DSLR भी रह जाएगा पीछे, ऐप्पल कर रही है धांसू काम, आईफोन में देगी 200MP का कैमरा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





कैमरा के मामले आईफोन का कोई जवाब नहीं है और अब ऐप्पल इस लेवल को और ऊपर लेकर जाना चाहती है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल आईफोन के कैमरा रेजॉल्यूशन को और बढ़ाने पर विचार कर रही है और अगले कुछ सालों में यूजर्स को आईफोन में 200MP कैमरा देखने को मिल सकता है. हालांकि, स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए यह नया नहीं होगा और सैमसंग समेत कई कंपनियां पहले ही 200MP कैमरा वाले फोन लॉन्च कर चुकी हैं.

कब आएगा 200MP कैमरे वाला आईफोन?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2028 में आने वाले आईफोन 200MP कैमरा के साथ लॉन्च हो सकते हैं. अभी ऐप्पल अपने सभी आईफोन कैमरा में 48MP लेंस को स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है. मेगापिक्सल बढ़ाने की जगह ऐप्पल पिक्सल बिन्निंग और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी की मदद से डिटेल, जूम और लो-लाइट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है. कई दूसरी कंपनिया भले ही ज्यादा मेगापिक्सल वाले कैमरा अपने फोन्स में देती हैं, लेकिन क्वालिटी के मामले में वो आईफोन को टक्कर नहीं दे पाते.

सैमसंग से लेंस लेगी ऐप्पल

सैमसंग और ऐप्पल के बीच लंबे समय से कंपोनेंट पार्टनरशिप चलती आ रही है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सैमसंग ही आईफोन कैमरा के लिए 200MP सेंसर की सप्लाई करेगी. पिछले साल भी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ऐप्पल 200MP कैमरा सिस्टम का ट्रायल कर रही है, लेकिन तब इसकी लॉन्चिंग की कोई टाइमलाइन सामने नहीं आई थी. बता दें कि ऐप्पल 2028 तक आईफोन कैमरा के नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी में है, जिससे यूजर को बेहतर सेंसर, फास्टर रीडआउट स्पीड और बेहतर इमेज प्रोसेसिंग का फायदा मिलेगा.

2027 में आईफोन को हो जाएंगे 20 साल

अगले साल आईफोन के सफर को 20 साल पूरे हो जाएंगे और इस मौके पर ऐप्पल आईफोन 20 सीरीज लॉन्च करेगी. इस साल आईफोन 18 सीरीज लाने के बाद आईफोन 19 सीरीज को स्किप कर सीधा 20 सीरीज लॉन्च की जाएगी. 2027 में ऐप्पल की तरफ से पहला फुल स्क्रीन आईफोन देखने को मिल सकता है.

ये भी पढ़ें-

WhatsApp का नए साल पर धमाका, लेकर आ गई 3 नई दमदार अपडेट्स, ऐसे आसान हो जाएगा यूजर का काम