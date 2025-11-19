हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या इंसान जी पाएंगे 150 साल? चीन की नई लॉन्गेविटी पिल ने दुनिया में मचा दी सनसनी, सच जानकर दंग रह जाएंगे!

क्या इंसान जी पाएंगे 150 साल? चीन की नई लॉन्गेविटी पिल ने दुनिया में मचा दी सनसनी, सच जानकर दंग रह जाएंगे!

China Longevity Pill: दुनिया भर में जिज्ञासा और शक दोनों को बढ़ाने वाली एक नई रिपोर्ट चीन से सामने आई है. शेनझेन स्थित एक बायोटेक कंपनी ने दावा किया है कि भविष्य में इंसान 150 साल तक जी पाएंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 19 Nov 2025 04:51 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

China Longevity Pill: दुनिया भर में जिज्ञासा और शक दोनों को बढ़ाने वाली एक नई रिपोर्ट चीन से सामने आई है. शेनझेन स्थित एक बायोटेक कंपनी ने दावा किया है कि भविष्य में इंसान 150 साल तक जी पाएंगे. Lonvi Biosciences नाम की इस कंपनी का यह बड़ा बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया में औसत मानव आयु 65 से 70 साल के बीच है.

लॉन्गेविटी पिल क्या है और यह कैसे काम करती है?

कंपनी का कहना है कि उसने एक खास तरह की लॉन्गेविटी पिल बनाई है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर शरीर के जीवनकाल को बढ़ा सकती है. यह दवा शरीर की उन पुरानी और निष्क्रिय हो चुकी कोशिकाओं को निशाना बनाती है जिन्हें वैज्ञानिक “जॉम्बी सेल” कहते हैं. ये कोशिकाएं खुद तो विभाजित नहीं होतीं लेकिन शरीर में लगातार सूजन और कई उम्र-संबंधी समस्याओं का कारण बनती रहती हैं. दुनिया भर में वैज्ञानिक ऐसी कोशिकाओं को बेअसर करने के तरीकों पर रिसर्च कर रहे हैं.

इस दवा का मुख्य तत्व Procyanidin C1 (PCC1) बताया गया है जो अंगूर के बीजों से प्राप्त एक प्राकृतिक यौगिक है. कंपनी का दावा है कि लैब में किए गए माउस एक्सपेरिमेंट में इसके बेहद चौंकाने वाले नतीजे मिले हैं.

माउस पर एक्सपेरिमेंट के परिणाम क्या बताते हैं?

रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन चूहों को यह दवा दी गई उनकी कुल आयु लगभग 9.4% बढ़ गई. इतना ही नहीं, इलाज शुरू होने के बाद उनकी बची हुई जीवन संभावना में 64% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. Lonvi Biosciences का कहना है कि ये आंकड़े साबित करते हैं कि सही सेल-बेस्ड उपचार जीवनकाल को नाटकीय रूप से बढ़ा सकते हैं.

कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ल्यू क़िंगहुआ ने The New York Times से कहा कि इंसान का 150 साल तक जी पाना पूरी तरह संभव है और आने वाले कुछ वर्षों में इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिल सकती है.

चीन में क्यों बढ़ रही है लंबी उम्र की खोज?

साल 2024 में चीन की औसत आयु 79 साल हो गई जो विश्व औसत से लगभग 5 साल अधिक है. बढ़ती रिसर्च, सरकारी रुचि और निजी निवेश ने चीन में लॉन्गेविटी साइंस की तरफ लोगों का ध्यान खींचा है.

शंघाई के एक लॉन्गेविटी स्टार्टअप Time Pie के को-फाउंडर, गैन यू का कहना है कि चीन में इस विषय को लेकर एक बड़ा बदलाव आया है. उन्होंने कहा पहले चीन में कोई लंबी उम्र पर बात नहीं करता था. यह अमरीका के अमीर लोगों की दिलचस्पी माना जाता था लेकिन अब कई चीनी नागरिक खुद इसमें निवेश कर रहे हैं.”

लेकिन क्या यह दावा सच माना जाए?

जहां कंपनी का दावा उम्मीद जगाता है, वहीं वैज्ञानिक समुदाय इस पर सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि चूहों पर हुए सफल परीक्षण सिर्फ शुरुआती संकेत हैं. इस दवा की सुरक्षा और असर को लेकर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले विस्तृत और लंबी अवधि के मानव परीक्षण जरूरी हैं.

यह भी पढ़ें:

TECH EXPLAINED: क्या होता है IMEI नंबर? जानिए कैसे इससे ट्रैक हो जाता है डिवाइस और क्यों सरकार ने सख्त कर दिए इसके नियम

Published at : 19 Nov 2025 04:51 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI China Longevity Pill
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में अमूल्य योगदान के लिए थैंक्यू...', रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर कसा तंज
'बिहार में अमूल्य योगदान के लिए थैंक्यू', रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर कसा तंज
क्रिकेट
Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
बॉलीवुड
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने रोमांटिक अंदाज में विश किया बर्थडे
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को वीर पहाड़िया ने यूं विश किया बर्थडे
Advertisement

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में अमूल्य योगदान के लिए थैंक्यू...', रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर कसा तंज
'बिहार में अमूल्य योगदान के लिए थैंक्यू', रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर कसा तंज
क्रिकेट
Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
बॉलीवुड
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने रोमांटिक अंदाज में विश किया बर्थडे
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को वीर पहाड़िया ने यूं विश किया बर्थडे
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में नहीं आया किसान निधि का पैसा, ये काम कर सकते हैं आप
क्या आपके खाते में नहीं आया किसान निधि का पैसा, ये काम कर सकते हैं आप
ट्रेंडिंग
Viral News: नारायण मूर्ति ने फिर से अलापा 72 घंटे वाला राग! बताया चीन का 9,9,6 वाला फॉर्मूला- यूजर्स ने लगा दी क्लास
नारायण मूर्ति ने फिर से अलापा 72 घंटे वाला राग! बताया चीन का 9,9,6 वाला फॉर्मूला- यूजर्स ने लगा दी क्लास
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget