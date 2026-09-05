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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज भारत-पाक मैच में टूटेंगे 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड, स्मृति-हरमनप्रीत रचेंगी इतिहास

आज भारत-पाक मैच में टूटेंगे 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड, स्मृति-हरमनप्रीत रचेंगी इतिहास

India vs Pakistan Asia Cup 2026: आज भारत और पाकिस्तान महिला एशिया कप 2026 में टक्कर होगी. इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी 5 बड़े रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर सकते हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 05 Sep 2026 02:42 PM (IST)
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महिला एशिया कप 2026 में भारत और पाकिस्तान का मैच आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा. टीम इंडिया अपने दोनों मैच जीतकर आ रही है और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है. दूसरी ओर पाकिस्तान भी आज भारत को हराकर अंतिम-4 में जगह पक्की करना चाहेगा.

स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर से लेकर नशरा संधू और कप्तान फातिमा सना जैसे खिलाड़ियों पर सबकी नजरें टिकी होंगी. थाईलैंड के खिलाफ मैच में तो नशरा ने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 6 रन दिए थे. यह भारत-पाक मुकाबला रिकॉर्ड्स की बारिश कर सकता है, क्योंकि खासतौर पर भारतीय खिलाड़ी की सारे कीर्तिमान बनाने की दहलीज पर खड़े हैं.

टी20 में सबसे ज्यादा रन

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के नाम है, जिन्होंने 4758 रन बनाए. स्मृति मंधाना अब तक 4681 रन बना चुकी हैं और उन्हें सूजी बेट्स का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 78 रनों की जरूरत है.

  • 4758 रन - सूजी बेट्स
  • 4681 रन - स्मृति मंधाना 

टी20 में सबसे ज्यादा छक्के (भारत के लिए)

टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का भारतीय रिकॉर्ड पहले ही स्मृति मंधाना अपने नाम कर चुकी हैं. उनके नाम 95 सिक्स हैं. मंधाना पाकिस्तान के खिलाफ 6 सिक्स और लगा देती हैं तो महिला अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाली भारत की पहली बल्लेबाज बन जाएंगी.

  • 95 सिक्स - स्मृति मंधाना
  • 89 सिक्स - हरमनप्रीत कौर

यह भी पढ़ें: 13 छक्के और 7 चौके, जब अभिषेक शर्मा ने बनाया टी20 इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन

टी20 में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज मिताली राज हैं. उन्होंने 315 रन बनाए थे. स्मृति मंधाना यह रिकॉर्ड ध्वस्त करने से केवल 9 रन दूर हैं, उनके नाम अभी पाकिस्तान के खिलाफ 307 रन हैं. स्मृति पहले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मिताली राज के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी हैं.

  • 315 रन - मिताली राज
  • 307 रन - स्मृति मंधाना

बतौर कप्तान 150वां मैच

हरमनप्रीत कौर आज मैदान पर उतरते ही इतिहास रचने वाली हैं. वो दुनिया की ऐसी पहली कप्तान बनने जा रही हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टी20 में बतौर कप्तान 150 मैच खेले हों. यह कप्तान के रूप में हरमनप्रीत कौर का 150वां मैच होगा.

शेफाली वर्मा भी रचेंगी इतिहास

महिला अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में अब तक सिर्फ स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने ही 3000 रनों का आंकड़ा पार किया है. शेफाली वर्मा इस मुकाम को हासिल करने से केवल 7 रन दूर हैं. शेफाली ने अब तक 2993 रन बना लिए हैं.

  • 4681 रन - स्मृति मंधाना
  • 4231 रन - हरमनप्रीत कौर
  • 2993 रन - शेफाली वर्मा

यह भी पढ़ें:

वैभव सूर्यवंशी बहुत स्मार्ट..., दलीप ट्रॉफी फाइनल से पहले ईशान किशन ने क्यों कहा ऐसा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 05 Sep 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan स्मृति मंधाना Women Asia Cup Asia Cup 2026
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