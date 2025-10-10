Former Cisco CEO on AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनियाभर में चर्चा तेज है लेकिन पूर्व सिस्को सिस्टम्स (Cisco Systems) के सीईओ जॉन चैम्बर्स (John Chambers) ने इससे कहीं आगे की डरावनी चेतावनी दी है. उनका मानना है कि आने वाले वर्षों में AI न सिर्फ लाखों नौकरियां खत्म करेगा बल्कि Fortune 500 की आधी कंपनियां और उनके टॉप अधिकारियों का अस्तित्व भी मिटा देगा.

50% Fortune 500 कंपनियां होंगी खत्म

एक इंटरव्यू में चैम्बर्स ने कहा, “आप जल्द ही देखेंगे कि Fortune 500 की 50% कंपनियां और उनके 50% टॉप एक्जिक्यूटिव्स गायब हो जाएंगे.” उन्होंने बताया कि यह बदलाव उस इंटरनेट युग से भी बड़ा और तेज़ होगा जिसने 1990 के दशक के आखिर में पूरी दुनिया को बदल दिया था. चैम्बर्स, जिन्होंने सिस्को को इंटरनेट बूम और उसके बाद आई मंदी के दौर से निकाला था, का कहना है कि AI उस दौर से पाँच गुना तेज़ चल रहा है और उसके परिणाम तीन गुना बड़े होंगे.

AI युग में टिके रहना हर कंपनी के लिए चुनौती

चैम्बर्स ने चेतावनी दी कि इतनी तेज़ रफ्तार के कारण अब कंपनियों के बीच “जीतने और मिटने” की दौड़ शुरू हो चुकी है. उन्होंने कहा, “हां, हादसे होंगे उनके लिए जो तकनीक को प्रतिस्पर्धात्मक ताकत में नहीं बदल पाएंगे.” उनका मानना है कि जिन लोगों में तेजी से सीखने और बदलने की क्षमता नहीं होगी उनकी कंपनियां धीरे-धीरे बाजार से गायब हो जाएंगी.

AI इंटरनेट से पांच गुना तेज़ है

नौकरी के मोर्चे पर भी चैम्बर्स का बयान झटका देने वाला है. उन्होंने कहा, “अगर मैं सही हूं और AI इंटरनेट से पाँच गुना तेज़ बढ़ रहा है तो हम नौकरियां उस गति से खत्म करेंगे जितनी तेजी से नई नौकरियाँ बना नहीं पाएंगे.” उनका कहना है कि आने वाले कुछ सालों में एक ऐसा दौर आएगा जब नौकरियां कम होंगी और लोगों को दोबारा प्रशिक्षित करने में वक्त लगेगा. “यह एक सूखा काल होगा, जब हमें लाखों लोगों को नए कौशल सिखाने की जरूरत पड़ेगी,” उन्होंने कहा.

