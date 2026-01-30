हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
साउंडबार के मजे लेने हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, कमरे में आएगी थियेटर जैसी आवाज, आज ही कर लें ये काम

साउंडबार के मजे लेने हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, कमरे में आएगी थियेटर जैसी आवाज, आज ही कर लें ये काम

चाहे आप स्ट्रीमिंग कर रहे हों या गेमिंग, साउंडबार की मदद से साउंड क्वालिटी शानदार हो जाती है. इसके लिए साउंडबार को सही जगह रखना और नियमित तौर पर अपडेट करना जरूरी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 30 Jan 2026 02:34 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

कई लोग अपने टीवी ऑडियो सेटअप में साउंडबार का यूज करते हैं. अगर इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो यह आपकी फेवरेट फिल्म, म्यूजिक और गेम्स की साउंड क्वालिटी को कई गुना बढ़ा देते हैं. लेकिन कई बार साउंडबार यूज करने के बावजूद ऑडियो क्वालिटी बेहतर नहीं हो पाती बास उतनी नहीं बन पाती, जितनी बननी चाहिए. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि साउंडबार का पूरा मजा लेने के आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

प्लेसमेंट

साउंडबार को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है. अगर आप इसे गलत जगह पर रख देंगे तो आपका ऑडियो एक्सपीरियंस खराब होना पक्का है. साउंडबार की सही जगह टीवी स्क्रीन के नीचे होती है और इसे एक फ्लैट और स्टेबल सरफेस पर रखना चाहिए. यह भी ध्यान रहे साउंडबार के वेंट्स को हवा लग रही है या नहीं. अगर साउंडबार के लिए ब्रीदिंग स्पेस नहीं बचता है तो यह ओवरहीट हो सकता है, जिससे परफॉर्मेंस खराब होती है.

ऑडियो सेटिंग

अपनी जरूरत और जगह के हिसाब से साउंडबार की ऑडियो सेटिंग को फाइन-ट्यून करना भी जरूरत है. नए साउंडबार फैक्ट्री प्रीसेट के साथ आते हैं. ये सेटिंग आपके कमरे और सेटअप के हिसाब से सेट नहीं होती है. इसलिए अपने कमरे और सेटअप आदि के हिसाब से सेटिंग को एडजस्ट कर लें. इसके साथ-साथ अपने टीवी की ऑडियो सेटिंग सेट करना भी न भूलें.

फर्मवेयर अपडेट

साउंडबार के फर्मवेयर को रेगुलरली अपडेट करना जरूरी है. फर्मवेयर अपडेट करने से बग्स दूर होने के साथ-साथ नए फीचर्स भी मिलते हैं और साउंड क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है. इससे आपका साउंडबार लंबे समय तक सही तरीके से फंक्शन करता रहता है. अगर आप मैनुअली अपडेट करना भूल जाते हैं तो ऑटो-अपडेट इनेबल कर लें.

Published at : 30 Jan 2026 02:34 PM (IST)
