चला है कि दिल्ली पुलिस...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
OP राजभर की सियासी दुश्मन के खिलाफ AIMIM, सुभासपा चीफ देंगे साथ? ये है पूरा मामला
OP राजभर की सियासी दुश्मन के खिलाफ AIMIM, सुभासपा चीफ देंगे साथ? ये है पूरा मामला
इंडिया
SIR पर खुलासे से सियासी बवाल, प्रशांत भूषण बोले- ज्ञानेश कुमार को हटाएं
SIR पर खुलासे से सियासी बवाल, प्रशांत भूषण बोले- ज्ञानेश कुमार को हटाएं
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने भारत से टी20 सीरीज के लिए किया टीम का एलान, एक साल बाद वापस आया खूंखार गेंदबाज
न्यूजीलैंड ने भारत से टी20 सीरीज के लिए किया टीम का एलान, एक साल बाद वापस आया खूंखार गेंदबाज
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
विश्व
आज अमेरिकी दौरे पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, व्हाइट हाउस में होगा डिनर, जानें शेड्यूल
आज अमेरिकी दौरे पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, व्हाइट हाउस में होगा डिनर, जानें शेड्यूल
जम्मू और कश्मीर
BJP विधायक विजय शर्मा का लापता बेटा दिल्ली में मिला, 3 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश
BJP विधायक विजय शर्मा का लापता बेटा दिल्ली में मिला, 3 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश
Home Tips
Kitchen Cloth Smell: रसोई के कपड़े से बदबू नहीं जा रही, काम करेगा ये तरीका
रसोई के कपड़े से बदबू नहीं जा रही, काम करेगा ये तरीका
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget