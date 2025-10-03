हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीJio और Airtel की बढ़ गई टेंशन! BSNL ने पूरे देश में शुरू की ये नई सेवा, जानिए कैसे लोगों को मिलेगा फायदा

BSNL eSIM: भारत सरकार की दूरसंचार कंपनी BSNL ने देशभर में eSIM सेवाओं की शुरुआत कर दी है. इसके लिए BSNL ने टाटा कम्युनिकेशंस के Move प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 03 Oct 2025 11:34 AM (IST)
Preferred Sources

BSNL eSIM: भारत सरकार की दूरसंचार कंपनी BSNL ने देशभर में eSIM सेवाओं की शुरुआत कर दी है. इसके लिए BSNL ने टाटा कम्युनिकेशंस के Move प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है. इस कदम का उद्देश्य भारत की डिजिटल संरचना को और मजबूत करना और ग्राहकों को अधिक सुरक्षित व आसान मोबाइल कनेक्टिविटी का अनुभव देना है.

अब नहीं पड़ेगी फिजिकल सिम की ज़रूरत

eSIM तकनीक की मदद से BSNL यूज़र्स अब 2G, 3G और 4G नेटवर्क को बिना फिजिकल सिम लगाए केवल एक QR कोड स्कैन करके एक्टिवेट कर सकेंगे. डुअल सिम स्मार्टफोन रखने वाले यूज़र्स एक ही डिवाइस में फिजिकल सिम और eSIM दोनों का इस्तेमाल कर पाएंगे. इसके साथ ही जो लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करते हैं उनके लिए यह फीचर खास लाभकारी होगा, क्योंकि वे विदेश में लोकल ऑपरेटर का नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए भी अपना BSNL नंबर सक्रिय रख पाएंगे.

टाटा कम्युनिकेशंस का Move प्लेटफॉर्म

इस सेवा को सफल बनाने के लिए BSNL ने टाटा कम्युनिकेशंस के GSMA अनुमोदित सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म Move का उपयोग किया है. यह प्लेटफॉर्म BSNL को लाखों ग्राहकों के लिए बड़े पैमाने पर eSIM सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध कराने में मदद करेगा.

डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम

BSNL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ए. रॉबर्ट रवि ने कहा कि यह लॉन्च भारत की टेलीकॉम क्षमताओं को नई दिशा देगा. टाटा कम्युनिकेशंस की विशेषज्ञता के साथ BSNL अब अपने ग्राहकों को अधिक लचीलापन, सुरक्षा और कुशल मोबाइल सेवाएं प्रदान कर सकेगा. यह पहल भारत के डिजिटल आत्मनिर्भरता मिशन को भी मजबूती देती है.

BSNL के हालिया विस्तार कदम

2024–25 में BSNL लगातार अपनी सेवाओं को विस्तार देने में सक्रिय रहा है. अगस्त 2025 में कंपनी ने दिल्ली में 4G सेवाओं की शुरुआत की. इसी दौरान, डाक विभाग (India Post) के साथ एक साल का करार किया गया जिसके तहत देशभर के 1.65 लाख पोस्ट ऑफिस अब BSNL की सिम और रिचार्ज सेवाएं बेच पाएंगे.

इसके अलावा BSNL ने पहले तमिलनाडु में eSIM सेवा शुरू की थी जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराया गया है. इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से BSNL का पूरी तरह से स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च किया जिसमें लगभग 97,500 नए मोबाइल टावर घरेलू तकनीक से स्थापित किए गए.

ग्राहकों को मिलेगा ज्यादा फायदा

eSIM तकनीक से BSNL यूज़र्स को अब ज्यादा लचीलापन, सुरक्षा और इंटरनेशनल रोमिंग की सुविधा मिलेगी. यह लॉन्च BSNL के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है जो उसे निजी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा और डिजिटल युग में उसकी पकड़ को मजबूत करेगा.

Published at : 03 Oct 2025 11:33 AM (IST)
BSNL TECH NEWS HINDI BSNL ESIM
