हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसीलिंग फैन की स्पीड हो गई कम? नया खरीदने से पहले कर लें ये काम

सीलिंग फैन की स्पीड हो गई कम? नया खरीदने से पहले कर लें ये काम

Ceiling Fan Speed Issue: गर्मी में सीलिंग फैन सबसे जरूरी चीजों में से एक बन जाता है, लेकिन कई कारणों से इसकी स्पीड स्लो हो जाती है. ऐसा होने पर कुछ आसान तरीकों से इसे ठीक किया जा सकता है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 12 Jun 2026 08:36 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सूखे बेयरिंग के लिए तेल डालें, घिसे होने पर तुरंत बदलवाएं।

Ceiling Fan Speed Issue: गर्मी के मौसम में अगर सीलिंग फैन काम करना बंद कर दे तो आफत आ जाती है. भले ही आप एसी और कूलर यूज करते हैं, लेकिन इन्हें पूरे दिन यूज करना काफी महंगा पड़ता है. अगर पावर कट है तो इन्वर्टर बैटरी से सीलिंग फैन ही चल सकता है. लगातार यूज के बाद कई बार ऐसा होता है कि पंखे की स्पीड कम हो जाती है. भले ही आपने रेगुलेटर पर हाईएस्ट स्पीड सेट कर दी है, लेकिन पंखा उतनी तेज स्पीड से चलता नहीं है. अगर आपका पंखा धीमा हो गया है तो उसे बदलने से पहले ये कुछ काम कर देख लेने चाहिए.

Capacitor को बदलें- अगर पंखे की स्पीड कम हो गई है और यह हवा नहीं दे रहा है तो कैपेसिटर में दिक्कत हो सकती है. यह छोटा-सा पार्ट पंखे को फुल स्पीड पर चलने में मदद करता है. पुराना होने पर जब इसमें खराबी आने लगती है तो पंखे की स्पीड कम हो जाती है. इसलिए कैपेसिटर को बदलकर देख लें. इसकी कीमत ज्यादा नहीं होती और यह किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पर मिल जाता है.

रेगुलेटर पर डालें नजर- ऐसा कम ही होता है पर कई बार रेगुलेटर में खराबी में पंखे की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती है. रेगुलेटर खराब होने पर पंखे को पूरी वॉल्टेज नहीं मिल पाती और यह बहुत धीमी गति से घूमने लगता है. इसलिए रेगुलेटर बदलकर देखें. अगर पंखा फिर से पूरी स्पीड में घूमने लगे तो समझ लें की रेगुलेटर में खराबी के कारण यह दिक्कत आ रही थी.

ब्लेड अलाइनमेंट- अगर पंखे की ब्लेड मुड़ गई है या इनका अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया है तो भी पंखा हवा देना बंद कर सकता है. ऐसा होने पर पंखे को घूमने के लिए ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, जो दूसरे पार्ट्स के लिए भी नुकसानदायक है. इसलिए ब्लेड की अलाइनमेंट को चेक करें. अगर ब्लेड मुड़ी हुई नजर आ रही है तो हाथ से ही इसे सीधा किया जा सकता है. साथ ही मैक्सिमम एयरफ्लो के लिए ब्लेड को साफ रखें. ब्लेड पर गंदगी जमने से ये भारी हो जाती है और इन्हें घूमाने के लिए मोटर पर ज्यादा लोड पड़ता है.

बीयरिंग की देखरेख भी है जरूरी- ज्यादातर सीलिंग फैन में दो बॉल बीयरिंग लगे होते हैं और इन्हें देखरेख की जरूरत पड़ती है. बीयरिंग सूखने पर पंखा आवाज करने लगता है और कई बार इसकी स्पीड भी कम हो जाती है. ऐसी स्थिति में बीयरिंग पर थोड़ा तेल या लूब्रिकेंट डालकर काम चलाया जा सकता है. अगर बीयरिंग बिल्कुल घिस चुके हैं तो किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर इन्हें रिप्लेस करवा लें.

ये भी पढ़ें-

Airtel Priority Postpaid का नाम अब Fast Lane हुआ, कंपनी बोली- बंद नहीं होगी सर्विस

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 12 Jun 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Ceiling Fan TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
सीलिंग फैन की स्पीड हो गई कम? नया खरीदने से पहले कर लें ये काम
सीलिंग फैन की स्पीड हो गई कम? नया खरीदने से पहले कर लें ये काम
टेक्नोलॉजी
बैटरी, आंखें और फोन, फुल ब्राइटनेस से तीनों को हो सकता है नुकसान, आज ही बदलें ये आदत
बैटरी, आंखें और फोन, फुल ब्राइटनेस से तीनों को हो सकता है नुकसान, आज ही बदलें ये आदत
टेक्नोलॉजी
Network Signal : नेटवर्क गायब होते ही जोर-जोर से चिल्लाने से क्या फोन पकड़ लेता है सिग्नल? जानिए सच
नेटवर्क गायब होते ही जोर-जोर से चिल्लाने से क्या फोन पकड़ लेता है सिग्नल? जानिए सच
टेक्नोलॉजी
iOS 27 Beta हुआ जारी! जानिए कैसे करें डाउनलोड, और किन चीजों का रखना है ध्यान?
iOS 27 Beta हुआ जारी! जानिए कैसे करें डाउनलोड, और किन चीजों का रखना है ध्यान?
Advertisement

वीडियोज

sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एलन मस्क की कंपनियों पर हमला करेगा ईरान, सेट कर दी टारगेट लिस्ट, क्या करेंगे ट्रंप?
एलन मस्क की कंपनियों पर हमला करेगा ईरान, सेट कर दी टारगेट लिस्ट, क्या करेंगे ट्रंप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027 का मुद्दा होगी अयोध्या? सपा-बीजेपी में अभी टक्कर शुरू, कांग्रेस ने भी मिलाया सुर
UP चुनाव 2027 का मुद्दा होगी अयोध्या? सपा-बीजेपी में अभी टक्कर शुरू, कांग्रेस ने भी मिलाया सुर
इंडिया
Hyderabad Actress Death: 'मांग पूरी नहीं की तो पब्लिक कर देंगे मटीरियल...', एक्ट्रेस की मौत से सनसनी! परिवार बोला- धमकियों से थी परेशान
'मांग पूरी नहीं की तो पब्लिक कर देंगे मटीरियल...', एक्ट्रेस की मौत से सनसनी! परिवार बोला- धमकियों से थी परेशान
फ़ुटबॉल
फुटबॉल में रेफरी क्यों दिखाता है रेड कार्ड? FIFA World Cup के पहले ही मैच में बवाल
फुटबॉल में रेफरी क्यों दिखाता है रेड कार्ड? FIFA World Cup के पहले ही मैच में बवाल
बॉलीवुड
Peddi BO Day 8: 'पेद्दी' की कमाई को 8वें दिन लगा बड़ा झटका, लेकिन 7 करोड़ और कमाते ही कर देगी बड़ कमाल
'पेद्दी' की कमाई को 8वें दिन लगा बड़ा झटका, लेकिन 7 करोड़ और कमाते ही कर देगी बड़ कमाल
दिल्ली NCR
अगले 6 दिन मजे दिला देगा मौसम! दिल्ली-NCR में गरज-चमक और बारिश ने दिलाई मिली राहत, जान लें मानसून की तारीख
अगले 6 दिन मजे दिला देगा मौसम! दिल्ली-NCR में गरज-चमक और बारिश ने दिलाई मिली राहत, मानसून की तारीख
यूटिलिटी
Government Scheme: बेटियों के लिए वरदान है ये योजना, 21 साल की उम्र में मिलेगा 72 लाख का बंपर फंड, जानें नियम
Government Scheme: बेटियों के लिए वरदान है ये योजना, 21 साल की उम्र में मिलेगा 72 लाख का बंपर फंड, जानें नियम
शिक्षा
एनआईटी में बीटेक की पढ़ाई पर कितना होगा खर्च? जानिए 1 साल से 4 साल तक की पूरी फीस
एनआईटी में बीटेक की पढ़ाई पर कितना होगा खर्च? जानिए 1 साल से 4 साल तक की पूरी फीस
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget