Diwali 2025 पर अपनों को दे सकते हैं ये कूल और किफायती गैजेट्स, पहला वाला तो सबको आता है पसंद

Diwali 2025 Gifting Ideas: अगर आप इस दिवाली अपने दोस्तों या परिवार को कुछ खास गिफ्ट देना चाहते हैं तो महंगे गिफ्ट्स पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है. हम लाए हैं कुछ ऐसे शानदार और बजट-फ्रेंडली गैजेट्स की लिस्ट जो न सिर्फ काम के हैं बल्कि बेहद ट्रेंडी भी हैं. सबसे अच्छी बात ये सभी Amazon पर आसानी से मिल जाते हैं.

Power Bank

अगर आपके घर में कोई iPhone यूज़र है तो यह गिफ्ट उनके बहुत काम आएगा. 5000mAh की Powerbank यूजर के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है जिसे दिवाली पर गिफ्ट के तौर पर दिया जा सके. मार्केट में एक मैग्नेटिक पावर बैंक भी मौजूद है जो सीधे iPhone की बैक पर चिपक जाती है और वायरलेस चार्जिंग को बेहद आसान बना देती है. यह iPhone 12 से लेकर iPhone 15 सीरीज़ तक के मॉडल्स के साथ कम्पैटिबल है.

OnePlus Nord Buds 2R

1,399 रुपये की कीमत पर मिलने वाले ये ईयरबड्स शानदार साउंड क्वालिटी और दमदार बैटरी लाइफ का कॉम्बिनेशन हैं. 12.4mm ड्राइवर्स और 38 घंटे तक का प्लेबैक टाइम इन्हें ट्रैवल या म्यूजिक के शौकीनों के लिए एक शानदार विकल्प बनाते हैं. स्लीक डिजाइन और आरामदायक फिट के साथ ये बड्स किसी भी गैजेट लवर के चेहरे पर मुस्कान ला देंगे.

Apple AirTag

अगर आप ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो वास्तव में काम आए तो Apple AirTag एक सोच-समझा हुआ विकल्प है. इसे बच्चों, पालतू जानवरों या कार जैसी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. चोरी या खोने की चिंता करने वालों के लिए यह एक प्रैक्टिकल गिफ्ट साबित होगा. Amazon पर यह फिलहाल 2,799 रुपये की कीमत में उपलब्ध है.

Wireless Car Receiver

अगर आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य की कार में Android Auto या Apple CarPlay नहीं है तो वायरलेस कॉल रिसीवर डिवाइस उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. मार्केट में कई कंपनी मौजूद हैं जो यह डिवाइस बेचती हैं. यह वायरलेस कार रिसीवर कार को स्मार्ट फीचर्स से लैस कर देता है वो भी बिना ज्यादा खर्च किए. यह गिफ्ट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कार ड्राइविंग को मॉडर्न और आसान बनाना चाहते हैं.

