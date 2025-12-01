ब्लैक फ्राइडे के दौरान लोगों ने की जमकर शॉपिंग, एआई टूल्स से उठाया बेस्ट डील का फायदा, देखें आंकड़े
इस बार ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान अमेरिका में लोगों ने जमकर शॉपिंग की है. स्टोर्स पर जाने की बजाय लोगों ने घर बैठे एआई टूल्स से बेस्ट डील का पता लगाकर सामान खरीदा है.
इस बार ब्लैक फ्राइडे के दौरान अमेरिका में लोगों ने एआई शॉपिंग टूल्स का जमकर इस्तेमाल किया है. भीड़भाड़ के बीच स्टोर्स पर जाने की बजाय इस बार लोगों ने घर बैठकर प्राइस कंपेरिजन किया और जमकर डिस्काउंट का फायदा उठाया है. एडोबी एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार अमेरिका में लोगों ने ब्लैक फ्राइडे पर 11.8 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 9.1 प्रतिशत ज्यादा है. यह तब है, जब अमेरिका में बेरोजगारी दर चार सालों की उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और लोगों के पास खर्च करने के लिए कम पैसा है.
एआई टूल्स ने किया कमाल
एडोबी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार अमेरिकी रिटेल वेबसाइट्स पर एआई के कारण आने वाले ट्रैफिक में 805 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, जबकि अभी तक वॉलमार्ट और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों के एआई शॉपिंग टूल्स लॉन्च भी नहीं हुए हैं. इनके आने के बाद इस ट्रेंड में और मजबूती आने की उम्मीद है. ईमार्केटर नामक फर्म में एनालिस्ट सुजी डेविडकैनियन कहा कि अब लोग अपनी जरूरत के सामान को जल्दी पाने के लिए एआई टूल्स का यूज कर रहे हैं. गिफ्ट देना काफी तनाव भरा काम हो सकता है, लेकिन एआई मॉडल ने इस प्रोसेस को आसान और तेज बना दिया है.
एआई टूल्स के कारण दुनियाभर में खूब हुई बिक्री
अमेरिका की तरह बाकी देशों में शॉपिंग के लिए एआई का खूब इस्तेमाल हुआ है. लोगों ने डिस्काउंट पाने के लिए एआई टूल्स को खूब यूज किया है. सेल्सफोर्स की एक रिपोर्ट के मुताकि, इस साल एआई और एआई एजेंट्स ने ऑनलाइन सेल्स में 14.2 बिलियन डॉलर की शॉपिंग पर असर डाला है. इनमें से अधिकतर अकेले अमेरिका से आया है. इस बार अमेरिकियों ने भले ही पिछले साल की तुलना में अधिक खर्च किया है, लेकिन महंगाई के कारण वो कम सामान खरीद पाए हैं. पिछले साल उन्होंने इस साल की तुलना में कम कीमत पर ज्यादा सामान खरीदा था.
ये भी पढ़ें-
TECH EXPLAINED: सिम बाइंडिंग क्या है और इससे यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा? आसान भाषा में जानिए सब कुछ
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL