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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऐप्पल बनी सबसे ज्यादा फोन बेचने वाली कंपनी, गूगल ने भी लगाई बड़ी छलांग

ऐप्पल बनी सबसे ज्यादा फोन बेचने वाली कंपनी, गूगल ने भी लगाई बड़ी छलांग

Smartphone Sale: 2026 की पहली तिमाही में कुल 1.26 बिलियन फोन शिप किए गए. इनमें से 21 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ ऐप्पल सबसे आगे रही, वहीं गूगल और नथिंग ने बड़ी छलांग लगाई.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 14 Apr 2026 06:49 AM (IST)
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  • स्मार्टफोन मार्केट में सालाना आधार पर 6% की गिरावट आई।

Smartphone Sale: अमेरिकी कंपनी ऐप्पल स्मार्टफोन मार्केट की नई बादशाह बनी हुई है. साल की पहली तिमाही में ऐप्पल बिना किसी चुनौती के पहले स्थान पर काबिज है. बता दें कि 2025 के आखिर में ऐप्पल ने सैमसंग को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी का ताज हासिल किया था. वहीं पिक्सल लाइनअप की सफलता से गूगल ने भी बड़ी छलांग लगा ली है. अगर ओवरऑल मार्केट की बात की जाए तो सालाना आधार पर स्मार्टफोन मार्केट में 6 पर्सेंट की गिरावट दर्ज की गई है. आइए इस बारे में डिटेल से जानते हैं. 

पहली बार पहली तिमाही में पहले स्थान पर आई ऐप्पल

काउंटरप्वाइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल की पहली तिमाही में ऐप्पल पहले स्थान पर बनी हुई है. यह पहली बार है, जब कंपनी ने पहली तिमाही में पहला स्थान हासिल किया है. अभी ऐप्पल के पास 21 प्रतिशत मार्केट शेयर है और सैमसंग (20 प्रतिशत) से आगे बनी हुई है. ऐप्पल की कामयाबी के पीछे उसके लेटेस्ट आईफोन 17 सीरीज की सेल के साथ-साथ अग्रेसिव ट्रेड-इन ऑफर्स को भी वजह माना जा रहा है. दूसरी तरफ लॉन्च में देरी और एंट्री-लेवल सेगमेंट में कमजोर डिमांड से सैमसंग को बूस्ट नहीं मिल पाया और यह दूसरे स्थान पर खिसक गई.

Google ने लगा दी बड़ी छलांग

ऐप्पल को लेकर ये कयास पहले से थे कि कंपनी सबसे आगे निकलने वाली है, लेकिन गूगल की छलांग ने सबको चौंका दिया है. पिक्सल लाइनअप की डिमांड में आई बढ़ोतरी के चलते गूगल की सेल सालाना आधार पर 14 प्रतिशत बढ़ी है. एआई फीचर्स, कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी और क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के चलते लोग पिक्सल फोन खूब खरीद रहे हैं. हाल ही में लॉन्च हुए गूगल पिक्सल 10a को भी बायर्स की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.

शाओमी तीसरे स्थान पर 

इस साल की पहली तिमाही में 21 प्रतिशत के साथ ऐप्पल पहले, 20 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ सैमसंग दूसरे और 14 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ शाओमी तीसरे स्थान पर है. चौथे स्थान पर 11 प्रतिशत के ओप्पो (वनप्लस और रियलमी को मिलाकर) है. वहीं गूगल और नथिंग ने इस तिमाही सबसे बड़ी छलांग लगाई है. गूगल ने जहां 14 प्रतिशत ग्रोथ दर्ज की है, वहीं नथिंग ने 25 प्रतिशत ग्रोथ देखी है. रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से लेकर मार्च तक दुनियाभर में 1.26 बिलियन स्मार्टफोन शिप किए थे. यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 6 प्रतिशत (लगभग 7.5 करोड़) यूनिट कम है.

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Published at : 14 Apr 2026 06:49 AM (IST)
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