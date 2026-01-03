Apple का सबसे सस्ता iPhone पर आ गया छप्परफाड़ डिस्काउंट! जानिए कैसे होगी हजारों रुपये की बचत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Apple iPhone Air: नया साल आते ही कई लोग अपना स्मार्टफोन अपग्रेड करने का मन बनाते हैं. कोई ज्यादा स्टोरेज चाहता है, कोई दूसरे इकोसिस्टम में जाना चाहता है तो कोई हल्का और आरामदायक फोन ढूंढता है जिसे रोजमर्रा में आसानी से इस्तेमाल किया जा सके. ऐसे ही समय पर रिटेलर्स भी आकर्षक ऑफर्स लेकर आते हैं ताकि ग्राहक बिना ज्यादा सोचे नया फोन खरीद लें.

iPhone Air क्यों बन रहा है लोगों की पसंद?

Apple का iPhone Air उन यूज़र्स के लिए खास है जो प्रीमियम iPhone अनुभव तो चाहते हैं लेकिन Pro मॉडल्स की ऊंची कीमत में नहीं जाना चाहते. यह फोन हल्का, स्लीक और पावरफुल होने के साथ-साथ रोज़ाना इस्तेमाल के लिहाज से काफी संतुलित माना जाता है.

256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो खूब फोटो-वीडियो लेते हैं, ऑफलाइन कंटेंट सेव करते हैं या लंबे समय तक बिना स्टोरेज टेंशन के फोन चलाना चाहते हैं.

iPhone Air में क्या-क्या मिलता है?

डील जितनी आकर्षक है उतना ही अहम फोन का ओवरऑल पैकेज भी है. iPhone Air को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह प्रीमियम फील के साथ भरोसेमंद परफॉर्मेंस दे सके. इसमें बड़ा और शार्प OLED डिस्प्ले मिलता है जो वीडियो देखने, सोशल मीडिया और पढ़ने के लिए बेहतरीन अनुभव देता है.

Apple का प्रोसेसर रोजमर्रा के कामों से लेकर गेमिंग और फोटोग्राफी तक स्मूद परफॉर्मेंस देता है. कैमरा सिस्टम सादा होने के बावजूद भरोसेमंद है जो पोर्ट्रेट और नाइट फोटोग्राफी में अच्छे रिजल्ट देता है. बैटरी एक दिन तक आराम से चल जाती है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है.

₹91,990 की कीमत कैसे बन रही है?

Vijay Sales पर iPhone Air (256GB, स्काई ब्लू कलर) की लिस्टेड कीमत ₹1,19,900 रखी गई है. लेकिन अलग-अलग ऑफर्स को मिलाकर इसकी प्रभावी कीमत काफी कम हो जाती है.

सबसे पहले फोन पर सीधे ₹24,910 की छूट दी जा रही है. इसके बाद अगर आप ICICI Bank या Axis Bank के योग्य कार्ड से भुगतान करते हैं तो अतिरिक्त ₹4,000 का बैंक डिस्काउंट मिल सकता है. इन सभी छूटों को जोड़ने के बाद फोन की अंतिम प्रभावी कीमत घटकर ₹91,990 रह जाती है.

एक्सचेंज से और भी ज्यादा बचत

अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है तो उसे एक्सचेंज करके इस डील को और भी फायदेमंद बनाया जा सकता है. पुराने फोन की वैल्यू सीधे नए iPhone की कीमत से घट जाती है जिससे कुल खर्च और कम हो जाता है.

Samsung Galaxy S24 पर यहां मिल रही भारी छूट

ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर Samsung Galaxy S24 5G पर भारी छूट दी जा रही है. इस फोन के 8+128GB वेरिएंट की असल कीमत 74,999 रुपये है लेकिन छूट के बाद ये फोन यहां पर महज 49,999 रुपय में लिस्टेड है. इसके अलावा आप इस फोन को महज 5553 रुपये की मासिक किस्त पर भी अपने नाम कर सकते हैं. फोन में बेहतरीन कैमरा सेटअप और स्टाइलिस डिजाइन देखने को मिल जाता है.

